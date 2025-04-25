Жители почти 3 тыс. домов в Томске останутся без воды 15-17 мая
25 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
В середине мая жителей Ленинского и Октябрьского районов Томска ожидает масштабное отключение воды, связанное с капремонтом сетей водоснабжения.
Как сообщает «Томскводоканал», отключение продлится с 23.30 четверга, 15 мая, до 20.00 субботы, 17 мая. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 1/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 1а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 2в стр. 1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 3
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 3/2
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 4 стр.1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 4/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 4/5 стр.3
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 4а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 5
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 6
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 7Б
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 7г
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 8
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 8а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 8Б
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 9
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 9/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 9в
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 9г
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 10
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 10/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 10/2
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 10/3
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 11
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 11/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12/3
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12/4
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12Б
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12в
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12е
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12з
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 13
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 13а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 13Б
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 14
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 15
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 15а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 16
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 16/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 17
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 18
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 19
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 19/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 19/4
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 19/6
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 20
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 20а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 20Б
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 21
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 21/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 22
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 23
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 24
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 25
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 25а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 26
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 27
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 27/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 27а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 29
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 31
- Ачинская ул, 2
- Ачинская ул, 4
- Ачинская ул, 6
- Ачинская ул, 7
- Ачинская ул, 8
- Ачинская ул, 8/1
- Ачинская ул, 9
- Ачинская ул, 10
- Ачинская ул, 10Б
- Ачинская ул, 12
- Ачинская ул, 14
- Ачинская ул, 15/Б
- Ачинская ул, 16
- Бакинский пер, 1
- Бакинский пер, 2а
- Бакинский пер, 3
- Бакинский пер, 4
- Бакинский пер, 5
- Бакинский пер, 6
- Бакинский пер, 7
- Бакунина ул, 3
- Бакунина ул, 4
- Бакунина ул, 4 стр.1
- Бакунина ул, 5
- Бакунина ул, 6/1
- Бакунина ул, 7
- Бакунина ул, 8
- Бакунина ул, 9
- Бакунина ул, 10
- Бакунина ул, 11
- Бакунина ул, 11а
- Бакунина ул, 13
- Бакунина ул, 14
- Бакунина ул, 14/1
- Бакунина ул, 14а
- Бакунина ул, 15
- Бакунина ул, 15а
- Бакунина ул, 16
- Бакунина ул, 17
- Бакунина ул, 17/1
- Бакунина ул, 17а
- Бакунина ул, 17Б
- Бакунина ул, 18
- Бакунина ул, 19
- Бакунина ул, 19/1
- Бакунина ул, 19/2
- Бакунина ул, 20
- Бакунина ул, 21
- Бакунина ул, 22
- Бакунина ул, 24
- Бакунина ул, 24а
- Бакунина ул, 26
- Бакунина ул, 26 стр.1
- Балагурная ул, 17 стр.2
- Балагурная ул, 19
- Балагурная ул, 30
- Балагурная ул, 30/1
- Балагурная ул, 30/2
- Балагурная ул, 30/2 стр.1
- Балагурная ул, 30/3
- Балагурная ул, 30/5
- Балагурная ул, 32
- Баргузинская ул, 2
- Баргузинская ул, 2в
- Баргузинская ул, 3
- Баргузинская ул, 4
- Баргузинская ул, 10
- Баргузинская ул, 10а
- Барнаульская ул, 1
- Барнаульская ул, 2
- Барнаульская ул, 3
- Барнаульская ул, 7
- Барнаульская ул, 7 стр.3
- Барнаульская ул, 10
- Барнаульская ул, 12
- Барнаульская ул, 14
- Барнаульская ул, 16
- Барнаульская ул, 18
- Барнаульский проезд, 3а
- Барнаульский проезд, 10
- Барнаульский проезд, 11
- Барнаульский проезд, 12
- Барнаульский проезд, 18Б
- Батистовая ул, 6/1
- Батистовая ул, 8
- Батистовая ул, 8 стр.1
- Батистовая ул, 9
- Батистовая ул, 10 стр.1
- Батистовая ул, 14
- Батистовая ул, 16
- Батистовая ул, 18
- Белая ул, 2
- Белая ул, 2а
- Белая ул, 3
- Белая ул, 4
- Белая ул, 5
- Белая ул, 5/1
- Белая ул, 6
- Белая ул, 8
- Белая ул, 8/2
- Белая ул, 8а
- Белая ул, 9
- Белая ул, 10
- Белая ул, 10а
- Белая ул, 11
- Белая ул, 14
- Белая ул, 14/1
- Белая ул, 14/2
- Белая ул, 16
- Белая ул, 20
- Белозерская ул, 2а
- Белозерская ул, 3
- Белозерская ул, 4
- Белозерская ул, 4а
- Белозерская ул, 5
- Белозерская ул, 8
- Белозерская ул, 8а
- Белозерская ул, 8Б
- Белозерская ул, 8в
- Белозерская ул, 8г
- Белозерская ул, 12
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- Белозерская ул, 13/1
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- Белозерская ул, 15
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- Белозерская ул, 15/2
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- Белозерская ул, 24
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- Белозерский пер, 6
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- Белозерский пер, 9
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- Бийская ул, 3
- Бийская ул, 5
- Бийская ул, 6
- Бийская ул, 8
- Бийская ул, 9
- Бийская ул, 10
- Бийская ул, 16
- Бийская ул, 17
- Бийская ул, 18
- Бийская ул, 19
