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Томичей приглашают на благотворительную зооярмарку с раздачей кошек и щенков

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В субботу и воскресенье, 17 и 18 мая, в саду Томского областного краеведческого музея пройдет благотворительная зооярмарка с бесплатной раздачей домашних животных. Томичей ждут мастер-классы, лекции, гаражная распродажа, розыгрыши и подарки.

Как уточняют организаторы, ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00. В первый день для всех любителей кошек состоится мастер-класс по уходу за питомцем от профессионального грумера Марии Соломатиной. Во второй — томичей приглашают на творческую встречу с Павлом Беляевым, писателем и редактором, а также одним из авторов серии книг «Империя котов».

Кроме этого, на ярмарке будет работать гаражная распродажа, где можно купить украшения, аксессуары, одежду и книги. Также все желающие могут принять участие в розыгрыше призов: лежанки для питомца, книги от писателя Павла Беляева, авторской картины и сертификата от кафе «Пряный тимьян».

«Наша ярмарка совпала с Ночью музеев, которая в этом году в Краеведческом музее посвящена теме героев войны. В годы Великой Отечественной войны животные тоже совершали свой бесценный подвиг: собаки-санитары, голуби-почтальоны, кошки, защищавшие запасы продовольствия от грызунов», — сообщают организаторы.

В этот раз среди животных, помимо кошек и котят, будут двухмесячные щенки, которых можно также забрать домой. Для этого необходимо взять с собой паспорт для заключения договора и переноску. Также помочь животным можно, принеся с собой корм.

Ярмарка будет работать в течение двух дней по адресу: пр. Ленина, 75.

Фото: предоставлено организаторами

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