На Университетском озере появятся новые плавучие домики для уток

2 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Олесей Назаровой

В середине мая на Университетском озере планируют установить новые плавучие домики для уток и утят взамен затонувших. Об этом сообщает участник проекта «Родники Томска» Олеся Назарова. Обычно утки прилетают на Университетское озеро и родниковые пруды в апреле, в мае появляются утята.

— Но еще в конце прошлого лета утиные домики на озере затонули. Сейчас мы нашли предпринимателей, которые предоставили пиломатериалы, пеноплекс и мастеров. Очень надеемся, что в середине мая затонувшие домики уберем, а новые — поставим и вырастим утят вместе на радость нашим детям, — рассказала Назарова «Томскому Обзору» о планах волонтеров.

По ее словам, меценатами проекта выступили Юрий Лысенок и Сергей Кухарев. С помощью аквалангистов клуба «Наяда» ТУСУРа планируется установка двух плавучих домиков, стоимость каждого — 25 тысяч рублей. Сейчас волонтеры собирают дополнительные средства в сумме 10 тысяч рублей на грунт, краску, колеры и доставку. На сегодняшний день, как отмечает Назарова, собрана половина от необходимой суммы.

Напомним, что первая версия домиков была установлена в мае 2023 года по инициативе проекта «Родники Томска». Тогда их построили в столярном цехе Томского государственного университета, а украсили ученики четвертого класса гимназии «Томь».

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