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- Ближний п, 7
- Ближний п, 12
- Ближний п, 13
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- Дальне-Ключевская ул, 97
- Дальне-Ключевская ул, 99
- Дальне-Ключевская ул, 101а
- Дальне-Ключевская ул, 103 корпус 1
- Дальне-Ключевская ул, 107
- Дальне-Ключевская ул, 109
- Дальне-Ключевская ул, 111
- Дальне-Ключевская ул, 111а
- Дальне-Ключевская ул, 113
- Дальне-Ключевская ул, 113а
- Дорожный пер, 6а
- Дорожный пер, 8
- Дорожный пер, 10
- Дорожный пер, 10 стр.1
- Дорожный пер, 12а
- Дорожный пер, 13
- Дорожный пер, 14
- Дорожный пер, 16
- Дорожный пер, 18
- Дорожный пер, 19
- Дорожный пер, 20
- Дорожный пер, 21
- Дорожный пер, 21а
- Дорожный пер, 22
- Дорожный пер, 22 стр.1
- Дорожный пер, 23
- Дорожный пер, 24
- Дорожный пер, 25
- Дорожный пер, 26
- Дорожный пер, 27
- Дорожный пер, 28
- Дорожный пер, 28а
- Дорожный пер, 29
- Дорожный пер, 31
- Дорожный пер, 32а
- Дорожный пер, 32Б
- Дорожный пер, 33
- Дорожный пер, 33а
- Дорожный пер, 34а
- Дорожный пер, 34Б
- Дорожный пер, 36
- Дорожный пер, 36а
- Дорожный пер, 38
- Дорожный пер, 39
- Дорожный пер, 39/1
- Дорожный пер, 39а
- Дорожный пер, 40
- Дорожный пер, 41
- Дорожный пер, 42
- Дорожный пер, 43
- Дорожный пер, 44а
- Дорожный пер, 45
- Дорожный пер, 46
- Дорожный пер, 46а
- Дорожный пер, 46Б
- Дорожный пер, 46в
- Дорожный пер, 46г
- Дорожный пер, 47
- Дорожный пер, 47/1
- Дорожный пер, 48
- Дорожный пер, 49
- Дорожный пер, 50
- Дорожный пер, 51
- Дорожный пер, 51а
- Дорожный пер, 51Б
- Дорожный пер, 51в
- Дорожный пер, 52
- Дорожный пер, 53
- Дорожный пер, 55
- Дорожный пер, 55/1
- Дорожный пер, 56
- Дорожный пер, 57
- Дорожный пер, 58
- Дорожный пер, 59
- Дорожный пер, 59 стр.1
- Дорожный пер, 60
- Дорожный пер, 61
- Дорожный пер, 61а
- Дорожный пер, 62
- Дорожный пер, 63
- Дорожный пер, 63/1
- Дорожный пер, 63Б
- Дорожный пер, 65
- Дорожный проезд, 1
- Дорожный проезд, 3
- Дорожный проезд, 4
- Дорожный проезд, 5
- Дорожный проезд, 6
- Дорожный проезд, 7
- Дорожный проезд, 9
- Дорожный проезд, 10
- Дорожный проезд, 11
- Дорожный проезд, 14
- Железнодорожная ул, 1
- Железнодорожная ул, 3
- Железнодорожная ул, 5
- Железнодорожная ул, 7
- Железнодорожная ул, 7а
- Железнодорожная ул, 9
- Железнодорожная ул, 11
- Железнодорожная ул, 28
- Железнодорожная ул, 30
- Железнодорожная ул, 32
- Железнодорожная ул, 32/2
- Железнодорожная ул, 60
- Железнодорожная ул, 62
- Железнодорожная ул, 72
- Железнодорожная ул, 74
- Железнодорожный пер, 1
- Железнодорожный пер, 2
- Железнодорожный пер, 3
- Железнодорожный пер, 4
- Железнодорожный пер, 5
- Железнодорожный пер, 6
- Железнодорожный пер, 7
- Железнодорожный пер, 8
- Железнодорожный пер, 9
- Железнодорожный пер, 10
- Железнодорожный пер, 11
- Железнодорожный пер, 12
- Железнодорожный пер, 13
- Железнодорожный пер, 13а
- Железнодорожный пер, 13Б
- Железнодорожный пер, 14
- Железнодорожный пер, 15
- Железнодорожный пер, 16
- Железнодорожный пер, 16 ст2
- Железнодорожный пер, 20
- Железнодорожный пер, 21
- Железнодорожный пер, 22
- Железнодорожный пер, 23
- Железнодорожный пер, 24
- Железнодорожный пер, 25
- Железнодорожный пер, 26а
- Железнодорожный пер, 27
- Железнодорожный пер, 28
- Железнодорожный пер, 29
- Железнодорожный пер, 30
- Железнодорожный пер, 32
- Железнодорожный пер, 34
- Железнодорожный пер, 36
- Жигулевская ул, 7
- Жигулевский проезд, 5
- Загорная ул, 57
- Загорная ул, 59
- Загорная ул, 74а
- Измайловская ул, 1
- Измайловская ул, 1Б
- Измайловская ул, 2а
- Измайловская ул, 2Б
- Измайловская ул, 3
- Измайловская ул, 4
- Измайловская ул, 5
- Измайловская ул, 6
- Измайловская ул, 8
- Измайловский пер, 1
- Измайловский пер, 3
- Измайловский пер, 4
- Измайловский пер, 5
- Измайловский пер, 7
- Измайловский пер, 8
- Измайловский пер, 12
- Измайловский пер, 14
- Измайловский пер, 14/2
- Интернационалистов ул, 1
- Интернационалистов ул, 2
- Интернационалистов ул, 2а
- Интернационалистов ул, 3
- Интернационалистов ул, 3а
- Интернационалистов ул, 3в
- Интернационалистов ул, 5
- Интернационалистов ул, 5а
- Интернационалистов ул, 6
- Интернационалистов ул, 6/1
- Интернационалистов ул, 6/3
- Интернационалистов ул, 7
- Интернационалистов ул, 8
- Интернационалистов ул, 8/2
- Интернационалистов ул, 8/6
- Интернационалистов ул, 9
- Интернационалистов ул, 10
- Интернационалистов ул, 11
- Интернационалистов ул, 11 стр.2
- Интернационалистов ул, 12
- Интернационалистов ул, 12
- Интернационалистов ул, 12/1
- Интернационалистов ул, 15
- Интернационалистов ул, 17
- Интернационалистов ул, 17/1
- Интернационалистов ул, 17/2
- Интернационалистов ул, 17Б
- Интернационалистов ул, 18а
- Интернационалистов ул, 19
- Интернационалистов ул, 19/1
- Интернационалистов ул, 19а
- Интернационалистов ул, 20
- Интернационалистов ул, 20 стр.5
- Интернационалистов ул, 21
- Интернационалистов ул, 21/2
- Интернационалистов ул, 22
- Интернационалистов ул, 23
- Интернационалистов ул, 24
- Интернационалистов ул, 25
- Интернационалистов ул, 26
- Интернационалистов ул, 27
- Интернационалистов ул, 28
- Интернационалистов ул, 29
- Интернационалистов ул, 30
- Интернационалистов ул, 31
- Интернационалистов ул, 31а
- Интернационалистов ул, 32
- Интернационалистов ул, 33
- Интернационалистов ул, 34
- Интернационалистов ул, 35
- Интернационалистов ул, 36
- Интернационалистов ул, 37
- Иркутский пер, 19а
- Иркутский проезд, 1
- Иркутский проезд, 1 стр.1
- Иркутский проезд, 1 стр.3
- Иркутский проезд, 1/6
- Иркутский проезд, 6
- Иркутский проезд, 11
- Иркутский проезд, 11а
- Иркутский проезд, 13
- Иркутский проезд, 15
- Иркутский тракт, 4
- Иркутский тракт, 5
- Иркутский тракт, 6
- Иркутский тракт, 15/3
- Иркутский тракт, 27/6
- Иркутский тракт, 27/6 стр.14
- Каменская ул, 1
- Каменская ул, 1, строение 1
- Каменская ул, 3
- Каменская ул, 5
- Каменская ул, 7
- Каменская ул, 9
- Каменская ул, 11
- Каменская ул, 15
- Каменская ул, 17
- Каменская ул, 19
- Карла Ильмера ул, 1
- Карла Ильмера ул, 2
- Карла Ильмера ул, 4
- Карла Ильмера ул, 6
- Карла Ильмера ул, 6/1
- Карла Ильмера ул, 7/1
- Карла Ильмера ул, 8
- Карла Ильмера ул, 8а
- Карла Ильмера ул, 9
- Карла Ильмера ул, 10
- Карла Ильмера ул, 10/1
- Карла Ильмера ул, 10/2
- Карла Ильмера ул, 10/3
- Карла Ильмера ул, 10/3
- Карла Ильмера ул, 11
- Карла Ильмера ул, 12
- Карла Ильмера ул, 13
- Карла Ильмера ул, 15
- Карла Ильмера ул, 15/1
- Карла Ильмера ул, 15/1 стр.1
- Карла Ильмера ул, 17
- Карла Ильмера ул, 19
- Карла Ильмера ул, 21
- Карла Ильмера ул, 23
- Карла Ильмера ул, 23а
- Карла Ильмера ул, 25
- Карьерный пер, 1
- Карьерный пер, 2
- Карьерный пер, 3
- Карьерный пер, 4
- Карьерный пер, 5
- Карьерный пер, 7
- Карьерный пер, 9
- Карьерный пер, 11
- Каштак п, 2 стр. 1
- Каштак п, 4
- Каштак п, 5
- Каштак п, 6
- Каштак п, 9
- Каштак п, 10
- Каштак п, 11
- Каштак п, 12
- Каштак п, 12 стр.1
- Каштак п, 13
- Каштак п, 18
- Каштак п, 20
- Каштак п, 22
- Каштак п, 22а
- Каштак п, 24
- Каштак п, 24а
- Каштак п, 25
- Каштак п, 25а
- Каштак п, 26 корпус 1
- Каштак п, 39
- Каштак п, 39а
- Каштак п, 42
- Каштак п, 43
- Каштак п, 43Б
- Каштак п, 43е
- Каштак п, 43ж
- Каштак п, 44
- Каштак п, 46
- Каштак п, 47
