Жители почти 3 тыс. домов в Томске останутся без воды 15-17 мая

25 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В середине мая жителей Ленинского и Октябрьского районов Томска ожидает масштабное отключение воды, связанное с капремонтом сетей водоснабжения.

Как сообщает «Томскводоканал», отключение продлится с 23.30 четверга, 15 мая, до 20.00 субботы, 17 мая. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

79 Гвардейской Дивизии ул, 1

79 Гвардейской Дивизии ул, 1/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 1а

79 Гвардейской Дивизии ул, 2в стр. 1

79 Гвардейской Дивизии ул, 3

79 Гвардейской Дивизии ул, 3/2

79 Гвардейской Дивизии ул, 4 стр.1

79 Гвардейской Дивизии ул, 4/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 4/5 стр.3

79 Гвардейской Дивизии ул, 4а

79 Гвардейской Дивизии ул, 5

79 Гвардейской Дивизии ул, 6

79 Гвардейской Дивизии ул, 7Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 7г

79 Гвардейской Дивизии ул, 8

79 Гвардейской Дивизии ул, 8а

79 Гвардейской Дивизии ул, 8Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 9

79 Гвардейской Дивизии ул, 9/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 9в

79 Гвардейской Дивизии ул, 9г

79 Гвардейской Дивизии ул, 10

79 Гвардейской Дивизии ул, 10/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 10/2

79 Гвардейской Дивизии ул, 10/3

79 Гвардейской Дивизии ул, 11

79 Гвардейской Дивизии ул, 11/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 12

79 Гвардейской Дивизии ул, 12

79 Гвардейской Дивизии ул, 12/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 12/3

79 Гвардейской Дивизии ул, 12/4

79 Гвардейской Дивизии ул, 12а

79 Гвардейской Дивизии ул, 12Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 12в

79 Гвардейской Дивизии ул, 12е

79 Гвардейской Дивизии ул, 12з

79 Гвардейской Дивизии ул, 13

79 Гвардейской Дивизии ул, 13а

79 Гвардейской Дивизии ул, 13Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 14

79 Гвардейской Дивизии ул, 15

79 Гвардейской Дивизии ул, 15а

79 Гвардейской Дивизии ул, 16

79 Гвардейской Дивизии ул, 16/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 17

79 Гвардейской Дивизии ул, 18

79 Гвардейской Дивизии ул, 19

79 Гвардейской Дивизии ул, 19/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 19/4

79 Гвардейской Дивизии ул, 19/6

79 Гвардейской Дивизии ул, 20

79 Гвардейской Дивизии ул, 20а

79 Гвардейской Дивизии ул, 20Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 21

79 Гвардейской Дивизии ул, 21/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 22

79 Гвардейской Дивизии ул, 23

79 Гвардейской Дивизии ул, 24

79 Гвардейской Дивизии ул, 25

79 Гвардейской Дивизии ул, 25а

79 Гвардейской Дивизии ул, 26

79 Гвардейской Дивизии ул, 27

79 Гвардейской Дивизии ул, 27/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 27а

