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В Северске на стройплощадке энергоблока БРЕСТ-ОД-300 монтируют мостовой кран

Город, Предприятия Томска и области, Томские новости, монтаж кран интересные новости Томска аэс В Северске на стройплощадке энергоблока БРЕСТ-ОД-300 монтируют мостовой кран

В Северске на площадке строительства Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с энергоблоком IV поколения началась установка мостового двухбалочного крана грузоподъёмностью 280 тонн на отметке +29,6 м в машинном зале энергоблока с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300.

Как уточняют в пресс-службе «СХК», вес крана составляет 223,5 тонны, пролёт достигает 39,4 метра, грузоподъёмность каждой грузовой тележки составляет 140 тонн. Кран предназначен для перемещения крупного технологического оборудования, включая турбину, генератор, тяжеловесное теплообменное и насосное оборудование, парогенераторы и насосные модули, непосредственно в машинном зале в периоды монтажа и ремонта реакторной установки.

Также монтаж моста-крана необходим для подготовки здания к эксплуатации предстоящей зимой: планируется установка термочувствительного оборудования, организация теплового контура, закрытие монтажных проемов и подключение отопления. Предполагается, что конструкцию соберут за полгода.

— Установка мостового крана является важным этапом в строительстве энергоблока. Все работы выполняются строго в установленные сроки и с учётом нормативных требований промышленной безопасности. Монтаж крупногабаритного оборудования машинного зала реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 запланирован на 2026 год, — отметил заместитель генерального директора АО «СХК» по проекту «Прорыв» Александр Гусев.

Атомный энергоблок мощностью 300 МВт на базе «быстрого» реактора со свинцовым теплоносителем — ключевой объект Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения, который строится в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв» на площадке СХК. Помимо АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300, ОДЭК будет также включать объекты пристанционного ядерного топливного цикла — комплекс по производству смешанного уран-плутониевого нитридного топлива, а также модуль переработки облученного ядерного топлива.

Фото: пресс-служба «СХК»

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