- Каштак п, 48
- Каштак п, 49
- Каштак п, 49
- Каштак п, 51
- Каштак п, 52
- Каштак п, 52 стр. 1
- Каштак п, 53
- Каштак п, 54а
- Каштак п, 55
- Каштак п, 56
- Каштак п, 57
- Каштак п, 60
- Каштак п, 61
- Каштак п, 63
- Каштак п, 65
- Каштак п, 68
- Каштак п, 73
- Каштак п, 74
- Каштак п, 76
- Каштак п, 79
- Каштак п, 90
- Каштак п, 90а
- Каштак п, 91
- Каштак п, 94
- Каштак п, 100
- Каштак п, 107
- Каштак п, 108
- Каштак п, 111
- Каштак п, 113 стр.1
- Каштак п, 114
- Каштак п, 116
- Каштак п, 116а
- Каштак п, 118
- Каштак п, 118а
- Каштак п, 120
- Каштак п, 121а
- Каштак п, 121Б
- Каштак п, 121в
- Каштак п, 123/1
- Каштак п, 126
- Каштак п, 126Б
- Каштак п, 126г
- Каштак п, 126д
- Каштак п, 128
- Каштак п, 129
- Каштак п, 131
- Каштак п, 134/1
- Каштак п, 134/3
- Каштак п, 134/4
- Каштак п, 134Б
- Каштак п, 134в
- Каштак п, 135
- Каштак п, 139 в
- Каштак п, 139 г
- Каштак п, 140
- Каштак п, 141а
- Каштак п, 141Б
- Каштак п, 142
- Каштак п, 142/1
- Каштак п, 142а
- Каштак п, 142г
- Каштак п, 143
- Каштак п, 143а
- Каштак п, 143в
- Кедровый пер, 1
- Кедровый пер, 3
- Кедровый пер, 4
- Кедровый пер, 6
- Кедровый пер, 7
- Кедровый пер, 11
- Кедровый пер, 13
- Киргизка п, 20в
- Киргизка п, 20г
- Киргизка п, 26
- Киргизка п, 30Б
- Киргизка п, 31
- Киргизка п, 32
- Киргизка п, 32Б
- Киргизка п, 32в
- Киргизка п, 34а
- Киргизка п, 34Б
- Киргизка п, 34в
- Киргизка п, 35а
- Киргизка п, 35Б
- Киргизка п, 36
- Киргизка п, 37
- Киргизка п, 41
- Киргизка п, 45 строение 1
- Киргизка п, 45а
- Киргизка п, 48
- Киргизка п, 49
- Киргизка п, 50а
- Киргизка п, 52в стр.1
- Киргизка п, 54а
- Киргизка п, 55
- Киргизка п, 58
- Киргизка п, 59/1
- Киргизка п, 59а
- Киргизка п, 60
- Киргизка п, 60/2
- Киргизка п, 60а
- Киргизка п, 60Б
- Киргизка п, 60г
- Киргизка п, 62
- Киргизка п, 62а
- Киргизка п, 65
- Киргизка п, 69
- Киргизка п, 71
- Киргизка п, 72
- Киргизка п, 73
- Киргизка п, 74
- Киргизка п, 75
- Киргизка п, 78
- Киргизка п, 79
- Киргизка п, 79а
- Киргизка п, 79г
- Киргизка п, 80
- Киргизка п, 80 стр.1
- Киргизка п, 80/1
- Киргизка п, 80/4
- Киргизка п, 80а
- Киргизка п, 80е
- Киргизка п, 81Б
- Киргизка п, 81в
- Киргизка п, 81д корп.2
- Киргизка п, 81ж
- Киргизка п, 81з стр.3
- Киргизка п, 81к
- Киргизка п, 82
- Киргизка п, 82/1
- Киргизка п, 82а
- Киргизка п, 82Б стр.1
- Киргизка п, 82ж
- Киргизка п, 83
- Киргизка п, 83в
- Киргизка п, 83г
- Киргизка п, 83д
- Киргизка п, 83е
- Киргизка п, 83к
- Киргизка п, 84
- Киргизка п, 84а
- Киргизка п, 85
- Киргизка п, 86
- Киргизка п, 86 корпус 1
- Киргизка п, 87
- Киргизка п, 87/2
- Киргизка п, 88
- Киргизка п, 89
- Киргизка п, 91
- Киргизка п, 92
- Киргизка п, 92/1
- Киргизка п, 97
- Киргизка п, 103
- Киргизка п, 105
- Киргизка п, 106
- Киргизка п, 107
- Киргизка п, 108 корпус 2
- Киргизка п, 108/1
- Киргизка п, 109
- Киргизка п, 110
- Киргизка п, 115
- Киргизка п, 115а
- Киргизка п, 116
- Киргизка п, 118
- Киргизка п, 119а
- Киргизка п, 119а стр.1
- Киргизка п, 120 стр.1
- Киргизка п, 136
- Киргизка п, 138
- Киргизка п, 140
- Киргизка п, 140/1
- Киргизка п, 159
- Кирпичная ул, 1
- Кирпичный пер, 2
- Кирпичный пер, 3
- Кирпичный пер, 4
- Кирпичный пер, 5
- Кирпичный пер, 7
- Кирпичный пер, 8
- Кирпичный пер, 10
- Кирпичный проезд, 3
- Кирпичный проезд, 5
- Кирпичный проезд, 7
- Кирпичный проезд, 9
- Кирпичный проезд, 11
- Кирпичный проезд, 13
- Кирпичный проезд, 13/2
- Кирпичный проезд, 15
- Кирпичный проезд, 17
- Кирпичный проезд, 19
- Ключевской проезд, 3а
- Ключевской проезд, 4
- Ключевской проезд, 5
- Ключевской проезд, 6
- Ключевской проезд, 7
- Кольцевой проезд, 4
- Кольцевой проезд, 7
- Кольцевой проезд, 8
- Кольцевой проезд, 8а
- Кольцевой проезд, 8Б
- Кольцевой проезд, 10
- Кольцевой проезд, 12
- Кольцевой проезд, 12/1
- Кольцевой проезд, 12а
- Кольцевой проезд, 14
- Кольцевой проезд, 15
- Кольцевой проезд, 15/1
- Кольцевой проезд, 16
- Кольцевой проезд, 17
- Кольцевой проезд, 18
- Кольцевой проезд, 19
- Кольцевой проезд, 20
- Кольцевой проезд, 21
- Кольцевой проезд, 22
- Кольцевой проезд, 22/1
- Кольцевой проезд, 24
- Кольцевой проезд, 25
- Кольцевой проезд, 26
- Кольцевой проезд, 27
- Кольцевой проезд, 28
- Кольцевой проезд, 30
- Кольцевой проезд, 33
- Кольцевой проезд, 33/1
- Кольцевой проезд, 33/2
- Кольцевой проезд, 34
- Кольцевой проезд, 34а
- Кольцевой проезд, 36
- Кольцевой проезд, 38
- Кольцевой проезд, 38а
- Кольцевой проезд, 39
- Кольцевой проезд, 39/1
- Кольцевой проезд, 40
- Кольцевой проезд, 40а
- Кольцевой проезд, 40Б
- Кольцевой проезд, 40в
- Кольцевой проезд, 41
- Кольцевой проезд, 43
- Кольцевой проезд, 43/1 стр.1
- Кольцевой проезд, 43/3
- Кольцевой проезд, 43/4
- Кольцевой проезд, 49
- Кольцевой проезд, 53
- Кольцевой проезд, 53а
- Кольцевой проезд, 53Б
- Кольцевой проезд, 55
- Кольцевой проезд, 55/1
- Кольцевой проезд, 55Б
- Кольцевой проезд, 57
- Кольцевой проезд, 57а
- Кольцевой проезд, 57Б
- Кольцевой проезд, 59
- Комсомольский пр-кт, 1
- Комсомольский пр-кт, 5
- Комсомольский пр-кт, 7
- Костромская ул, 9
- Костромская ул, 10
- Костромская ул, 11
- Костромская ул, 12
- Костромская ул, 13
- Костромская ул, 14
- Костромская ул, 15
- Костромская ул, 16
- Костромская ул, 17
- Костромская ул, 18
- Костромская ул, 20
- Костромская ул, 21
- Костромская ул, 22
- Костромская ул, 23
- Костромская ул, 25
- Костромская ул, 30
- Кошурникова ул, 1
- Кошурникова ул, ½
- Кошурникова ул, 3
- Кошурникова ул, 5
- Кошурникова ул, 5а
- Кошурникова ул, 7
- Кошурникова ул, 9
- Кошурникова ул, 11
- Красного Пожарника пер, 1
- Красного Пожарника пер, 2
- Красного Пожарника пер, 3
- Красного Пожарника пер, 3/1
- Красного Пожарника пер, 4
- Красного Пожарника пер, 5
- Красного Пожарника пер, 6
- Красного Пожарника пер, 7
- Красного Пожарника пер, 8
- Красного Пожарника пер, 9
- Красного Пожарника пер, 10
- Красного Пожарника пер, 11
- Красного Пожарника пер, 12
- Красного Пожарника пер, 13
- Красного Пожарника пер, 14
- Красного Пожарника пер, 15
- Красноярская ул, 17а
- Кривая ул, 2
- Кривая ул, 3
- Кривая ул, 4
- Кривая ул, 4/1
- Кривая ул, 5
- Кривая ул, 6
- Кривая ул, 7
- Кривая ул, 8
- Кривая ул, 8/1
- Кривая ул, 8/2
- Кривая ул, 9
- Кривая ул, 9а
- Кривая ул, 11
- Кривая ул, 13
- Кривая ул, 15
- Кривая ул, 17
- Кривая ул, 27
- Кривая ул, 29
- Кривая ул, 31
- Кривая ул, 33
- Крутоовражный п, 1
- Крутоовражный п, 5
- Крутоовражный п, 6
- Крутоовражный п, 6/с1
- Крутоовражный п, 15
- Крутоовражный п, 43а
- Крутоовражный п, 43в
- Крутоовражный п, 43г
- Крутоовражный п, 43д
- Крутоовражный п, 56а
- Крутоовражный п, 76Б строение 1
- Кузнечный взвоз, 1
- Кузнечный взвоз, 3
- Кузнечный взвоз, 3/1
- Кузнечный взвоз, 5
- Кузнечный взвоз, 6
- Кузнечный взвоз, 8
- Кузнечный взвоз, 10
- Кузнечный взвоз, 14
- Кустарный пер, 1
- Кустарный пер, 3
- Кустарный пер, 4
- Кустарный пер, 4а
- Кустарный пер, 5
- Кустарный пер, 6
- Кустарный пер, 7
- Кустарный пер, 9
- Кустарный пер, 10
- ЛПК 2-й п, 104
- ЛПК 2-й п, 104 стр.1
- ЛПК 2-й п, 104 стр.2
- ЛПК 2-й п, 105
- ЛПК 2-й п, 109/1
- ЛПК 2-й п, 140Б
- ЛПК 2-й п, 158
- ЛПК 2-й п, 162
- ЛПК 2-й п, 162а стр.1
- ЛПК 2-й п, 162а стр.1
- ЛПК 2-й п, 163
- ЛПК 2-й п, 164а
