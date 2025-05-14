Томские пожарные спали пятерых из горящей многоэтажки

14 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром томские пожарные спасли пятерых человек из горящего многоквартирного дома.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в здании на ул. Советской поступило в 10.58. Прибывшие пожарные вывели из дома пятерых человек, в том числе и одного ребенка.

Возгорание ликвидировали 28 человек и девять единиц техники. В результате пожара обгорели стены одной из квартир, закоптились стены в подъезде.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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