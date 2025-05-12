В Томске завершается отопительный сезон, но его продлят в детсадах и школах

12 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 12 мая, в Томске завершается отопительный сезон. Оборудование тепловых сетей будет выводиться из работы поэтапно по мере снижения нагрузки на источники. При этом по возможности отопительный сезон будет продлен для детских садов и школ. Соответствующее решение дал мэр Томска Дмитрий Махиня.

— Последние пять лет мы отключаем тепло в домах с 10 по 14 мая, по достижении нормативных среднесуточных +8 на протяжении пяти дней. Это устраивает и тех, кому «еще холодно», и тех, кому «уже жарко». А вот школы и детские сады от отопления отключать пока рано, объекты соцсферы требуют особого режима. Там, где это технически невозможно, будем задействовать обогреватели. Могут подать заявки на продление отопительного сезона в обслуживаемых ими домах и УК и ТСЖ — об этом договорились с энергетиками, — сказал Дмитрий Махиня.

В этом сезоне в Томске впервые будет проводиться капитальный ремонт и строительство участков теплотрасс и водопроводов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Со вторника, 13 мая, «Томск РТС» приступит к проведению масштабных работ по ремонту и реконструкции объектов теплосетевого комплекса.

Одними из первых в текущий ремонт будут выведены участки тепломагистрали №2, от которой запитаны дома по проспектам Комсомольский и Фрунзе, улицам Алтайская, Лебедева и Степана Разина, Читинская, Хабаровская, в переулке Мариинском и тепломагистрали №2 Н, к которой подключены дома на улицах Никитина, Тверская, Красноармейская, Крылова, Гоголя, Советская, переулке Плеханова, на проспектах Ленина и Фрунзе.

Также на этой неделе стартуют масштабные работы по перекладке теплотрасс на улицах Кулагина, Усова и Савиных.

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