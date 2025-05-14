18+
18+
РЕКЛАМА

Томские пожарные спали пятерых из горящей многоэтажки

Город, Происшествия, Томские новости, пожар горит сводка происшествий жесть Томска интересные новости Томские пожарные спали пятерых из горящей многоэтажки

Сегодня утром томские пожарные спасли пятерых человек из горящего многоквартирного дома.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в здании на ул. Советской поступило в 10.58. Прибывшие пожарные вывели из дома пятерых человек, в том числе и одного ребенка.

Возгорание ликвидировали 28 человек и девять единиц техники. В результате пожара обгорели стены одной из квартир, закоптились стены в подъезде.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Рассказано

УЗИ для Дакоты и VR-экскурсия. Сотни томских школьников заглянули в аграрный колледж

14 апреля 2025
Томские новости

В Томске включили фонтаны

30 апреля 2025
Томские новости

Томичам расскажут, как помочь городу стать зеленым

5 мая 2025
Томские новости

В Томске завершается отопительный сезон, но его продлят в детсадах и школах

12 мая 2025
Томские новости

Суд обязал «Рускитинвест» вернуть землю, выданную под строительство ЛПК в Томской области

30 апреля 2025
Томские новости

Опубликован график летнего отключения горячей воды в Томске

13 мая 2025
Томские новости

В Томске до конца августа отремонтируют участок Белинского за 32,7 млн рублей

7 мая 2025
Томские новости

Томский ФК «КДВ» провел первый домашний матч

4 мая 2025
Томские новости

В томском Музее деревянного зодчества откроется выставка «Лаборатории молодых художников»

28 апреля 2025