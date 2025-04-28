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Томский комплексе по переработке отходов «Сибирь» прошел проверку Стройнадзора

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Главная инспекция государственного строительного надзора выдала положительное заключение после проверки томского комплекса по переработке отходов «Сибирь».

Как сообщает телеграм-канал предприятия, надзорное ведомство заключило, что объект соответствует требованиям проектной документации и технических регламентов.

«Другими словами, мы прошли все самые важные проверки, инспекции и получили официальное подтверждение того, что завод полностью соответствует всем требованиям и нормам», — отметил генеральный директор ООО «Томская региональная концессионная компания» Дмитрий Митасов.

Напомним, ООО «Томская региональная концессионная компания» в рамках концессии создает в Томске мусоросортировочный комплекс. Строительство началось в феврале 2024 года, завершение было запланировано на конец этого года. Стоимость проекта оценивалась в 4,7 млрд рублей (с учетом НДС и процентов по кредиту).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Томская региональная концессионная компания» зарегистрировано в Северске 1 декабря 2022 года. Совладельцами компании через «АБФ Проект» являются местные бизнесмены Николай Чаринцев (33%), Александр Цымбалюк и Дмитрий Митасов (по 31%). Все они работают в сфере обработки и вывоза ТКО.

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