- ЛПК 2-й п, 165
- ЛПК 2-й п, 172
- ЛПК 2-й п, 198
- ЛПК 2-й п, 201а
- ЛПК 2-й п, 257а
- ЛПК 2-й п, 265
- ЛПК 2-й п, 269
- Ленская ул, 12
- Ленская ул, 14
- Ленская ул, 16
- Ленская ул, 18
- Ленская ул, 45
- Ленская ул, 45/1
- Ленская ул, 47
- Ленская ул, 49
- Ленская ул, 49а
- Ленская ул, 51
- Ленская ул, 53
- Ленская ул, 53
- Ленская ул, 57
- Ленская ул, 59/1
- Ленская ул, 59/2
- Ленская ул, 59/3
- Лермонтова ул, 51
- Лермонтова ул, 51 корпус 1
- Лермонтова ул, 51 стр.1
- Лермонтова ул, 58а
- Лермонтова ул, 60
- Лизы Чайкиной ул, 6
- Лизы Чайкиной ул, 7
- Лизы Чайкиной ул, 8
- Лизы Чайкиной ул, 9
- Лизы Чайкиной ул, 11
- МПС ул, 6
- МПС ул, 8
- МПС ул, 15
- МПС ул, 16
- МПС ул, 18
- Макарова ул, 9
- Макарова ул, 10
- Макарова ул, 11
- Макарова ул, 12
- Макарова ул, 12а
- Макарова ул, 14
- Макарова ул, 15
- Макарова ул, 16
- Макарова ул, 17
- Макарова ул, 18
- Макарова ул, 20
- Макарова ул, 21
- Макарова ул, 22
- Макарова ул, 23
- Макарова ул, 24
- Макарова ул, 25
- Макарова ул, 26
- Макарова ул, 28
- Макарова ул, 30
- Макарова ул, 31а
- Макарова ул, 44
- Макарова ул, 44 стр.5
- Макушина пер, 3
- Макушина пер, 5
- Макушина пер, 7
- Макушина пер, 8
- Макушина пер, 8
- Макушина пер, 12
- Макушина пер, 14
- Макушина пер, 14/1
- Макушина пер, 14а
- Макушина пер, 14Б
- Макушина пер, 16
- Макушина пер, 18
- Макушина пер, 20
- Макушина пер, 22
- Макушина пер, 24
- Макушина пер, 26
- Мамонтова ул, 2
- Мамонтова ул, 3
- Мамонтова ул, 4
- Мамонтова ул, 5
- Мамонтова ул, 7
- Мамонтова ул, 9
- Мамонтова ул, 12
- Мамонтова ул, 13
- Мамонтова ул, 13а
- Мамонтова ул, 14
- Мамонтова ул, 15
- Мамонтова ул, 16
- Мамонтова ул, 17
- Мамонтова ул, 18
- Мамонтова ул, 19
- Мамонтова ул, 21
- Мариинский пер, 3
- Мариинский пер, 5
- Мариинский пер, 7
- Мариинский пер, 9
- Мира пр-кт, 1
- Мира пр-кт, ½
- Мира пр-кт, 3
- Мира пр-кт, 4 стр.5
- Мира пр-кт, 5
- Мира пр-кт, 10
- Мира пр-кт, 10/1
- Мира пр-кт, 10а
- Мира пр-кт, 11
- Мира пр-кт, 12а
- Мира пр-кт, 13
- Мира пр-кт, 13/1
- Мира пр-кт, 13/2
- Мира пр-кт, 13/3
- Мира пр-кт, 15
- Мира пр-кт, 15/1
- Мира пр-кт, 16а
- Мира пр-кт, 17
- Мира пр-кт, 17 стр.1
- Мира пр-кт, 17/1
- Мира пр-кт, 19
- Мира пр-кт, 19/1
- Мира пр-кт, 19а
- Мира пр-кт, 20
- Мира пр-кт, 21
- Мира пр-кт, 21а
- Мира пр-кт, 21в
- Мира пр-кт, 21г
- Мира пр-кт, 21ж
- Мира пр-кт, 22
- Мира пр-кт, 23
- Мира пр-кт, 26
- Мира пр-кт, 27
- Мира пр-кт, 27а
- Мира пр-кт, 27в
- Мира пр-кт, 27д
- Мира пр-кт, 28
- Мира пр-кт, 29
- Мира пр-кт, 29а
- Мира пр-кт, 30
- Мира пр-кт, 30
- Мира пр-кт, 31
- Мира пр-кт, 31/1
- Мира пр-кт, 31Б
- Мира пр-кт, 33
- Мира пр-кт, 33 строение 1
- Мира пр-кт, 33/1
- Мира пр-кт, 33а
- Мира пр-кт, 33Б
- Мира пр-кт, 35
- Мира пр-кт, 35/2
- Мира пр-кт, 36
- Мира пр-кт, 37
- Мира пр-кт, 38
- Мира пр-кт, 39
- Мира пр-кт, 39а
- Мира пр-кт, 40 стр.6
- Мира пр-кт, 40а
- Мира пр-кт, 40Б
- Мира пр-кт, 40стр.2
- Мира пр-кт, 41
- Мира пр-кт, 41а
- Мира пр-кт, 42
- Мира пр-кт, 45
- Мира пр-кт, 46
- Мира пр-кт, 47
- Мира пр-кт, 48
- Мира пр-кт, 48/3
- Мира пр-кт, 48/4
- Мира пр-кт, 48а
- Мира пр-кт, 50
- Мира пр-кт, 50а
- Мира пр-кт, 52
- Мира пр-кт, 52 стр.4
- Мира пр-кт, 52а
- Мира пр-кт, 56
- Мира пр-кт, 58
- Мира пр-кт, 66
- Мира пр-кт, 68
- Мира пр-кт, 70 усл
- Мира пр-кт, 70/1
- Мира пр-кт, 70а
- Мира пр-кт, 72
- Мира пр-кт, 72/1
- Мира пр-кт, 72/2
- Мира пр-кт, 72а
- Мира пр-кт, 74
- Мира пр-кт, 74/2
- Мира пр-кт, 74/3
- Мира пр-кт, 74/4
- Мира пр-кт, 76
- Мира пр-кт, 78
- Михаила Попова ул, 2
- Михаила Попова ул, 3
- Михаила Попова ул, 4
- Михаила Попова ул, 5
- Михаила Попова ул, 6
- Михаила Попова ул, 7
- Морской пер, 6
- Морской пер, 11
- Морской пер, 13
- Морской пер, 14
- Морской пер, 15
- Морской пер, 16
- Морской пер, 17
- Морской пер, 18
- Морской пер, 20
- Московский тр, 82
- Мостовая 1-я ул, 2
- Мостовая 1-я ул, 3
- Мостовая 1-я ул, 4
- Мостовая 1-я ул, 6
- Мостовая 1-я ул, 7
- Мостовая 1-я ул, 8
- Мостовая 1-я ул, 9
- Мостовая 1-я ул, 10
- Мостовая 1-я ул, 11
- Мостовая 1-я ул, 12
- Мостовая 1-я ул, 13
- Мостовая 1-я ул, 13 корпус 1
- Мостовая 1-я ул, 14
- Мостовая 1-я ул, 16
- Мостовая ул, 1/1
- Мостовая ул, 16а
- Мостовая ул, 18/1
- Мостовая ул, 18/1 стр.1
- Мостовая ул, 18/1 стр.2
- Мостовая ул, 18/1 стр.3
- Мостовая ул, 20/2
- Мостовая ул, 28 строение 2
- Мостовая ул, 28 строение 3
- Мостовая ул, 28 строение 6
- Мостовая ул, 28 строение 10
- Мостовая ул, 28 строение 11
- Мостовая ул, 28а
- Мостовая ул, 28Б
- Мостовая ул, 30 строение 2
- Мостовая ул, 30 строение 4
- Мостовая ул, 30 строение 5
- Мостовая ул, 30 строение 6
- Мостовая ул, 32Б
- Мостовой пер, 1а
- Мостовой пер, 3 стр.1
- Нагорный пер, 1
- Нагорный пер, 3
- Нагорный пер, 5
- Нагорный пер, 6
- Нагорный пер, 7
- Нагорный пер, 7/1
- Нагорный пер, 8
- Нагорный пер, 12
- Народная ул, 2
- Народная ул, 6
- Нарымская ул, 3
- Нарымская ул, 4
- Нарымская ул, 4а
- Нарымская ул, 6
- Нарымская ул, 10
- Нарымская ул, 12
- Нахимова ул, 3/1 стр.4
- Нахимова ул, 3/1 стр.9
- Нахимова ул, 3/1 стр.10
- Нахимова ул, 3/1 стр.19
- Новаторский пер, 1
- Новаторский пер, 2
- Новаторский пер, 3
- Новаторский пер, 4
- Новаторский пер, 5
- Новаторский пер, 6
- Новаторский пер, 7
- Новаторский пер, 8
- Новаторский пер, 10
- Новаторский пер, 12
- Новаторский пер, 14
- Новаторский пер, 15
- Новаторский пер, 16
- Новаторский пер, 17
- Новаторский пер, 26
- Новаторский пер, 26/2
- Новаторский пер, 30
- Новаторский пер, 32
- Новаторский пер, 34
- Новаторский пер, 36
- Новаторский пер, 38
- Ново-Ачинская ул, 2а
- Ново-Ачинская ул, 3
- Ново-Ачинская ул, 4
- Ново-Ачинская ул, 4 стр.1
- Ново-Ачинская ул, 5
- Ново-Ачинская ул, 6
- Ново-Ачинская ул, 7
- Ново-Деповская 1-я ул, 10 стр.1
- Ново-Деповская 1-я ул, 10а
- Ново-Деповская ул, 1/1
- Ново-Деповская ул, 1а
- Ново-Деповская ул, 2
- Ново-Деповская ул, 3
- Ново-Деповская ул, 3/2
- Ново-Деповская ул, 4
- Ново-Деповская ул, 6
- Ново-Деповская ул, 7а
- Ново-Деповская ул, 10
- Ново-Деповская ул, 12
- Ново-Деповская ул, 14
- Ново-Деповская ул, 16
- Ново-Деповская ул, 18а
- Ново-Деповская ул, 20
- Ново-Деповская ул, 26
- Ново-Деповская ул, 30
- Ново-Деповская ул, 32
- Ново-Деповская ул, 34
- Ново-Деповская ул, 36
- Ново-Чулымский пер, 3
- Ново-Чулымский пер, 6
- Ново-Чулымский пер, 7
- Ново-Чулымский пер, 8
- Ново-Чулымский пер, 9
- Ново-Чулымский пер, 10
- Ново-Чулымский пер, 11
- Новый пер, 1
- Новый пер, 5
- Новый пер, 8
- Новый пер, 9
- Новый пер, 10
- Новый пер, 11
- Новый пер, 12
- Новый пер, 15
- Новый пер, 17
- ОктяБрьская ул, 2
- ОктяБрьская ул, 4
- ОктяБрьская ул, 5
- ОктяБрьская ул, 6
- ОктяБрьская ул, 8
- ОктяБрьская ул, 10
- ОктяБрьская ул, 10а
- ОктяБрьская ул, 12
- ОктяБрьская ул, 13
- ОктяБрьская ул, 14а
- ОктяБрьская ул, 15/1
- ОктяБрьская ул, 16
- ОктяБрьская ул, 16а
- ОктяБрьская ул, 16в
- ОктяБрьская ул, 17
- ОктяБрьская ул, 17/1
- ОктяБрьская ул, 18
- ОктяБрьская ул, 18/1
- ОктяБрьская ул, 19
- ОктяБрьская ул, 20
- ОктяБрьская ул, 21
- ОктяБрьская ул, 22
- ОктяБрьская ул, 22/1
- ОктяБрьская ул, 23
- ОктяБрьская ул, 24
- ОктяБрьская ул, 25
- ОктяБрьская ул, 26
- ОктяБрьская ул, 27
- ОктяБрьская ул, 28
- ОктяБрьская ул, 28а
