В Томске включили фонтаны

30 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Сегодня, 30 апреля, в Томске в тестовом режиме заработали фонтаны в Буфф-саду, Сквере студенческих отрядов и на Набережной р. Ушайки возле «1000 мелочей», сообщает пресс-служба мэрии.

— Сейчас на фонтанах включен водный контур. В каскадном фонтане Буфф-сада установлена новая светодиодная подсветка, которая будет радовать томичей в темное время суток. Конечно, ориентируемся на погоду, если будут низкие температуры, то оперативно выключим воду. Прошу горожан беречь эту красоту, не заходить в воду и не ломать элементы фонтанов, — сказала директор МКУ «ИЗС» Алёна Валишева.

Фонтаны на пр. Ленина (бетонный шар), на пер. Плеханова и на пл. Батенькова сейчас проходят завершающую проверку техники после расконсервации и будут включены в ближайшее время. Работа гидросооружения на Ново-Соборной площади будет скорректирована с учетом репетиции и проведениея Парада Победы.

О том, как работают томские оазисы можно узнать в нашем выпуске «Анатомии Томска».

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