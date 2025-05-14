Томские пожарные спали пятерых из горящей многоэтажки
14 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня утром томские пожарные спасли пятерых человек из горящего многоквартирного дома.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в здании на ул. Советской поступило в 10.58. Прибывшие пожарные вывели из дома пятерых человек, в том числе и одного ребенка.
Возгорание ликвидировали 28 человек и девять единиц техники. В результате пожара обгорели стены одной из квартир, закоптились стены в подъезде.
Причина пожара устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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