- ОктяБрьская ул, 29
- ОктяБрьская ул, 29/1
- ОктяБрьская ул, 30
- ОктяБрьская ул, 31
- ОктяБрьская ул, 31/1
- ОктяБрьская ул, 32
- ОктяБрьская ул, 32а
- ОктяБрьская ул, 33
- ОктяБрьская ул, 34
- ОктяБрьская ул, 35
- ОктяБрьская ул, 36
- ОктяБрьская ул, 37
- ОктяБрьская ул, 38
- ОктяБрьская ул, 39
- ОктяБрьская ул, 39/1
- ОктяБрьская ул, 40
- ОктяБрьская ул, 41
- ОктяБрьская ул, 42
- ОктяБрьская ул, 43
- ОктяБрьская ул, 43/1
- ОктяБрьская ул, 44
- ОктяБрьская ул, 45
- ОктяБрьская ул, 46
- ОктяБрьская ул, 47
- ОктяБрьская ул, 49
- ОктяБрьская ул, 51
- ОктяБрьская ул, 51а
- ОктяБрьский Взвоз ул, 8
- ОктяБрьский Взвоз ул, 10
- Осенний пер, 2
- Осенний пер, 3
- Осенний пер, 11
- Осенний пер, 25
- Паровозный пер, 1
- Паровозный пер, 3
- Паровозный пер, 9
- Паровозный пер, 10
- Паровозный пер, 13
- Паровозный пер, 15
- Паровозный пер, 15а
- Паровозный пер, 16
- Паровозный пер, 17
- Паровозный пер, 18
- Паровозный пер, 19
- Паровозный пер, 20
- Паровозный пер, 21а
- Паровозный пер, 22
- Паровозный пер, 23а
- Паровозный пер, 23Б
- Паровозный пер, 23г
- Паровозный пер, 24
- Паровозный пер, 24а
- Паровозный пер, 26а
- Паровозный пер, 27
- Паровозный пер, 27Б
- Паровозный пер, 28
- Паровозный пер, 29
- Паровозный пер, 30
- Паровозный пер, 32
- Паровозный пер, 32Б
- Паровозный пер, 34
- Паровозный пер, 34а
- Паровозный пер, 34Б
- Паровозный пер, 34в
- Паровозный пер, 34г
- Паровозный пер, 36а
- Паровозный пер, 36Б
- Паровозный пер, 36в
- Паровозный пер, 36г
- Паровозный пер, 36д
- Паровозный пер, 36е
- Паровозный пер, 38
- Паровозный пер, 40
- Паровозный пер, 42
- Паровозный пер, 44
- Паровозный проезд, 1
- Паровозный проезд, 3
- Паровозный проезд, 4
- Паровозный проезд, 5
- Паровозный проезд, 5а
- Паровозный проезд, 6
- Паровозный проезд, 7а
- Паровозный проезд, 8
- Паровозный проезд, 10
- Паровозный проезд, 14
- Партизанская ул, 1а
- Партизанская ул, 2
- Партизанская ул, 2а
- Партизанская ул, 3
- Партизанская ул, 3а
- Партизанская ул, 4
- Партизанская ул, 4/1
- Партизанская ул, 5
- Партизанская ул, 6
- Партизанская ул, 7
- Партизанская ул, 8
- Партизанская ул, 8 стр.1
- Партизанская ул, 8/1
- Партизанская ул, 8в
- Партизанская ул, 8г
- Партизанская ул, 8д
- Партизанская ул, 9
- Партизанская ул, 9/1
- Партизанская ул, 9/2
- Партизанская ул, 9/3
- Партизанская ул, 9/5
- Партизанская ул, 9Б
- Партизанская ул, 10
- Партизанская ул, 11/1
- Партизанская ул, 15/2
- Партизанская ул, 15/2
- Партизанская ул, 15а
- Партизанская ул, 16
- Партизанская ул, 16а
- Партизанская ул, 17
- Партизанская ул, 19
- Партизанская ул, 21
- Партизанская ул, 21/1
- Партизанская ул, 21а
- Партизанская ул, 23
- Партизанская ул, 23/1
- Партизанская ул, 25
- Партизанская ул, 25/1
- Первомайский пер, 1/1
- Первомайский пер, 1а
- Первомайский пер, 3
- Первомайский пер, 3а
- Первомайский пер, 3а стр.1
- Первомайский пер, 5 стр.1
- Первомайский пер, 6
- Первомайский пер, 8
- Переездный пер, 1
- Переездный пер, 2
- Переездный пер, 3
- Песочный пер, 19
- Песочный пер, 21
- Песочный пер, 23
- Песочный пер, 25
- Песочный пер, 27
- Песочный пер, 29
- Песочный пер, 31
- Песочный пер, 35
- Песочный пер, 37
- Песочный пер, 39
- Песочный пер, 40
- Песочный пер, 40а
- Песочный пер, 41
- Песочный пер, 42
- Песочный пер, 43
- Песочный пер, 45
- Песочный пер, 48
- Песочный пер, 50
- Песочный пер, 50/1
- Песочный пер, 50а
- Песочный пер, 52
- Песочный пер, 52/1
- Песочный пер, 54
- Песочный пер, 56
- Песочный пер, 58
- Песочный пер, 60
- Пирусского ул, 2
- Пирусского ул, 2а
- Пирусского ул, 3
- Пирусского ул, 4
- Пирусского ул, 5
- Пирусского ул, 7
- Пирусского ул, 9а
- Пирусского ул, 9Б
- Пирусского ул, 9в
- Пирусского ул, 10
- Пирусского ул, 11
- Пирусского ул, 13
- Пирусского ул, 15
- Пирусского ул, 16
- Пирусского ул, 18
- Пирусского ул, 22
- Пирусского ул, 24
- Пирусского ул, 26
- Пирусского ул, 28
- Пирусского ул, 30
- Погрузконтора ул, 1
- Погрузконтора ул, 2
- Подшипниковый пер, 1
- Подшипниковый пер, 2
- Подшипниковый пер, 3
- Подшипниковый пер, 4
- Потанина ул, 1
- Потанина ул, 2
- Потанина ул, 2а
- Потанина ул, 3
- Потанина ул, 4
- Потанина ул, 4а
- Потанина ул, 5
- Потанина ул, 6
- Потанина ул, 7
- Потанина ул, 8
- Потанина ул, 9
- Потанина ул, 10
- Потанина ул, 10 стр.1
- Потанина ул, 11
- Потанина ул, 12
- Потанина ул, 13
- Потанина ул, 14
- Потанина ул, 15
- Потанина ул, 16
- Потанина ул, 17
- Потанина ул, 18 кв.1
- Потанина ул, 18 кв.2
- Потанина ул, 19
- Потанина ул, 19а
- Потанина ул, 20
- Потанина ул, 21
- Потанина ул, 22
- Потанина ул, 23
- Потанина ул, 25
- Потанина ул, 26
- Потанина ул, 27
- Потанина ул, 29
- Потанина ул, 30
- Потанина ул, 31
- Потанина ул, 32
- Потанина ул, 34
- Потанина ул, 36
- Потанина ул, 37
- Потанина ул, 38
- Потанина ул, 39
- Потанина ул, 40
- Потанина ул, 41
- Потанина ул, 42
- Потанина ул, 45
- Потанина ул, 46
- Потанина ул, 47
- Потанина ул, 48
- Потанина ул, 49
- Потанина ул, 50
- Потанина ул, 51
- Потанина ул, 52
- Потанина ул, 53
- Потанина ул, 54
- Потанина ул, 56
- Потанина ул, 57
- Потанина ул, 58
- Потанина ул, 59
- Потанина ул, 60
- Потанина ул, 62
- Потанина ул, 63
- Потанина ул, 64
- Потанина ул, 65
- Потанина ул, 65/1
- Потанина ул, 66
- Потанина ул, 67
- Потанина ул, 67а
- Потанина ул, 68
- Потанина ул, 69
- Потанина ул, 69а
- Потанина ул, 69Б
- Потанина ул, 69в
- Потанина ул, 70
- Потанина ул, 71
- Потанина ул, 73
- Потанина ул, 75
- Проектируемый пер, 5
- Проектируемый проезд, 1а
- Проектируемый проезд, 3
- Проектируемый проезд, 5
- Проектируемый проезд, 8
- Производственный пер, 1
- Производственный пер, 3
- Производственный пер, 4
- Пролетарский пер, 3
- Пролетарский пер, 4
- Пролетарский пер, 5
- Пролетарский пер, 6
- Пролетарский пер, 7
- Пролетарский пер, 7/1
- Пролетарский пер, 8
- Пролетарский пер, 9
- Пролетарский пер, 9а
- Пролетарский пер, 10
- Пролетарский пер, 11
- Пролетарский пер, 12
- Пролетарский пер, 13
- Пролетарский пер, 14
- Профсоюзная ул, 2/15 стр.1
- Путевой пер, 9
- Путевой пер, 10
- Путевой пер, 11
- Путевой пер, 12
- Путевой пер, 12а
- Путевой пер, 12Б
- Путевой пер, 12в
- Путевой пер, 14
- Путевой пер, 16
- Путевой пер, 19
- Путевой пер, 19а
- Путевой пер, 20
- Путевой пер, 20
- Путевой пер, 21
- Путевой пер, 22
- Путевой пер, 23
- Путевой пер, 24
- Путевой пер, 25
- Путевой пер, 26
- Путевой пер, 27
- Путевой пер, 28
- Путевой пер, 30
- Путевой пер, 31
- Путевой пер, 32
- Путевой пер, 33
- Путевой пер, 34
- Путевой пер, 35
- Путевой пер, 36 стр.9
- Путевой пер, 36а
- Путевой пер, 37 корпус 1
- Путевой пер, 38
- Путевой пер, 38 стр.1
- Путевой пер, 39
- Путевой пер, 39а
- Путевой пер, 41в
- Путевой пер, 43
- Путевой пер, 45
- Путевой пер, 51
- Путевой пер, 53
- Путевой пер, 55 корпус 1
- Путевой пер, 57
- Путевой пер, 59
- Путевой пер, 59а
- Путевой пер, 61а
- Путевой пер, 61Б
- Путевой пер, 61г
- Путевой пер, 61д
- Путевой пер, 61е
- Путевой пер, 61ж
- Путевой пер, 61з
- Путевой пер, 61и
- Путевой пер, 63
- Путевой пер, 63а
- Путевой пер, 63Б
- Путевой пер, 63е
- Путевой пер, 63ж
- Путевой пер, 63з
- Путевой пер, 65
- Путевой пер, 67
- Путевой пер, 73
- Путевой пер, 75
- Путевой пер, 77
