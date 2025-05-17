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Что мы любим делать весной в Томске?
Макушин Медиа х Почта России

В субботу, 17 мая, с 11:00 до 17:00 на фестивальной площадке в Университетской роще Томского государственного университета будет работать пункт посткроссинга Почты России, приуроченный к фестивалю искусства и чтения «ТОМ III».

Все желающие смогут бесплатно отправить в любую точку страны лимитированную открытку, созданную издательством «Макушин Медиа» специально для мероприятия.

А это «цифровой» привет из Томска всем получателям открытки❤️

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