В апреле томские новостройки подорожали

5 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Эксперты зафиксировали апрельский рост стоимости квадратного метра в томских новостройках. Этот показатель вырос на 0,1%, сообщает телеграм-канал Союза строителей Томской области со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Так, к началу мая стоимость квадратного метра в томских новостройках достигла 151,8 тыс. рублей. При этом усредненная цена квартиры составила 8 млн 237 тыс. рублей (-0,7% к уровню месячной давности).

В среднем эксперты зафиксировали фактическое прекращение роста цен. Соответствующие выводы сделаны на основе того, что в среднем по 70 крупнейшим городам страны прирост стоимости «квадрата» на первичном рынке зафиксирован на уровне 0,5% (в марте речь шла о +1,4%). Кроме того, отрицательная динамика отмечена в 16 городах (месяцем ранее — в 11). Средняя цена предложения снизилась в 29 городах, в 2 осталась неизменной.

— В отсутствие доступной ипотеки и широких льготных программ продажи у застройщиков идут не так бойко, как во времена ипотеки с господдержкой для всех. Поэтому они не могут больше существенно поднимать цены, которые теперь фактически «топчутся на месте». Исключения составляют города, где ведется недостаточно нового строительства, и девелоперы могут позволить себе по-прежнему переписывать ценники в большую сторону, — подчеркнул директор портала Павел Луценко.

Уточняется, что на первичном рынке Кемерова средняя цена «квадрата» поднялась на 1%, в Новосибирске снизилась на 0,7%, в Омске увеличилась на 0,8%.

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