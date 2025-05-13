Томичи смогут бесплатно отправить открытки «Почты России» и «Макушин Медиа» на фестивале «ТОМ III»

13 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Издательство «Макушин Медиа» и Почта России выпускают новую открытку к фестивалю искусства и чтения «ТОМ III» в Томске.

В субботу, 17 мая, с 11:00 до 17:00 на фестивальной площадке в Университетской роще Томского государственного университета все желающие смогут бесплатно получить, подписать и отправить лимитированную карточку друзьям или родным в любую точку страны.

Открытки выходят ограниченным тиражом в 2000 штук и будут доступны только 17 мая. Фото: Савелий Петрушев

Пункт посткроссинга будет работать рядом с главным корпусом ТГУ. Сотрудники почты помогут правильно оформить адресные строки «открытого письма», наклеить марки и поставить оттиск одного из художественных штемпелей. Отправителям на выбор предложат штемпели «Поздравляем», «Томск — студенческий город» и «Деревянное зодчество». Получателей бумажных открыток по специальному QR-коду будет ждать и еще один, цифровой привет из Томска.

Напомним, осенью 2024 года на «ТОМ II» томичи отправили почти 2000 «фестивальных» открыток в 75 городов России. Для нанесения оттиска на них чаще всего использовался штемпель «Томск — студенческий город».

Фото: Савелий Петрушев

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