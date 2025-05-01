Родниковые волонтеры провели субботники на Университетском озере в Томске

1 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Олесей Назаровой

Родниковые волонтеры Томска в рамках апрельских субботников собрали на территории Университетского озера 15 мешков с мусором и отремонтировали поврежденные за зиму конструкции. Об этом «Томскому Обзору» сообщила одна из организаторов акции Олеся Назарова.

По ее словам, первая серия субботников прошла 19 и 26 апреля. Волонтеры очистили от досок и бревен Университетское озеро и Политехнический пруд, заново установили поваленный деревянный столик, подняли сброшенные к озеру бетонные урны. Также они убрали мусор на родниках и привезли две тележки с галькой для гидроизоляции пруда Дионисия. Руководили работами «серебряные» экскурсоводы проекта «Родники Томска» Ольга Чумова и Анастасия Мартын.

Участники субботника на Университетском озере Фото: предоставлено Олесей Назаровой

В понедельник, 28 апреля, в уборке территории Университетского озера приняли участие студенты Юридического факультета ТГУ во главе с преподавателем Дмитрием Мезиновым. Совместно с волонтерами они собрали мусор в прибрежной зоне. Кроме того, участники акции очистили и прикрутили три информационные таблички, установили урны и скамейки, подкорректировали направление стока одного из родников в озеро.

Субботник совместно со студентами ЮФ ТГУ Фото: предоставлено Олесей Назаровой

— Студенты Юридического факультета ТГУ вышли на уборку территории Университетского озера второй раз, поддержав инициативу прошлого года и заложив традицию таких мероприятий. Хочется верить, что эта работа продолжится. Сейчас чистота и благоустройство территории озера поддерживаются, в основном, усилиями волонтеров-энтузиастов, — отметила Олеся Назарова.

Она добавила, что в середине апреля подобный субботник при участии томских волонтеров прошел и в Михайловской роще. Там отремонтировали три проема лестничных перил, ведущих к Ключевскому роднику, и покрасили их защитной пропиткой. Назарова отмечает, что все работы в Михайловской роще проводились за счет личных средств.

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