- Путевой пер, 79
- Путевой пер, 79
- Путевой пер, 81
- Путевой пер, 83
- Путевой пер, 85
- Путевой пер, 87
- Путевой пер, 87 стр.1
- Путевой пер, 89
- Путевой пер, 91
- Путевой переулок, 61
- Путевой проезд, 1
- Путевой проезд, 1а
- Путевой проезд, 2
- Путевой проезд, 3
- Путевой проезд, 4
- Путевой проезд, 5
- Путевой проезд, 6
- Путевой проезд, 6
- Путевой проезд, 7
- Путевой проезд, 8
- Путевой проезд, 9
- Путевой проезд, 10
- Путевой проезд, 11
- Путевой проезд, 12
- Путевой проезд, 13
- Путевой проезд, 14
- Путевой проезд, 15
- Путевой проезд, 16
- Путевой проезд, 17
- Пушкина пер, 5
- Пушкина пер, 6
- Пушкина пер, 6а
- Пушкина пер, 8
- Пушкина пер, 8 стр.1
- Пушкина пер, 8 стр.2
- Пушкина ул, 2
- Пушкина ул, 3
- Пушкина ул, 3 стр.1
- Пушкина ул, 4
- Пушкина ул, 5
- Пушкина ул, 5/1
- Пушкина ул, 5а
- Пушкина ул, 6
- Пушкина ул, 7а
- Пушкина ул, 8
- Пушкина ул, 8 стр.1
- Пушкина ул, 8/2
- Пушкина ул, 8а
- Пушкина ул, 9
- Пушкина ул, 9а
- Пушкина ул, 10
- Пушкина ул, 10/1 стр.3
- Пушкина ул, 10/2
- Пушкина ул, 10а
- Пушкина ул, 12
- Пушкина ул, 13
- Пушкина ул, 14
- Пушкина ул, 15
- Пушкина ул, 15/1
- Пушкина ул, 15а
- Пушкина ул, 15Б
- Пушкина ул, 16
- Пушкина ул, 16 стр.1
- Пушкина ул, 16/1
- Пушкина ул, 16/2
- Пушкина ул, 16/3
- Пушкина ул, 17
- Пушкина ул, 18
- Пушкина ул, 18/1
- Пушкина ул, 19
- Пушкина ул, 20/2
- Пушкина ул, 21а
- Пушкина ул, 21Б стр.1
- Пушкина ул, 21в
- Пушкина ул, 22
- Пушкина ул, 23
- Пушкина ул, 24
- Пушкина ул, 25а
- Пушкина ул, 25Б
- Пушкина ул, 25в
- Пушкина ул, 27
- Пушкина ул, 27 стр.1
- Пушкина ул, 27/1
- Пушкина ул, 27/2
- Пушкина ул, 27а
- Пушкина ул, 27Б
- Пушкина ул, 27г
- Пушкина ул, 27д
- Пушкина ул, 27е
- Пушкина ул, 27ж
- Пушкина ул, 27з
- Пушкина ул, 28
- Пушкина ул, 28в
- Пушкина ул, 29
- Пушкина ул, 30
- Пушкина ул, 31
- Пушкина ул, 31а
- Пушкина ул, 32
- Пушкина ул, 32а
- Пушкина ул, 33
- Пушкина ул, 34
- Пушкина ул, 34/1
- Пушкина ул, 34а
- Пушкина ул, 35
- Пушкина ул, 36
- Пушкина ул, 37
- Пушкина ул, 38
- Пушкина ул, 40
- Пушкина ул, 40/1
- Пушкина ул, 42
- Пушкина ул, 42а
- Пушкина ул, 46
- Пушкина ул, 46 стр.1
- Пушкина ул, 46а
- Пушкина ул, 48
- Пушкина ул, 48/3
- Пушкина ул, 48/4
- Пушкина ул, 48/5
- Пушкина ул, 48/6
- Пушкина ул, 48/7
- Пушкина ул, 48/8
- Пушкина ул, 48/9
- Пушкина ул, 48/11
- Пушкина ул, 48/13
- Пушкина ул, 48а
- Пушкина ул, 48в
- Пушкина ул, 48д
- Пушкина ул, 48ж
- Пушкина ул, 52
- Пушкина ул, 52а
- Пушкина ул, 52Б
- Пушкина ул, 52Б
- Пушкина ул, 52в
- Пушкина ул, 52г
- Пушкина ул, 52д
- Пушкина ул, 52е
- Пушкина ул, 52е стр.1
- Пушкина ул, 54
- Пушкина ул, 54/1
- Пушкина ул, 54/1 стр.1
- Пушкина ул, 54Б
- Пушкина ул, 56
- Пушкина ул, 56/1
- Пушкина ул, 56/1
- Пушкина ул, 57
- Пушкина ул, 57а
- Пушкина ул, 59
- Пушкина ул, 59/1
- Пушкина ул, 60
- Пушкина ул, 61
- Пушкина ул, 61/1
- Пушкина ул, 61/1 стр.4
- Пушкина ул, 61/2
- Пушкина ул, 61/3
- Пушкина ул, 61а
- Пушкина ул, 62
- Пушкина ул, 63
- Пушкина ул, 63 /15
- Пушкина ул, 63 стр.2
- Пушкина ул, 63 стр.4
- Пушкина ул, 63 стр.5
- Пушкина ул, 63 стр.7
- Пушкина ул, 63 стр.8
- Пушкина ул, 63 стр.9
- Пушкина ул, 63 стр.10
- Пушкина ул, 63 стр.12
- Пушкина ул, 63 стр.28
- Пушкина ул, 63/4 стр.21
- Пушкина ул, 63/7
- Пушкина ул, 63/52
- Пушкина ул, 63г
- Пушкина ул, 64
- Пушкина ул, 65
- Пушкина ул, 65/1
- Пушкина ул, 65/2
- Пушкина ул, 65а
- Пушкина ул, 65Б
- Пушкина ул, 69
- Пушкина ул, 71
- Пушкина ул, 73
- Пушкина ул, 73а
- Пушкина ул, 75
- Пушкина улица, 34а
- РаБочая ул, 12
- РаБочая ул, 14
- РаБочая ул, 16
- РаБочая ул, 18
- РаБочая ул, 24а
- РаБочий пер, 10
- РаБочий пер, 12
- РаБочий пер, 13
- РаБочий пер, 15
- РаБочий пер, 25
- РаБочий пер, 29 стр.1
- РаБочий пер, 31
- РаБочий пер, 33
- РаБочий пер, 35
- Раздольная ул, 2
- Раздольная ул, 2а
- Раздольная ул, 2в
- Раздольная ул, 6/1
- Раздольная ул, 20/2
- Светлый пер, 46/6
- Северный городок ул, 1
- Северный городок ул, 3
- Северный городок ул, 7
- Северный городок ул, 7а
- Северный городок ул, 44
- Северный городок ул, 48
- Северный городок ул, 48/1
- Северный городок ул, 49
- Северный городок ул, 50
- Северный городок ул, 51
- Северный городок ул, 52
- Северный городок ул, 53
- Северный городок ул, 54
- Северный городок ул, 57
- Северный городок ул, 58
- Северный городок ул, 59
- Северный городок ул, 61
- Северный городок ул, 61/1
- Северный городок ул, 67
- Северо-Каштачная ул, 3
- Северо-Каштачная ул, 10
- Северо-Каштачная ул, 13а
- Северо-Каштачная ул, 17
- Северо-Каштачная ул, 18
- Северо-Каштачная ул, 19
- Северо-Каштачная ул, 20
- Северо-Каштачная ул, 20/1
- Северо-Каштачная ул, 21
- Северо-Каштачная ул, 22
- Северо-Каштачная ул, 23
- Северо-Каштачная ул, 25
- Северо-Каштачная ул, 26
- Северо-Каштачная ул, 28 корпус 1
- Северо-Каштачная ул, 33
- Северо-Каштачная ул, 36
- Северо-Каштачная ул, 44
- Северо-Каштачная ул, 45
- Северо-Каштачная ул, 46 стр.1
- Северо-Каштачная ул, 47
- Северо-Каштачная ул, 50
- Северо-Каштачная ул, 50Б
- Северо-Каштачная ул, 53
- Северо-Каштачная ул, 109
- Северо-Каштачный 1-й пер, 1/1
- Северо-Каштачный 1-й пер, ½
- Северо-Каштачный 2-й пер, 3
- Северо-Каштачный 2-й пер, 5
- Северо-Каштачный 2-й пер, 8
- Северо-Каштачный 2-й пер, 9
- Северо-Каштачный п, 33
- Смирнова ул, 1
- Смирнова ул, 1Б
- Смирнова ул, 1г
- Смирнова ул, 1ж
- Смирнова ул, 1з
- Смирнова ул, 2а
- Смирнова ул, 3
- Смирнова ул, 3 стр. 5
- Смирнова ул, 3 стр. 10
- Смирнова ул, 3а
- Смирнова ул, 3Б
- Смирнова ул, 4
- Смирнова ул, 5
- Смирнова ул, 5/1
- Смирнова ул, 5/1
- Смирнова ул, 5/2
- Смирнова ул, 5/3
- Смирнова ул, 5/8
- Смирнова ул, 5/10
- Смирнова ул, 5/14
- Смирнова ул, 5а
- Смирнова ул, 5Б стр.1
- Смирнова ул, 5д
- Смирнова ул, 7
- Смирнова ул, 7/1
- Смирнова ул, 7/8 стр.1
- Смирнова ул, 7/9
- Смирнова ул, 7/11
- Смирнова ул, 7/13
- Смирнова ул, 7/14
- Смирнова ул, 7/25, 7/26
- Смирнова ул, 7Б
- Смирнова ул, 9
- Смирнова ул, 9 /11
- Смирнова ул, 9 стр.1
- Смирнова ул, 9 стр.2
- Смирнова ул, 9 стр.3
- Смирнова ул, 9 стр.9
- Смирнова ул, 9 стр.15
- Смирнова ул, 9/1
- Смирнова ул, 9/3
- Смирнова ул, 9/10
- Смирнова ул, 9/19
- Смирнова ул, 11
- Смирнова ул, 13
- Смирнова ул, 15
- Смирнова ул, 15а
- Смирнова ул, 16
- Смирнова ул, 19
- Смирнова ул, 20/1
- Смирнова ул, 21
- Смирнова ул, 22
- Смирнова ул, 23
- Смирнова ул, 24
- Смирнова ул, 25
- Смирнова ул, 26
- Смирнова ул, 27
- Смирнова ул, 28
- Смирнова ул, 28 стр.1
- Смирнова ул, 28 стр.2
- Смирнова ул, 29
- Смирнова ул, 30
- Смирнова ул, 30Б
- Смирнова ул, 30в
- Смирнова ул, 31
- Смирнова ул, 32а
- Смирнова ул, 33
- Смирнова ул, 34
- Смирнова ул, 35
- Смирнова ул, 36
- Смирнова ул, 38
- Смирнова ул, 38/1
- Смирнова ул, 38/2
- Смирнова ул, 38/2
- Смирнова ул, 38/3
- Смирнова ул, 38/4
- Смирнова ул, 38/5
- Смирнова ул, 38/6
- Смирнова ул, 38а
- Смирнова ул, 40
- Смирнова ул, 40/1
- Смирнова ул, 40/2
- Смирнова ул, 40/3
- Смирнова ул, 40/5
- Смирнова ул, 42
- Смирнова ул, 42/1
- Смирнова ул, 42/2
- Смирнова ул, 42/3
- Смирнова ул, 42/3 стр 3
- Смирнова ул, 43 стр.1
- Смирнова ул, 43/2
- Смирнова ул, 44
- Смирнова ул, 44/1
- Смирнова ул, 44/2
- Смирнова ул, 44/4
- Смирнова ул, 45
- Смирнова ул, 48
