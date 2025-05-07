В Томске до конца августа отремонтируют участок Белинского за 32,7 млн рублей

7 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко, из архива издания

В Томске определили подрядчика для капремонта участка улицы Белинского, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы выполнит томская компания ООО «Элсити» за 32,7 млн рублей. Предполагается, что работы будут завершены до конца августа.

Согласно контракту, подрядчику предстоит капитально отремонтировать 500-метровый участок ул. Белинского от ул. Усова до ул. Учебной. Здесь специалисты обустроят щебеночное основание и новое покрытие, проведут частичный ремонт тротуаров.

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