79 Гвардейской Дивизии ул, 29

79 Гвардейской Дивизии ул, 31

Ачинская ул, 2

Ачинская ул, 4

Ачинская ул, 6

Ачинская ул, 7

Ачинская ул, 8

Ачинская ул, 8/1

Ачинская ул, 9

Ачинская ул, 10

Ачинская ул, 10Б

Ачинская ул, 12

Ачинская ул, 14

Ачинская ул, 15/Б

Ачинская ул, 16

Бакинский пер, 1

Бакинский пер, 2а

Бакинский пер, 3

Бакинский пер, 4

Бакинский пер, 5

Бакинский пер, 6

Бакинский пер, 7

Бакунина ул, 3

Бакунина ул, 4

Бакунина ул, 4 стр.1

Бакунина ул, 5

Бакунина ул, 6/1

Бакунина ул, 7

Бакунина ул, 8

Бакунина ул, 9

Бакунина ул, 10

Бакунина ул, 11

Бакунина ул, 11а

Бакунина ул, 13

Бакунина ул, 14

Бакунина ул, 14/1

Бакунина ул, 14а

Бакунина ул, 15

Бакунина ул, 15а

Бакунина ул, 16

Бакунина ул, 17

Бакунина ул, 17/1

Бакунина ул, 17а

Бакунина ул, 17Б

Бакунина ул, 18

Бакунина ул, 19

Бакунина ул, 19/1

Бакунина ул, 19/2

Бакунина ул, 20

Бакунина ул, 21

Бакунина ул, 22

Бакунина ул, 24

Бакунина ул, 24а

Бакунина ул, 26

Бакунина ул, 26 стр.1

Балагурная ул, 17 стр.2

Балагурная ул, 19

Балагурная ул, 30

Балагурная ул, 30/1

Балагурная ул, 30/2

Балагурная ул, 30/2 стр.1

Балагурная ул, 30/3

Балагурная ул, 30/5

Балагурная ул, 32

Баргузинская ул, 2

Баргузинская ул, 2в

Баргузинская ул, 3

Баргузинская ул, 4

Баргузинская ул, 10

Баргузинская ул, 10а

Барнаульская ул, 1

Барнаульская ул, 2

Барнаульская ул, 3

Барнаульская ул, 7

Барнаульская ул, 7 стр.3

Барнаульская ул, 10

Барнаульская ул, 12

Барнаульская ул, 14

Барнаульская ул, 16

Барнаульская ул, 18

Барнаульский проезд, 3а

Барнаульский проезд, 10

Барнаульский проезд, 11

Барнаульский проезд, 12

Барнаульский проезд, 18Б

Батистовая ул, 6/1

Батистовая ул, 8

Батистовая ул, 8 стр.1

Батистовая ул, 9

Батистовая ул, 10 стр.1

Батистовая ул, 14

Батистовая ул, 16

Батистовая ул, 18

Белая ул, 2

Белая ул, 2а

Белая ул, 3

Белая ул, 4

Белая ул, 5

Белая ул, 5/1

Белая ул, 6

Белая ул, 8

Белая ул, 8/2

Белая ул, 8а

Белая ул, 9

Белая ул, 10

Белая ул, 10а

Белая ул, 11

Белая ул, 14

Белая ул, 14/1

Белая ул, 14/2

Белая ул, 16

Белая ул, 20

Белозерская ул, 2а

Белозерская ул, 3

Белозерская ул, 4

Белозерская ул, 4а

Белозерская ул, 5

Белозерская ул, 8

Белозерская ул, 8а

Белозерская ул, 8Б

Белозерская ул, 8в

Белозерская ул, 8г

Белозерская ул, 12

Белозерская ул, 13

Белозерская ул, 13/1

Белозерская ул, 13а

Белозерская ул, 15

Белозерская ул, 15/1

Белозерская ул, 15/2

Белозерская ул, 15а

Белозерская ул, 24

Белозерская ул, 26

Белозерская ул, 26/1

Белозерская ул, 26/2

Белозерская ул, 28

Белозерская ул, 30

Белозерский пер, 1

Белозерский пер, 2

Белозерский пер, 3

Белозерский пер, 4

Белозерский пер, 6

Белозерский пер, 7

Белозерский пер, 8

Белозерский пер, 9

Белозерский пер, 10

Бийская ул, 3

Бийская ул, 5

Бийская ул, 6

Бийская ул, 8

