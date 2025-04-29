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В Томской области назначен новый замгубернатора по транспорту, дорожной деятельности и связи

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Новым заместителем губернатора Томской области по транспорту, дорожной деятельности и связи назначен Сергей Прудиус. Ранее он исполнял обязанности министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Перед чиновником поставили задачи по качественному изменению работы дорожного хозяйства и функционирования общественного транспорта, развитию общедоступной связи. При этом губернатор поручил обратить особое внимание и на главные улицы, и на дороги 2-3-й категории, развивать базу стройиндустрии, чтобы более оперативно приступать к восстановлению дорожного покрытия, ремонту и реконструкции дорог в городах и районах.

Сергей Владимирович Прудиус родился в 1979 году в городе Тбилиси Грузинской ССР. Имеет два высших образования: окончил Военный институт в Санкт-Петербурге (в 2001 году) и Российскую академию народного хозяйства (в 2013 году). Служил в органах государственной безопасности, где более 10 лет курировал объекты транспорта и транспортной инфраструктуры. Работал на руководящих должностях в сфере транспортного комплекса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 2023 года исполнял обязанности министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области.

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