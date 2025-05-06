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Главные городские вызовы на 2025-й год — мэр Махиня

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В текущем году перед администрацией Томска стоит ряд задач: ремонт крупных магистралей, школ, коммунальных сетей, восстановление домов и введение новой маршрутной сети. Об этом во время выступления с ежегодным отчетом сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

— Нам предстоит завершить ремонт пяти автомагистралей, выполнить комплексный ремонт восьми домов в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Основные — это проспект Ленина, Чекистский тракт, Киевская, Говорова, Железнодорожная, Новосибирская. Четыре улицы отремонтируем в рамках ремонта дорог второй и третьей категории. Уже начался ремонт Аптекарского моста, — отметил глава города.

В этом году более 500 млн рублей будет направлено на ремонт сетей в рамках федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

— Федеральный транш в размере более 300 млн рублей Томск получил впервые. Средства будут направлены на капремонт тепломагистралей на улице Беринга и на Иркутском тракте. За счет инвестпрограммы ресурсоснабжающей компании пройдут работы на тепловых сетях на улицах Кулагина, реконструкция водовода в районе Пушкина и Нижне-Луговой, — отметил Дмитрий Махиня.

Также в этом году в Томске планируют завершить ремонт 12 школ, а также начать возведение образовательного учреждения на ул. Крячкова — уже проведен соответствующий конкурс и определен подрядчик.

Одна из ключевых задач на 2025 год — улучшение транспортного обслуживания томичей. Предполагается, что на это повлияет обновление маршрутной сети, которое повысит доступность новых и отдаленных микрорайонов. В планах также развитие муниципального транспорта.

— К концу мая в Томск должны прийти пять новых автобусов, которые мы уже закупили. Их планируем направить в сторону Левобережья, — отметил глава города. — В 2024 году мы планировали произвести запуск обновленной маршрутной сети. Решили, что будет правильно принимать ее по результатам широкого общественного обсуждения. Мы получили конструктивные предложения по улучшению этой схемы и приняли решение доработать ее, привлечь экспертов. На сегодняшний день результаты работы завершены и в мае на очередном заседании транспортной комиссии эта схема будет представлена для обсуждения томичей.

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