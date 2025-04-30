Бывший томский вице-губернатор арестован в Екатеринбурге по делу о злоупотреблениях

30 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Бывший начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», также ранее занимавший должность вице-губернатора Томской области, Александр Лебедев арестован в Екатеринбурге, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Свердловский облсуд.

Мера пресечения была избрана 6 апреля по ходатайству следователя по 20 мая включительно.

Защита обжаловала его арест, однако Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил постановление Ленинского районного суда без изменения.

Лебедев обвиняется по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

«Ранее обвиняемый занимал должность вице-губернатора Томской области, но вопросы следствия к Лебедеву не связаны ни с Томской, ни со Свердловской областью», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в феврале 2024 года Лебедев занял пост вице-губернатора Томской области, он курировал дорожное хозяйство, транспорт и вопросы экологии. Спустя пять месяцев его уволили. До работы в Томской области он возглавлял государственную компанию «Северавтодор» и региональный департамент дорожного хозяйства в ХМАО.

Ранее в правоохранительных органах «Интерфаксу» сообщали, что 4 следственным управлением ГСУ СКР (Екатеринбург) по материалам челябинского УФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебным положением) по фактам злоупотреблений при реконструкции в Чебаркульском районе Челябинской области, участка 1790-1799 км.

По версии следствия, факты злоупотреблений связаны с периодами 2018–2020 годов и с ноября 2019 по апрель 2020 года. Следствие полагает, что экс-руководители управления приняли проведенные с нарушениями и отклонениями от проекта работы по госконтракту на реконструкцию автодороги М-5 «Урал» в Челябинской области. Предварительно ущерб от злоупотреблений составил более 230 млн рублей.Из-за некачественного ремонта в апреле этого года образовались заторы в горнозаводской части трассы М5 «Урал» на территории Челябинской области, их длина достигала 100 км.

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