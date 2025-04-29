Более 30 магнитов достали врачи из желудка ребенка в Томской области

Врачи Колпашевской районной больницы достали 34 магнита из желудка семилетнего ребенка, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По словам матери, пострадавший случайно проглотил магниты во время игры. Врачи извлекли инородное тело с помощью фиброгастроскопа. Каждый из 34 магнитов врачи доставали по отдельности.

Сейчас юный пациент чувствует себя хорошо, ему назначено необходимое лечение.

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