Почти два десятка лесных пожаров потушили в Томской области за выходные

5 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Все лесные пожары потушены в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на областной департамент лесного хозяйства.

Согласно сообщению, за минувшие выходные ликвидировано 19 возгораний в лесах, все они потушены в первые сутки после обнаружения.

Всего с начала года в регионе ликвидировали 39 лесных пожаров на общей площади 384 га.

В борьбе с лесными возгораниями задействованы 325 человек и 101 единица техники.

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