- Смирнова ул, 48/1
- Смирнова ул, 48/3
- Смирнова ул, 48а
- Смирнова ул, 48а стр. 3
- Смирнова ул, 48Б
- Смирнова ул, 48Б стр. 2
- Смирнова ул, 48г
- Смирнова ул, 50
- Смирнова ул, 50
- Смирнова ул, 50/1
- Смирнова ул, 56
- Смирнова ул, 58а
- Смирнова ул, 68
- Солнечный пер, 3
- Солнечный пер, 4
- Солнечный пер, 8
- Солнечный пер, 10
- Солнечный пер, 12
- Солнечный пер, 12/1
- Соляная пл, 1
- Соляная пл, 1а
- Соляная пл, 2
- Соляная пл, 2
- Соляная пл, 2
- Соляная пл, 2
- Соляная пл, 2
- Соляная пл, 3
- Соляная пл, 4
- Соляная пл, 5
- Соляная пл, 6 стр. 2
- Соляная пл, 6 стр. 8
- Соляная пл, 9
- Соляная пл, 9/1
- Соляная пл, 11
- Соляной пер, 1
- Соляной пер, 1/1
- Соляной пер, 2
- Соляной пер, 3
- Соляной пер, 5
- Соляной пер, 6
- Соляной пер, 6Б
- Соляной пер, 6в
- Соляной пер, 7
- Соляной пер, 10
- Соляной пер, 12
- Соляной пер, 13
- Соляной пер, 14
- Соляной пер, 14/1
- Соляной пер, 14/2
- Соляной пер, 15
- Соляной пер, 16
- Соляной пер, 17
- Соляной пер, 18
- Соляной пер, 20
- Соляной пер, 24/1
- Соляной пер, 28
- Соляной пер, 34а
- Соляной пер, 38
- Соляной пер, 40
- Соляной пер, 42
- Соляной пер, 42а
- Соляной пер, 44
- Соляной пер, 46
- Соляной пер, 48
- Соляной пер, 50
- Средне-Кирпичная ул, 1
- Средне-Кирпичная ул, 4
- Средне-Кирпичная ул, 5
- Средне-Кирпичная ул, 5/1
- Средне-Кирпичная ул, 6
- Средне-Кирпичная ул, 7
- Средне-Кирпичная ул, 7 стр.1
- Средне-Кирпичная ул, 7а
- Средне-Кирпичная ул, 8
- Средне-Кирпичная ул, 9
- Средне-Кирпичная ул, 9а
- Средне-Кирпичная ул, 9Б
- Средне-Кирпичная ул, 10
- Средне-Кирпичная ул, 11
- Средне-Кирпичная ул, 11/1
- Средне-Кирпичная ул, 11/2
- Средне-Кирпичная ул, 12
- Средне-Кирпичная ул, 12/1
- Средне-Кирпичная ул, 13
- Средне-Кирпичная ул, 13 стр.1
- Средне-Кирпичная ул, 14
- Средне-Кирпичная ул, 14/1
- Средне-Кирпичная ул, 15
- Средне-Кирпичная ул, 16
- Средне-Кирпичная ул, 17
- Средне-Кирпичная ул, 18
- Средне-Кирпичная ул, 19
- Средне-Кирпичная ул, 20
- Средне-Кирпичная ул, 21
- Средне-Кирпичная ул, 22
- Средне-Кирпичная ул, 23
- Средне-Кирпичная ул, 24а
- Средне-Кирпичная ул, 30
- Средне-Кирпичная ул, 32
- Средне-Кирпичная ул, 32/1
- Средне-Кирпичная ул, 34
- Средне-Кирпичная ул, 34Б
- Средне-Кирпичная ул, 36
- Средне-Кирпичная ул, 36/1
- Средне-Кирпичная ул, 42
- Ставропольский пер, 1
- Ставропольский пер, 2
- Ставропольский пер, 3
- Ставропольский пер, 4
- Ставропольский пер, 5
- Ставропольский пер, 7
- Ставропольский пер, 8
- Ставропольский пер, 10
- Ставропольский пер, 12
- Ставропольский пер, 14
- Старо-Деповская ул, 1
- Старо-Деповская ул, 1/3
- Старо-Деповская ул, 1а
- Старо-Деповская ул, 2
- Старо-Деповская ул, 2 стр.1
- Старо-Деповская ул, 3
- Старо-Деповская ул, 3/1 стр. 1
- Старо-Деповская ул, 4
- Старо-Деповская ул, 5
- Старо-Деповская ул, 7
- Старо-Деповская ул, 8
- Старо-Деповская ул, 9
- Старо-Деповская ул, 10
- Старо-Деповская ул, 11
- Старо-Деповская ул, 12
- Старо-Деповская ул, 13
- Старо-Деповская ул, 14
- Старо-Деповская ул, 15
- Старо-Деповская ул, 17
- Старо-Деповская ул, 18
- Старо-Деповская ул, 19
- Старо-Деповская ул, 20
- Старо-Деповская ул, 21
- Старо-Деповская ул, 22
- Старо-Деповская ул, 23
- Старо-Деповская ул, 24
- Старо-Деповская ул, 25
- Старо-Деповская ул, 26
- Старо-Деповская ул, 28
- Старо-Деповская ул, 29
- Старо-Деповская ул, 30
- Старо-Деповская ул, 31
- Старо-Деповская ул, 32
- Старо-Деповская ул, 33
- Старо-Деповская ул, 34
- Старо-Деповская ул, 35
- Старо-Деповская ул, 36
- Старо-Деповская ул, 37
- Старо-Деповская ул, 38
- Старо-Деповская ул, 39
- Старо-Деповская ул, 39 стр.1
- Старо-Деповская ул, 39 стр.2
- Старо-Деповская ул, 39 стр.3
- Старо-Деповская ул, 39 стр.4
- Старо-Деповская ул, 39 стр.5
- Старо-Деповская ул, 40
- Старо-Деповская ул, 41
- Старо-Деповская ул, 42
- Старо-Деповская ул, 44
- Старо-Деповская ул, 46
- Старо-Деповская ул, 48
- Старо-Деповская ул, 49
- Старо-Деповская ул, 49а
- Старо-Деповская ул, 49а стр. 1
- Старо-Деповская ул, 49а стр. 2
- Старо-Деповская ул, 50
- Старо-Деповская ул, 51 строение 1
- Старо-Деповская ул, 52
- Старо-Деповская ул, 54
- Старо-Деповская ул, 54а
- Старо-Деповская ул, 55
- Старо-Деповская ул, 56
- Старо-Деповская ул, 58
- Старо-Деповская ул, 58а
- Старо-Деповской п, 1
- Старо-Деповской п, 3
- Старо-Деповской п, 6
- Старо-Деповской п, 6
- Старо-Деповской п, 12
- Старо-Деповской п, 13
- Старо-Деповской пер, 1
- Старо-Деповской пер, 1а
- Старо-Деповской пер, 3
- Старо-Деповской пер, 3/1
- Старо-Деповской пер, 3/1 стр.1
- Старо-Деповской пер, 3/1 стр.3
- Старо-Деповской пер, 4
- Старо-Деповской пер, 5
- Старо-Деповской пер, 5/1
- Старо-Деповской пер, 5/2
- Старо-Деповской пер, 6
- Старо-Деповской пер, 8
- Старо-Деповской пер, 11
- Старо-Деповской пер, 12
- Старо-Деповской пер, 13
- Старо-Деповской пер, 14
- Старо-Карьерный п, 123
- Старо-Карьерный п, 130
- Старо-Карьерный п, 134
- Старо-Карьерный п, 134а
- Старо-Карьерный п, 134Б
- Старо-Карьерный п, 138Б
- Стрелочная ул, 1а
- Стрелочная ул, 1Б
- Стрелочная ул, 1в
- Стрелочная ул, 1г
- Стрелочная ул, 3а
- Стрелочная ул, 5
- Стрелочная ул, 7
- Стрелочная ул, 13
- Стрелочная ул, 15
- Стрелочная ул, 23
- Сухумская ул, 5
- Сухумская ул, 7
- Сухумская ул, 9
- Таврическая ул, 3
- Таврическая ул, 4
- Таврическая ул, 4а
- Таврическая ул, 7
- Таврическая ул, 9
- Таврическая ул, 12
- Таврическая ул, 15
- Таврическая ул, 17
- Таврическая ул, 25
- Таврическая ул, 27
- Таймырский пер, 16а
- Телевизионный пер, 3
- Техническая ул, 1
- Техническая ул, 1в
- Техническая ул, 2
- Техническая ул, 3
- Техническая ул, 3а
- Техническая ул, 4
- Техническая ул, 6
- Техническая ул, 6а
- Техническая ул, 8/1 корпус 1
- Техническая ул, 9
- Томский садовод СТ, 2
- Томский садовод СТ, 5
- Транспортная ул, 1
- Транспортная ул, 1а
- Транспортная ул, 2
- Транспортная ул, 2Б
- Транспортная ул, 3
- Транспортная ул, 4
- Транспортная ул, 4а
- Транспортная ул, 5
- Транспортная ул, 5/1
- Транспортная ул, 6
- Транспортная ул, 6а
- Транспортная ул, 7
- Транспортная ул, 8
- Транспортная ул, 10
- Транспортная ул, 13
- Транспортная ул, 14
- Транспортная ул, 15
- Транспортная ул, 16
- Транспортная ул, 16а
- Транспортная ул, 17
- Транспортная ул, 18
- Транспортная ул, 18а
- Транспортная ул, 20
- Транспортная ул, 20а
- Транспортная ул, 22
- Транспортная ул, 24
- Транспортная ул, 26
- Транспортная ул, 28
- Транспортная ул, 29а
- Транспортная ул, 30
- Транспортная ул, 32
- Транспортная ул, 34Б
- Транспортная ул, 35
- Транспортная ул, 35 корпус 1
- Транспортная ул, 36
- Транспортная ул, 37
- Транспортная ул, 38
- Транспортная ул, 38а
- Транспортная ул, 40
- Транспортный проезд, 1
- Транспортный проезд, 2
- Транспортный проезд, 3
- Транспортный проезд, 4
- Транспортный проезд, 5
- Транспортный проезд, 6
- Транспортный проезд, 7
- Транспортный проезд, 8
- Транспортный проезд, 9а
- Транспортный проезд, 10
- Транспортный проезд, 11
- Транспортный проезд, 12
- Транспортный проезд, 13
- Транспортный проезд, 14
- Транспортный проезд, 15
- Транспортный проезд, 16
- Транспортный проезд, 17
- Транспортный проезд, 17
- Транспортный проезд, 18
- Транспортный проезд, 19
- Транспортный проезд, 21
