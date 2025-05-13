Томичам рассказали, что сделать с едой, чтобы снизить давление

13 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Правильное питание при гипертонии поможет снизить давление. Советы доктора медицинских наук, профессора, врача-диетолога Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елены Лобыкиной приводит kuzbass.aif.ru.

Так, в рационе питания людей с артериальной гипертонией часто не хватает жирных кислот семейства омега-3 (морской рыбы), сложных углеводов (овощей и цельнозерновых продуктов) и витаминов группы В, С, Д (цельнозерновые продукты, листовая зелень), которые нормализуют массу тела, жировой и углеводный обмен. Нужно просто добавить эти продукты.

А вот соли, насыщенных (животных) жиров и простых углеводов (сахар, мучные продукты) у гипертоников в избытке. Что делать? Пересмотреть своё отношение к соли: снизить её потребление до 5 граммов в день и меньше (чуть менее одной чайной ложки). А еще лучше не солить пищу вообще, так как необходимое количество натрия мы можем получить из натуральных продуктов — мяса, молока, овощей.

Опаснее всего даже не сахар и растительный жир по отдельности, а сочетание этого вместе и избыток употребления.



«В отношении жиров нет такой жесткой позиции, как раньше. Жиры нужны, но главное — их количество и состав. Среди продуктов должны быть и мясо, и рыба, и яйца, и молочные продукты. Безусловно, мясо 2-3 раза в день — это много, количество насыщенного жира будет избыточным. Помним, что жиры — это высокая калорийность, которую нам надо уменьшить, чтобы снизить вес. Поэтому исключаем из питания полуфабрикаты, колбасы и мясо с большим количеством жира», — говорит Елена Лобыкина.

Многие расценивают растительные жиры как альтернативу животным (в них же нет холестерина!) и едят в неограниченном количестве. Но растительные жиры есть почти во всех сладких продуктах и выпечке. Сочетание сахара и жира в этом случае очень сильно увеличивает массу тела и ведёт к ожирению. Доказано, что выпечка и кондитерские изделия, в составе которых одновременно и сахар, и растительные жиры, более негативно влияет на сосуды и жировой обмен, нежели жиры животного происхождения. Поэтому контролируйте потребление сладких продуктов!

40-50% соли поступает из хлеба и выпечки, поэтому чем больше в рационе готовой еды, тем больше в организм поступает натрия.

Рациональное питание — это питание в рамках необходимой для человека суточной калорийности. В среднем это 1800 килокалорий для женщин и 2000 килокалорий для мужчин. Если уже есть эпизоды повышения давления, надо пересмотреть рацион в сторону снижения суточной калорийности. Например, уменьшить калорийность на 300 килокалорий ежедневно. За счёт каких продуктов? Не за счёт мяса, рыбы или овощей. Чаще всего сокращать надо простые углеводы или жиры: это могут быть два кусочка хлеба, стакан сока или 3-4 столовые ложки крупы. Потеря 5 кг излишнего веса может снизить систолическое давление на 2-10 пунктов.

Важно поддерживать регулярную физическую активность. Самое доступное — утренняя зарядка, ходить в интенсивном темпе не менее 30 минут в день, подниматься по лестнице вместо лифта. Очень значим полноценный ночной сон 7-8 часов (и ложиться спать нужно в 22-23 часа), поскольку качественный сон обеспечивает достаточную выработку гормонов, контролирующих обмен веществ и уровень стресса, а значит, и артериальное давление.

«Самый правильный шаг — не гасить последствия, а выяснить причину повышения давления и постараться её устранить. Повышать давление могут всем известные факторы — употребление никотинсодержащей продукции, нездоровое питание, регулярное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, хронический стресс, ожирение, высокий уровень холестерина, сахарный диабет», — заключает Елена Лобыкина.

Обычно после любой физической активности давление повышается. Поэтому среди гипертоников распространён миф, что тренировки им противопоказаны. Фитнес-тренер Лера Буры в беседе с корреспондентом «АиФ в Кузбассе» не только развенчала этот миф, но и рассказала, как физическая активность помогает справиться с гипертонией.

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