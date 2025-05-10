Салют в честь юбилейного Дня Победы в Томске прошел впервые с 2022 года
10 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петушев
Накануне вечером, 9 мая, в Томске прошел праздничный салют, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Огненное шоу стартовало в 22.45 на набережной Томи напротив Театра драмы. В небо над рекой запустили 1600 залпов, взлетавших до более чем 300 метров.
Салют подсвечивали 100 прожекторов. Шоу сопровождалось звуками военных песен и фрагментов с голосом Левитана.
Напомним, в последний раз салют ко Дню Победы в Томске запускали в 2022 году.
Фото: Савелий Петрушев
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