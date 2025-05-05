Почти два десятка лесных пожаров потушили в Томской области за выходные
5 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания
Все лесные пожары потушены в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на областной департамент лесного хозяйства.
Согласно сообщению, за минувшие выходные ликвидировано 19 возгораний в лесах, все они потушены в первые сутки после обнаружения.
Всего с начала года в регионе ликвидировали 39 лесных пожаров на общей площади 384 га.
В борьбе с лесными возгораниями задействованы 325 человек и 101 единица техники.
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