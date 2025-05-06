На вторые майские томичей ждет «очень теплая погода» — Гидрометцентр

6 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Во второй половине недели в Томской области ожидается погода теплее нормы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— Очень теплая погода прогнозируется во второй половине недели в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и, особенно, в Алтайском крае. Температуры будут достигать плюс 25 — плюс 29 градусов, а в Алтайском крае даже плюс 30 — плюс 32 градуса, — сказал Вильфанд.

По его словам, такое повышение температуры «связано с выносом горячих воздушных масс из Центральной Азии — из Туркмении и Узбекистана».

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