Бийская ул, 9

Бийская ул, 10

Бийская ул, 16

Бийская ул, 17

Бийская ул, 18

Бийская ул, 19

Бийская ул, 20

Ближний п, 7

Ближний п, 12

Ближний п, 13

Ближний п, 14

Ближний п, 14а

Ближний п, 14Б

Ближний п, 18

Ближний п, 29

Ближний п, 30

Ближний п, 31

Ближний п, 31Б

Ближний п, 32а

Ближний п, 37

Ближний п, 40а

Ближний п, 44

Ближний п, 44а

Ближний п, 46

Ближний п, 50

Ближний п, 60

Ближний п, 61

Ближний п, 62 кв.2

Ближний п, 64

Ближний п, 64а

Ближний п, 65

Ближний п, 65а

Ближний п, 66

Ближний п, 67

Ближний п, 69

Ближний п, 70

Ближний п, 72 стр.1

Ближний п, 72 стр.3

Ближний п, 72/2

Больничная ул, 2/1

Больничная ул, 3

Больничная ул, 4

Больничная ул, 4/1

Больничная ул, 4/2

Больничная ул, 5

Больничная ул, 6

Больничная ул, 7

Больничная ул, 7Б/1

Больничная ул, 8

Больничная ул, 8а

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Больничная ул, 9

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Большая Каштачная ул, 53

Большая Подгорная ул, 29

Большая Подгорная ул, 31

Большая Подгорная ул, 31/1

Большая Подгорная ул, 33

Большая Подгорная ул, 35

Большая Подгорная ул, 37

Большая Подгорная ул, 39

Большая Подгорная ул, 41

Большая Подгорная ул, 41/1

Большая Подгорная ул, 41а

Большая Подгорная ул, 252

Большая Подгорная ул, 254

Братская ул, 7

Братская ул, 8

Братская ул, 9

Братская ул, 11

Братская ул, 13

Братская ул, 15

Вагонный пер, 1

Вагонный пер, 2

Вагонный пер, 3

Вагонный пер, 4

Вагонный пер, 5

Вагонный пер, 6

Вагонный пер, 7

Вагонный пер, 8

Вагонный пер, 9

Вагонный пер, 11

Вагонный пер, 11а

Васюганская ул, 5

Васюганская ул, 9

Васюганская ул, 11

Васюганская ул, 13

Васюганская ул, 13а

Ватутина ул, 2

Ватутина ул, 4

Ватутина ул, 6

Ватутина ул, 7

Ватутина ул, 9

Ватутина ул, 11

Ватутина ул, 13

Ватутина ул, 15

Ватутина ул, 17

Ватутина ул, 19

Ватутина ул, 21

Ватутина ул, 22

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Ватутина ул, 24

Ватутина ул, 25

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Ватутина ул, 28

Ватутина ул, 29

Ватутина ул, 32

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Венгерская ул, 3а

Вилюйская ул, 1

Вилюйская ул, 3

Вилюйская ул, 5

Вилюйская ул, 5 стр1

Вилюйская ул, 7

Вилюйская ул, 8

Вилюйская ул, 9

Вилюйская ул, 10а

Вилюйская ул, 16

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Вилюйская ул, 19

Вилюйская ул, 21

Вилюйская ул, 22

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Вилюйская ул, 24

Вилюйская ул, 25

Вилюйская ул, 26/1

Вилюйская ул, 27

Вилюйская ул, 28

Вилюйская ул, 29

Вилюйская ул, 30

Вилюйская ул, 31

Вилюйская ул, 33

Вилюйская ул, 34

Вилюйская ул, 35

Вилюйская ул, 36

Вилюйская ул, 38

Вилюйская ул, 40а стр.7

Вилюйская ул, 54

Вилюйский 1-й проезд, 4

Вилюйский 1-й проезд, 4а

