Суд обязал ИП освободить участок от нелегального мини-зоопарка на въезде в Томск

28 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Томской области по иску мэрии Томска обязал индивидуального предпринимателя (ИП) Шаварша Тачатяна освободить участок земли общей площадью 1,5 тыс. кв. метров на юго-западном въезде в Томск от нелегального мини-зоопарка, в котором много лет содержатся дикие животные, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Согласно определению суда, на участке в пределах Московский тракта, 119/1, располагается зоопарк, в котором содержатся волки, черно-бурая лиса, медведь, северный олень, пятнистые олени, дикобразы и кролики. При этом участки земли, где находится зоопарк, рассчитаны под другие виды деятельности и Тачатяну не принадлежат. Так, 508 кв. метров, принадлежащих ООО «Гоар», предназначены под инженерно-технические объекты; еще 991 кв. метров участка, принадлежат другому владельцу — Тачатяну Арсену Шаваршовичу, на этом участке также располагается кафе-закусочная.

Таким образом, у предпринимателя отсутствуют права собственности на землю и строения, в которых содержатся животные, что не соответствует лицензионным требованиям.

«Отсутствие у Тачатяна лицензии не гарантирует того, что индивидуальный предприниматель, использующий животных в культурно-зрелищных целях, обеспечил безопасность посетителей (зрителей) зоопарка, не допускает контакт с животными, угрожающими здоровью и жизни людей», — говорится в документе.

Кроме того, у предпринимателя отсутствует лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, хотя эта деятельность лицензируется в соответствии с законодательством.

Отмечается, что с 2020 года управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям неоднократно рассматривало обращения граждан по факту содержания диких животных в зоопарке. Также администрация Кировского района Томска не единожды привлекала Тачатяна к административной ответственности за нахождения мелкого рогатого скота в не установленных местах, использование земельного участка с нарушением требований, размещение вольера для животных без разрешительных документов.

Арбитражный суд встал на сторону мэрии Томска и обязал предпринимателя освободить участок в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения решения с ИП будет взыскиваться в пользу мэрии Томска 2 тыс. рублей за каждый день просрочки.

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