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Более 30 магнитов достали врачи из желудка ребенка в Томской области

Город, Медицина и здоровье, Происшествия, Томские новости, дети проглотили магнит эндоскопические операции для ребенка интересные новости Томска жесть Более 30 магнитов достали врачи из желудка ребенка в Томской области

Врачи Колпашевской районной больницы достали 34 магнита из желудка семилетнего ребенка, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По словам матери, пострадавший случайно проглотил магниты во время игры. Врачи извлекли инородное тело с помощью фиброгастроскопа. Каждый из 34 магнитов врачи доставали по отдельности.

Сейчас юный пациент чувствует себя хорошо, ему назначено необходимое лечение.

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