Вилюйский 1-й проезд, 4а/1

Вилюйский 1-й проезд, 6 стр.10

Вилюйский проезд, 5

Вилюйский проезд, 7

Вилюйский проезд, 9

Вилюйский проезд, 11

Витимская ул, ½

Витимская ул, 1/3

Витимская ул, 3

Витимская ул, 5

Витимская ул, 6

Витимская ул, 6/1

Витимская ул, 7

Витимская ул, 8

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Витимская ул, 10

Витимская ул, 11

Витимская ул, 12

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Витимская ул, 14

Витимская ул, 15

Витимская ул, 16

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Витимская ул, 17

Витимская ул, 18

Витимская ул, 19

Витимская ул, 20

Витимская ул, 21

Витимская ул, 22

Витимская ул, 23

Витимская ул, 24

Витимская ул, 25

Витимская ул, 25а

Витимская ул, 26

Витимская ул, 27

Витимская ул, 28

Витимская ул, 28а

Витимская ул, 29

Витимская ул, 30

Витимская ул, 31

Витимская ул, 32

Витимская ул, 35

Витимская ул, 36

Витимская ул, 37

Витимская ул, 42

Витимская ул, 44

Витимская ул, 46

Витимская ул, 48

Витимская ул, 50

Войлочная Заимка ул, 1

Войлочная Заимка ул, 2

Войлочная Заимка ул, 3

Войлочная Заимка ул, 4

Войлочная Заимка ул, 5

Войлочная Заимка ул, 6

Войлочная Заимка ул, 7

Войлочная Заимка ул, 8

Войлочная Заимка ул, 9

Войлочная Заимка ул, 9/1

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Войлочная Заимка ул, 10а

Войлочная Заимка ул, 13

Войлочная Заимка ул, 14

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Войлочная Заимка ул, 15

Войлочная Заимка ул, 16

Войлочная Заимка ул, 16/1

Войлочная Заимка ул, 16а

Войлочная Заимка ул, 17

Войлочная Заимка ул, 18

Войлочная Заимка ул, 19

Войлочная Заимка ул, 20

Войлочная Заимка ул, 21

Войлочная Заимка ул, 21 корпус1

Войлочная Заимка ул, 23

Войлочная Заимка ул, 25

Вокзальная ул, 2

Вокзальная ул, 4

Вокзальная ул, 4

Вокзальная ул, 4/1

Вокзальная ул, 21

Вокзальная ул, 22

Вокзальная ул, 23

Вокзальная ул, 24

Вокзальная ул, 25

Вокзальная ул, 25а

Вокзальная ул, 26

Вокзальная ул, 27

Вокзальная ул, 27/1

Вокзальная ул, 28

Вокзальная ул, 30

Вокзальная ул, 32

Вокзальная ул, 34

Вокзальная ул, 35

Вокзальная ул, 36

Вокзальная ул, 38

Вокзальная ул, 40

Вокзальная ул, 41

Вокзальная ул, 41

Вокзальная ул, 41а

Вокзальная ул, 43

Вокзальная ул, 43а

Вокзальная ул, 44

Вокзальная ул, 46

Вокзальная ул, 48

Вокзальная ул, 50

Вокзальная ул, 50/1

Вокзальная ул, 52

Вокзальная ул, 54

Вокзальная ул, 56

Вокзальная ул, 58

Вокзальная ул, 60

Вокзальная ул, 61

Вокзальная ул, 61 стр. 1

Вокзальная ул, 63г

Вокзальная ул, 64

Вокзальная ул, 65/1

Вокзальная ул, 65/1 стр1

Вокзальная ул, 65д

Вокзальная ул, 65ж

Вокзальная ул, 67 ст1

Вокзальная ул, 67/1

Вокзальная ул, 67/2

Вокзальная ул, 67/3

Вокзальная ул, 68

Вокзальная ул, 69

Вокзальная ул, 70

Вокзальная ул, 70 стр.1

Вокзальная ул, 71/1

