Прокуратура требует от «Рускитинвеста» возместить 670 млн руб. ущерба от загрязнения земель в Томской области

14 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Асиновская городская прокуратура Томской области направила в суд исковое заявление о взыскании с АО «Рускитинвест» (управляющая компания российско-китайского «Асиновского лесопромышленного парка» в Томской области) 670 млн рублей ущерба, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что компания складировала древесные отходы на участках, предназначенных для строительства лесопромышленного парка (ЛПК).

«В нарушение условий договора с муниципалитетом лесоперерабатывающее предприятие не начало строительные работы и использовало участки не по целевому назначению, складируя на площади более 83 тыс. квадратных метров древесные отходы, чем причинило вред почвам. Размер причиненного ущерба превысил 670 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск прокуратуры региона к АО «Рускитинвест», обязав компанию вернуть Асиновскому району земельный участок, переданный в аренду для строительства ЛПК и использовавшийся не по назначению. Общая площадь участка составляет 140 га.

АО «Рускитинвест», зарегистрированное в 2008 году для управления проектом ЛПК, принадлежит китайскому госучреждению «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ» (53%) и российской «дочке» китайской Avic Forestry Co. Ltd. — ООО «Хенда-Сибирь» (47%).

Инвесторы Асиновского ЛПК изначально планировали построить на территории Томской области 10 объектов в Верхнекетском, Тегульдетском и Асиновском районах. Среди них — производства по выпуску фанеры, древесностружечных плит, ламината и мебели, а также ТЭЦ мощностью 48 МВт. Однако к настоящему времени введено только три завода: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит. Инвесторы и менеджмент проекта неоднократно сменялись. На старте проекта ожидалось, что вложения в ЛПК составят до 18 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

Все компании, входящие в лесопромышленный парк, по итогам последних лет показывают чистый убыток при сохраняющемся или падающем уровне выручки. Кроме того, в 2023–2025 годах часть структур была ликвидирована — добровольно или вследствие банкротства.

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