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Салют в честь юбилейного Дня Победы в Томске прошел впервые с 2022 года

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Накануне вечером, 9 мая, в Томске прошел праздничный салют, приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Огненное шоу стартовало в 22.45 на набережной Томи напротив Театра драмы. В небо над рекой запустили 1600 залпов, взлетавших до более чем 300 метров.

Салют подсвечивали 100 прожекторов. Шоу сопровождалось звуками военных песен и фрагментов с голосом Левитана.

Напомним, в последний раз салют ко Дню Победы в Томске запускали в 2022 году.

Фото: Савелий Петрушев

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