Вокзальная ул, 71/2

Вокзальная ул, 72

Вокзальная ул, 72 стр.1

Вокзальная ул, 74

Вокзальная ул, 76

Вокзальная ул, 80

Вокзальная ул, 80а

Вокзальная ул, 82

Волжская ул, 3

Волжская ул, 11

Волжская ул, 14

Восточный пер, 1

Восточный пер, 1а

Восточный пер, 3

Восточный пер, 3а

Восточный пер, 4

Восточный пер, 5

Восточный пер, 5а

Восточный пер, 6

Восточный пер, 8

Восточный пер, 9

Восточный пер, 10

Восточный пер, 11

Восточный пер, 12

Восточный пер, 13

Восточный пер, 16

Восточный пер, 17

Восточный пер, 18

Восточный пер, 19

Восточный пер, 20

Восточный пер, 22

Восточный пер, 23

Восточный пер, 24

Восточный пер, 26

Восточный пер, 28

Восточный пер, 30

Восточный пер, 32

Говорова ул, 1/1

Говорова ул, ½

Говорова ул, 1а

Говорова ул, 3

Говорова ул, 4

Говорова ул, 6

Говорова ул, 6/1

Говорова ул, 6/2

Говорова ул, 8

Говорова ул, 10

Говорова ул, 10/2

Говорова ул, 10/3

Говорова ул, 11

Говорова ул, 11а

Говорова ул, 11Б

Говорова ул, 11в

Говорова ул, 13

Говорова ул, 16

Говорова ул, 16/1

Говорова ул, 17

Говорова ул, 17/5

Говорова ул, 17Б

Говорова ул, 17в

Говорова ул, 17г

Говорова ул, 18

Говорова ул, 18а

Говорова ул, 19Б

Говорова ул, 19в

Говорова ул, 20

Говорова ул, 21

Говорова ул, 22

Говорова ул, 23

Говорова ул, 23Б

Говорова ул, 24

Говорова ул, 24/1

Говорова ул, 24/1 стр.2

Говорова ул, 25

Говорова ул, 25/с4

Говорова ул, 25Б

Говорова ул, 25в

Говорова ул, 26

Говорова ул, 27а

Говорова ул, 28

Говорова ул, 30

Говорова ул, 31

Говорова ул, 32

Говорова ул, 33

Говорова ул, 34

Говорова ул, 35

Говорова ул, 36

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Говорова ул, 38

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Говорова ул, 48/1

Говорова ул, 50

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Говорова ул, 50а

Говорова ул, 52

Говорова ул, 54

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Говорова ул, 56

Говорова ул, 58

Говорова ул, 58/1

Говорова ул, 60

Говорова ул, 62

Говорова ул, 64

Говорова ул, 66

Говорова ул, 70

Говорова ул, 76

Говорова ул, 76/1

Говорова ул, 78

Говорова ул, 86

Дальне-Ключевская ул, 24

Дальне-Ключевская ул, 27

Дальне-Ключевская ул, 29

Дальне-Ключевская ул, 33

Дальне-Ключевская ул, 37

Дальне-Ключевская ул, 41

Дальне-Ключевская ул, 43

Дальне-Ключевская ул, 45

Дальне-Ключевская ул, 47

Дальне-Ключевская ул, 48

Дальне-Ключевская ул, 49

Дальне-Ключевская ул, 51

Дальне-Ключевская ул, 52

Дальне-Ключевская ул, 54

Дальне-Ключевская ул, 55

Дальне-Ключевская ул, 56

Дальне-Ключевская ул, 57

Дальне-Ключевская ул, 58

Дальне-Ключевская ул, 60

Дальне-Ключевская ул, 60 корпус4

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Дальне-Ключевская ул, 62

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Дальне-Ключевская ул, 64