- Транспортный проезд, 23
- Транспортный проезд, 23а
- Транспортный проезд, 25
- Угрюмова Александра ул, 2
- Угрюмова Александра ул, 2/7
- Угрюмова Александра ул, 2Б
- Урожайный пер, 29
- Урожайный пер, 30
- Урожайный пер, 31
- Урожайный пер, 32
- Урожайный пер, 33
- Усть-Киргизка 1-я ул, 2
- Усть-Киргизка 1-я ул, 7
- Усть-Киргизка 1-я ул, 9
- Усть-Киргизка 1-я ул, 10а
- Усть-Киргизка 1-я ул, 12
- Усть-Киргизка 1-я ул, 21 стр.1
- Усть-Киргизка 1-я ул, 24
- Усть-Киргизка 2-я ул, 1
- Усть-Киргизка 2-я ул, 2
- Усть-Киргизка 2-я ул, 2/2
- Усть-Киргизка 2-я ул, 4
- Усть-Киргизка 2-я ул, 4 стр.1
- Усть-Киргизка 2-я ул, 7
- Усть-Киргизка 2-я ул, 23 стр.1
- Усть-Киргизка 2-я ул, 23 стр.12
- Усть-Киргизка 2-я ул, 23а
- Усть-Киргизка 3-я ул, 1
- Усть-Киргизка 3-я ул, 4
- Усть-Киргизка 3-я ул, 5
- Усть-Киргизка 3-я ул, 10
- Усть-Киргизка 3-я ул, 11
- Усть-Киргизка 3-я ул, 13
- Усть-Киргизка 3-я ул, 14
- Усть-Киргизка 3-я ул, 15
- Усть-Киргизка 3-я ул, 18
- Усть-Киргизка 3-я ул, 19
- Усть-Киргизка 3-я ул, 21
- Усть-Киргизка 3-я ул, 23
- Усть-Киргизка 3-я ул, 24
- Усть-Киргизка 3-я ул, 25
- Усть-Киргизка 3-я ул, 25а
- Усть-Киргизка 3-я ул, 25Б
- Усть-Киргизка 3-я ул, 25Б стр.1
- Усть-Киргизка 3-я ул, 27
- Усть-Киргизка 3-я ул, 28
- Усть-Киргизка 3-я ул, 28а
- Усть-Киргизка 3-я ул, 29
- Усть-Киргизка 3-я ул, 30
- Усть-Киргизка 3-я ул, 30 стр. 1
- Усть-Киргизка 3-я ул, 31
- Усть-Киргизка 3-я ул, 32а
- Усть-Киргизка 3-я ул, 34
- Усть-Киргизка 3-я ул, 40
- Усть-Киргизка 4-я ул, 2а
- Усть-Киргизка 4-я ул, 3
- Усть-Киргизка 4-я ул, 4
- Усть-Киргизка 4-я ул, 5
- Усть-Киргизка 4-я ул, 6а
- Усть-Киргизка 4-я ул, 7а
- Усть-Киргизка 4-я ул, 7Б
- Усть-Киргизка 5-я ул, 3
- Усть-Киргизка 5-я ул, 15
- Усть-Киргизка 5-я ул, 15 стр.1
- Усть-Киргизка 5-я ул, 15а
- Усть-Киргизка 5-я ул, 16
- Усть-Киргизка 6-я ул, 5а
- Усть-Киргизка 6-я ул, 8
- Усть-Киргизка 6-я ул, 10
- Усть-Киргизка 6-я ул, 12
- Усть-Киргизка 6-я ул, 12Б
- Усть-Киргизка 6-я ул, 15
- Усть-Киргизка 6-я ул, 16
- Усть-Киргизка 6-я ул, 17
- Усть-Киргизка 6-я ул, 18
- Усть-Киргизка 6-я ул, 18/2
- Усть-Киргизка 6-я ул, 18Б
- Усть-Киргизка 6-я ул, 21
- Усть-Киргизка 6-я ул, 33а
- Усть-Киргизский 2-й туп, 6
- Ференца Мюнниха ул, 1
- Ференца Мюнниха ул, 3
- Ференца Мюнниха ул, 5
- Ференца Мюнниха ул, 5Б
- Ференца Мюнниха ул, 7
- Ференца Мюнниха ул, 7/1
- Ференца Мюнниха ул, 7Б
- Ференца Мюнниха ул, 7г
- Ференца Мюнниха ул, 8
- Ференца Мюнниха ул, 8/2
- Ференца Мюнниха ул, 8а
- Ференца Мюнниха ул, 9
- Ференца Мюнниха ул, 10
- Ференца Мюнниха ул, 11
- Ференца Мюнниха ул, 11Б
- Ференца Мюнниха ул, 12
- Ференца Мюнниха ул, 12/1
- Ференца Мюнниха ул, 13
- Ференца Мюнниха ул, 14
- Ференца Мюнниха ул, 15
- Ференца Мюнниха ул, 15/1
- Ференца Мюнниха ул, 17
- Ференца Мюнниха ул, 17а
- Ференца Мюнниха ул, 19а
- Ференца Мюнниха ул, 22
- Ференца Мюнниха ул, 26
- Ференца Мюнниха ул, 28
- Ференца Мюнниха ул, 30
- Ференца Мюнниха ул, 32
- Ференца Мюнниха ул, 34
- Ференца Мюнниха ул, 36
- Ференца Мюнниха ул, 36/1
- Ференца Мюнниха ул, 38
- Ференца Мюнниха ул, 40
- Ференца Мюнниха ул, 42
- Ференца Мюнниха ул, 42/1
- Ференца Мюнниха ул, 42а
- Ференца Мюнниха ул, 44
- Ференца Мюнниха ул, 46
- Фестивальная ул, 1
- Фестивальная ул, 2
- Фестивальная ул, 3
- Фестивальная ул, 4
- Фестивальная ул, 5
- Фестивальная ул, 7
- Фестивальная ул, 8
- Фестивальная ул, 9
- Фестивальная ул, 9 стр.2
- Фестивальная ул, 9 стр.3
- Фестивальная ул, 10
- Фестивальная ул, 12
- Фестивальная ул, 14
- Фестивальная ул, 16/1
- Фестивальная ул, 18
- ХаБаровская ул, 2
- ХаБаровская ул, 6
- ХаБаровская ул, 8
- ХаБаровская ул, 10
- ХаБаровская ул, 12
- ХаБаровская ул, 16
- ХаБаровская ул, 18
- Харьковская ул, 1
- Харьковская ул, 2
- Харьковская ул, 3
- Харьковская ул, 4
- Харьковская ул, 6
- Харьковская ул, 7
- Харьковская ул, 8
- Харьковская ул, 9
- Харьковская ул, 10
- Харьковская ул, 12
- Харьковская ул, 16
- Харьковская ул, 18
- Читинская ул, 1
- Читинская ул, 2
- Читинская ул, 3
- Читинская ул, 5
- Чулымская ул, 2
- Чулымская ул, 4
- Чулымская ул, 6
- Чулымская ул, 10
- Чулымская ул, 12
- Чулымская ул, 13
- Чулымская ул, 14
- Чулымская ул, 15
- Чулымская ул, 16
- Чулымская ул, 17
- Чулымская ул, 19
- Чулымская ул, 21
- Чулымская ул, 22
- Чулымская ул, 23
- Чулымская ул, 24
- Чулымская ул, 25
- Чулымская ул, 26
- Чулымская ул, 27
- Чулымская ул, 31
- Чулымская ул, 35
- Чулымская ул, 36
- Чулымская ул, 37
- Чулымская ул, 38
- Чулымская ул, 39
- Чулымская ул, 40а
- Чулымская ул, 42
- Чулымская ул, 44
- Чулымская ул, 45
- Чулымская ул, 46
- Чулымская ул, 48
- Чулымская ул, 65
- Чулымская ул, 65/1
- Чулымская ул, 67
- Чулымская ул, 69
- Чулымская ул, 77
- Чулымская ул, 79
- Чулымская ул, 79а
- Чулымская ул, 81
- Чулымская ул, 81/1
- Школьный пер, 3
- Школьный пер, 4
- Школьный пер, 5
- Школьный пер, 6
- Школьный пер, 7
- Школьный пер, 7а
- Школьный пер, 8
- Школьный пер, 8/1
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- Школьный пер, 9
- Школьный пер, 10
- Школьный пер, 10/1
- Школьный пер, 11
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- Школьный пер, 13
- Школьный пер, 14
- Школьный пер, 15
- Школьный пер, 16
- Школьный пер, 16 корпус 1
- Школьный пер, 18
- Школьный пер, 19
- Школьный пер, 20
- Школьный пер, 21
- Школьный пер, 22
- Школьный пер, 24а
- Школьный пер, 25
- Школьный пер, 25 стр.1
- Школьный пер, 26
- Школьный пер, 27
- Школьный пер, 27 стр.1
- Школьный пер, 29
- Школьный пер, 31
- Школьный пер, 33
- Школьный туп, 1
- Школьный туп, 2
- Школьный туп, 5
- Якимовича ул, 2
- Якимовича ул, 6
- Якимовича ул, 6а
- Якимовича ул, 7/1
- Яковлева ул, 2
- Яковлева ул, 2/1
- Яковлева ул, 4
- Яковлева ул, 5
- Яковлева ул, 6
- Яковлева ул, 6/2
- Яковлева ул, 9
- Яковлева ул, 12
- Яковлева ул, 14
- Яковлева ул, 14/1
- Яковлева ул, 14/2
- Яковлева ул, 15
- Яковлева ул, 16
- Яковлева ул, 18
- Яковлева ул, 18а
- Яковлева ул, 19
- Яковлева ул, 20
- Яковлева ул, 21
- Яковлева ул, 22
- Яковлева ул, 23
- Яковлева ул, 24
- Яковлева ул, 25
- Яковлева ул, 26
- Яковлева ул, 27
- Яковлева ул, 28
- Яковлева ул, 29
- Яковлева ул, 30
- Яковлева ул, 32
- Яковлева ул, 32/c1
- Яковлева ул, 34
- Яковлева ул, 36
- Яковлева ул, 37
- Яковлева ул, 38
- Яковлева ул, 39
- Яковлева ул, 39/2
- Яковлева ул, 41
- Яковлева ул, 41/1
- Яковлева ул, 41/2
- Яковлева ул, 41а
- Яковлева ул, 42
- Яковлева ул, 43
- Яковлева ул, 44а
- Яковлева ул, 45
- Яковлева ул, 46/с1
- Яковлева ул, 47
- Яковлева ул, 47 строение 1
- Яковлева ул, 48
- Яковлева ул, 49
- Яковлева ул, 50
- Яковлева ул, 51
- Яковлева ул, 53
- Яковлева ул, 55
- Яковлева ул, 58а
- Яковлева ул, 59
- Яковлева ул, 61
- Яковлева ул, 63
- Яковлева ул, 64
- Яковлева ул, 65
- Яковлева ул, 65/1
- Яковлева ул, 66
- Яковлева ул, 68
- Яковлева ул, 70
- Яковлева ул, 74
- Яковлева ул, 74/1
- Яковлева ул, 74/2
- Яковлева ул, 75
- Яковлева ул, 76
- Яковлева ул, 76/с3
- Яковлева ул, 77
- Яковлева ул, 79
- Яковлева ул, 81
- Яковлева ул, 85
- Яковлева ул, 85а
- Яковлева ул, 87
- Яковлева ул, 87а
- Яковлева ул, 91
- Яковлева ул, 93
Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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