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На Университетском озере появятся новые плавучие домики для уток

Благотворительность, Город, Городское благоустройство, Природа, Томские новости, томск университетское озеро тгу родники назарова благоустройство домики для уток На Университетском озере появятся новые плавучие домики для уток

В середине мая на Университетском озере планируют установить новые плавучие домики для уток и утят взамен затонувших. Об этом сообщает участник проекта «Родники Томска» Олеся Назарова. Обычно утки прилетают на Университетское озеро и родниковые пруды в апреле, в мае появляются утята.

— Но еще в конце прошлого лета утиные домики на озере затонули. Сейчас мы нашли предпринимателей, которые предоставили пиломатериалы, пеноплекс и мастеров. Очень надеемся, что в середине мая затонувшие домики уберем, а новые — поставим и вырастим утят вместе на радость нашим детям, — рассказала Назарова «Томскому Обзору» о планах волонтеров.

По ее словам, меценатами проекта выступили Юрий Лысенок и Сергей Кухарев. С помощью аквалангистов клуба «Наяда» ТУСУРа планируется установка двух плавучих домиков, стоимость каждого — 25 тысяч рублей. Сейчас волонтеры собирают дополнительные средства в сумме 10 тысяч рублей на грунт, краску, колеры и доставку. На сегодняшний день, как отмечает Назарова, собрана половина от необходимой суммы.

Напомним, что первая версия домиков была установлена в мае 2023 года по инициативе проекта «Родники Томска». Тогда их построили в столярном цехе Томского государственного университета, а украсили ученики четвертого класса гимназии «Томь».

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