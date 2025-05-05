18+
18+
РЕКЛАМА

В апреле томские новостройки подорожали

Город, Недвижимость и строительство, Томские новости, Экономика и финансы, деньги стоимость аренда покупка недвижимость интересные новости Томска В апреле томские новостройки подорожали

Эксперты зафиксировали апрельский рост стоимости квадратного метра в томских новостройках. Этот показатель вырос на 0,1%, сообщает телеграм-канал Союза строителей Томской области со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Так, к началу мая стоимость квадратного метра в томских новостройках достигла 151,8 тыс. рублей. При этом усредненная цена квартиры составила 8 млн 237 тыс. рублей (-0,7% к уровню месячной давности).

В среднем эксперты зафиксировали фактическое прекращение роста цен. Соответствующие выводы сделаны на основе того, что в среднем по 70 крупнейшим городам страны прирост стоимости «квадрата» на первичном рынке зафиксирован на уровне 0,5% (в марте речь шла о +1,4%). Кроме того, отрицательная динамика отмечена в 16 городах (месяцем ранее — в 11). Средняя цена предложения снизилась в 29 городах, в 2 осталась неизменной.

— В отсутствие доступной ипотеки и широких льготных программ продажи у застройщиков идут не так бойко, как во времена ипотеки с господдержкой для всех. Поэтому они не могут больше существенно поднимать цены, которые теперь фактически «топчутся на месте». Исключения составляют города, где ведется недостаточно нового строительства, и девелоперы могут позволить себе по-прежнему переписывать ценники в большую сторону, — подчеркнул директор портала Павел Луценко.

Уточняется, что на первичном рынке Кемерова средняя цена «квадрата» поднялась на 1%, в Новосибирске снизилась на 0,7%, в Омске увеличилась на 0,8%.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пожарные спасли двоих из горящего дома в Томске

9 апреля 2025
Краеведение

Звуки тайги. Собери всех птиц!

8 апреля 2025
Томские новости

Ситуация со вспышкой кори в Томске находится под контролем — эксперты

16 апреля 2025
Томские новости

В Томске прошла акция в защиту деревянной архитектуры

20 апреля 2025
Бизнес

Рынок еды и труда: какие времена переживает ресторанная сфера Томска в 2025-м году

21 апреля 2025
Томские новости

В майские праздники запустят дополнительные рейсы поезда Томск — Новосибирск

25 апреля 2025
Томские новости

Ледоход на Оби в Томской области прошел 56 км

21 апреля 2025
Томские новости

Томичей приглашают на общегородской субботник и консервацию домов

22 апреля 2025
>