Дальне-Ключевская ул, 64/3

Дальне-Ключевская ул, 65

Дальне-Ключевская ул, 66

Дальне-Ключевская ул, 67

Дальне-Ключевская ул, 73

Дальне-Ключевская ул, 75

Дальне-Ключевская ул, 77 стр.1

Дальне-Ключевская ул, 77/1

Дальне-Ключевская ул, 79

Дальне-Ключевская ул, 81

Дальне-Ключевская ул, 85

Дальне-Ключевская ул, 87

Дальне-Ключевская ул, 89

Дальне-Ключевская ул, 91

Дальне-Ключевская ул, 93

Дальне-Ключевская ул, 95

Дальне-Ключевская ул, 97

Дальне-Ключевская ул, 99

Дальне-Ключевская ул, 101а

Дальне-Ключевская ул, 103 корпус 1

Дальне-Ключевская ул, 107

Дальне-Ключевская ул, 109

Дальне-Ключевская ул, 111

Дальне-Ключевская ул, 111а

Дальне-Ключевская ул, 113

Дальне-Ключевская ул, 113а

Дорожный пер, 6а

Дорожный пер, 8

Дорожный пер, 10

Дорожный пер, 10 стр.1

Дорожный пер, 12а

Дорожный пер, 13

Дорожный пер, 14

Дорожный пер, 16

Дорожный пер, 18

Дорожный пер, 19

Дорожный пер, 20

Дорожный пер, 21

Дорожный пер, 21а

Дорожный пер, 22

Дорожный пер, 22 стр.1

Дорожный пер, 23

Дорожный пер, 24

Дорожный пер, 25

Дорожный пер, 26

Дорожный пер, 27

Дорожный пер, 28

Дорожный пер, 28а

Дорожный пер, 29

Дорожный пер, 31

Дорожный пер, 32а

Дорожный пер, 32Б

Дорожный пер, 33

Дорожный пер, 33а

Дорожный пер, 34а

Дорожный пер, 34Б

Дорожный пер, 36

Дорожный пер, 36а

Дорожный пер, 38

Дорожный пер, 39

Дорожный пер, 39/1

Дорожный пер, 39а

Дорожный пер, 40

Дорожный пер, 41

Дорожный пер, 42

Дорожный пер, 43

Дорожный пер, 44а

Дорожный пер, 45

Дорожный пер, 46

Дорожный пер, 46а

Дорожный пер, 46Б

Дорожный пер, 46в

Дорожный пер, 46г

Дорожный пер, 47

Дорожный пер, 47/1

Дорожный пер, 48

Дорожный пер, 49

Дорожный пер, 50

Дорожный пер, 51

Дорожный пер, 51а

Дорожный пер, 51Б

Дорожный пер, 51в

Дорожный пер, 52

Дорожный пер, 53

Дорожный пер, 55

Дорожный пер, 55/1

Дорожный пер, 56

Дорожный пер, 57

Дорожный пер, 58

Дорожный пер, 59

Дорожный пер, 59 стр.1

Дорожный пер, 60

Дорожный пер, 61

Дорожный пер, 61а

Дорожный пер, 62

Дорожный пер, 63

Дорожный пер, 63/1

Дорожный пер, 63Б

Дорожный пер, 65

Дорожный проезд, 1

Дорожный проезд, 3

Дорожный проезд, 4

Дорожный проезд, 5

Дорожный проезд, 6

Дорожный проезд, 7

Дорожный проезд, 9

Дорожный проезд, 10

Дорожный проезд, 11

Дорожный проезд, 14

Железнодорожная ул, 1

Железнодорожная ул, 3

Железнодорожная ул, 5

Железнодорожная ул, 7

Железнодорожная ул, 7а

Железнодорожная ул, 9

Железнодорожная ул, 11

Железнодорожная ул, 28

Железнодорожная ул, 30

Железнодорожная ул, 32

Железнодорожная ул, 32/2

Железнодорожная ул, 60

Железнодорожная ул, 62

Железнодорожная ул, 72

Железнодорожная ул, 74

Железнодорожный пер, 1

Железнодорожный пер, 2

Железнодорожный пер, 3

Железнодорожный пер, 4

Железнодорожный пер, 5

Железнодорожный пер, 6

Железнодорожный пер, 7

Железнодорожный пер, 8

