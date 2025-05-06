18+
18+
РЕКЛАМА

На вторые майские томичей ждет «очень теплая погода» — Гидрометцентр

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, прогноз погоды интересные новости Томска погода на майские На вторые майские томичей ждет «очень теплая погода» — Гидрометцентр

Во второй половине недели в Томской области ожидается погода теплее нормы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— Очень теплая погода прогнозируется во второй половине недели в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и, особенно, в Алтайском крае. Температуры будут достигать плюс 25 — плюс 29 градусов, а в Алтайском крае даже плюс 30 — плюс 32 градуса, — сказал Вильфанд.

По его словам, такое повышение температуры «связано с выносом горячих воздушных масс из Центральной Азии — из Туркмении и Узбекистана».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В центре Томска пройдет «Пасхальное чудо»

13 апреля 2025
Томские новости

Приусадебные участки на Черной Речке под Томском подтапливают талые воды

8 апреля 2025
Томские новости

ФАС возбудила дело против томского аэропорта «Богашево» из-за сокращения времени приема грузов

14 апреля 2025
Томские новости

Томичам представили выставку традиционных костюмов, спасенных женщинами в годы войны

5 мая 2025
Томские новости

Томичей приглашают послушать «Несерьезные рассказы»

28 апреля 2025
Томские новости

Завтра в Томске объявляется пожароопасный сезон

10 апреля 2025
Томские новости

Томичи привезли три «золота» Кубка России по «небесному бегу»

9 апреля 2025
Томские новости

Суд обязал «Рускитинвест» вернуть землю, выданную под строительство ЛПК в Томской области

30 апреля 2025
Томские новости

Завтра томичей ждут грозы, ливни и ветер

28 апреля 2025
>