Железнодорожный пер, 9

Железнодорожный пер, 10

Железнодорожный пер, 11

Железнодорожный пер, 12

Железнодорожный пер, 13

Железнодорожный пер, 13а

Железнодорожный пер, 13Б

Железнодорожный пер, 14

Железнодорожный пер, 15

Железнодорожный пер, 16

Железнодорожный пер, 16 ст2

Железнодорожный пер, 20

Железнодорожный пер, 21

Железнодорожный пер, 22

Железнодорожный пер, 23

Железнодорожный пер, 24

Железнодорожный пер, 25

Железнодорожный пер, 26а

Железнодорожный пер, 27

Железнодорожный пер, 28

Железнодорожный пер, 29

Железнодорожный пер, 30

Железнодорожный пер, 32

Железнодорожный пер, 34

Железнодорожный пер, 36

Жигулевская ул, 7

Жигулевский проезд, 5

Загорная ул, 57

Загорная ул, 59

Загорная ул, 74а

Измайловская ул, 1

Измайловская ул, 1Б

Измайловская ул, 2а

Измайловская ул, 2Б

Измайловская ул, 3

Измайловская ул, 4

Измайловская ул, 5

Измайловская ул, 6

Измайловская ул, 8

Измайловский пер, 1

Измайловский пер, 3

Измайловский пер, 4

Измайловский пер, 5

Измайловский пер, 7

Измайловский пер, 8

Измайловский пер, 12

Измайловский пер, 14

Измайловский пер, 14/2

Интернационалистов ул, 1

Интернационалистов ул, 2

Интернационалистов ул, 2а

Интернационалистов ул, 3

Интернационалистов ул, 3а

Интернационалистов ул, 3в

Интернационалистов ул, 5

Интернационалистов ул, 5а

Интернационалистов ул, 6

Интернационалистов ул, 6/1

Интернационалистов ул, 6/3

Интернационалистов ул, 7

Интернационалистов ул, 8

Интернационалистов ул, 8/2

Интернационалистов ул, 8/6

Интернационалистов ул, 9

Интернационалистов ул, 10

Интернационалистов ул, 11

Интернационалистов ул, 11 стр.2

Интернационалистов ул, 12

Интернационалистов ул, 12

Интернационалистов ул, 12/1

Интернационалистов ул, 15

Интернационалистов ул, 17

Интернационалистов ул, 17/1

Интернационалистов ул, 17/2

Интернационалистов ул, 17Б

Интернационалистов ул, 18а

Интернационалистов ул, 19

Интернационалистов ул, 19/1

Интернационалистов ул, 19а

Интернационалистов ул, 20

Интернационалистов ул, 20 стр.5

Интернационалистов ул, 21

Интернационалистов ул, 21/2

Интернационалистов ул, 22

Интернационалистов ул, 23

Интернационалистов ул, 24

Интернационалистов ул, 25

Интернационалистов ул, 26

Интернационалистов ул, 27

Интернационалистов ул, 28

Интернационалистов ул, 29

Интернационалистов ул, 30

Интернационалистов ул, 31

Интернационалистов ул, 31а

Интернационалистов ул, 32

Интернационалистов ул, 33

Интернационалистов ул, 34

Интернационалистов ул, 35

Интернационалистов ул, 36

Интернационалистов ул, 37

Иркутский пер, 19а

Иркутский проезд, 1

Иркутский проезд, 1 стр.1

Иркутский проезд, 1 стр.3

Иркутский проезд, 1/6

Иркутский проезд, 6

Иркутский проезд, 11

Иркутский проезд, 11а

Иркутский проезд, 13

Иркутский проезд, 15

Иркутский тракт, 4

Иркутский тракт, 5

Иркутский тракт, 6

Иркутский тракт, 15/3

Иркутский тракт, 27/6

Иркутский тракт, 27/6 стр.14

Каменская ул, 1

Каменская ул, 1, строение 1

Каменская ул, 3

Каменская ул, 5

Каменская ул, 7

Каменская ул, 9

Каменская ул, 11

Каменская ул, 15

Каменская ул, 17

Каменская ул, 19

Карла Ильмера ул, 1

Карла Ильмера ул, 2

Карла Ильмера ул, 4

Карла Ильмера ул, 6

Карла Ильмера ул, 6/1

Карла Ильмера ул, 7/1

Карла Ильмера ул, 8

Карла Ильмера ул, 8а

Карла Ильмера ул, 9

Карла Ильмера ул, 10

Карла Ильмера ул, 10/1

Карла Ильмера ул, 10/2

Карла Ильмера ул, 10/3

Карла Ильмера ул, 10/3

Карла Ильмера ул, 11

Карла Ильмера ул, 12

Карла Ильмера ул, 13

Карла Ильмера ул, 15

Карла Ильмера ул, 15/1

Карла Ильмера ул, 15/1 стр.1

Карла Ильмера ул, 17

Карла Ильмера ул, 19

Карла Ильмера ул, 21

Карла Ильмера ул, 23

Карла Ильмера ул, 23а

Карла Ильмера ул, 25

Карьерный пер, 1

Карьерный пер, 2

Карьерный пер, 3

Карьерный пер, 4

Карьерный пер, 5

Карьерный пер, 7

Карьерный пер, 9

Карьерный пер, 11

Каштак п, 2 стр. 1

Каштак п, 4

Каштак п, 5

Каштак п, 6

Каштак п, 9

Каштак п, 10

Каштак п, 11

Каштак п, 12

Каштак п, 12 стр.1

Каштак п, 13

Каштак п, 18

Каштак п, 20

Каштак п, 22

Каштак п, 22а

Каштак п, 24

Каштак п, 24а

Каштак п, 25

Каштак п, 25а

Каштак п, 26 корпус 1

Каштак п, 39

Каштак п, 39а

Каштак п, 42

Каштак п, 43

Каштак п, 43Б

Каштак п, 43е

Каштак п, 43ж

Каштак п, 44

Каштак п, 46

Каштак п, 47

Каштак п, 48

Каштак п, 49

Каштак п, 49

Каштак п, 51

Каштак п, 52

Каштак п, 52 стр. 1

Каштак п, 53

Каштак п, 54а

Каштак п, 55

Каштак п, 56

Каштак п, 57

Каштак п, 60

Каштак п, 61

Каштак п, 63

Каштак п, 65

Каштак п, 68

Каштак п, 73

Каштак п, 74

Каштак п, 76

Каштак п, 79

Каштак п, 90

Каштак п, 90а

Каштак п, 91

Каштак п, 94

Каштак п, 100

Каштак п, 107

Каштак п, 108

Каштак п, 111

Каштак п, 113 стр.1

Каштак п, 114

Каштак п, 116

Каштак п, 116а

Каштак п, 118

Каштак п, 118а

Каштак п, 120

Каштак п, 121а

Каштак п, 121Б

Каштак п, 121в

Каштак п, 123/1

Каштак п, 126

Каштак п, 126Б

Каштак п, 126г

Каштак п, 126д

Каштак п, 128

Каштак п, 129

Каштак п, 131

Каштак п, 134/1

Каштак п, 134/3

Каштак п, 134/4

Каштак п, 134Б

Каштак п, 134в

Каштак п, 135

Каштак п, 139 в

Каштак п, 139 г

Каштак п, 140

Каштак п, 141а

Каштак п, 141Б

Каштак п, 142

Каштак п, 142/1

Каштак п, 142а

Каштак п, 142г

Каштак п, 143

Каштак п, 143а

Каштак п, 143в

Кедровый пер, 1

Кедровый пер, 3

Кедровый пер, 4

Кедровый пер, 6

Кедровый пер, 7

Кедровый пер, 11

Кедровый пер, 13

Киргизка п, 20в

Киргизка п, 20г

Киргизка п, 26

Киргизка п, 30Б

Киргизка п, 31

Киргизка п, 32

Киргизка п, 32Б

Киргизка п, 32в

Киргизка п, 34а

Киргизка п, 34Б

Киргизка п, 34в

Киргизка п, 35а

Киргизка п, 35Б

Киргизка п, 36

Киргизка п, 37

Киргизка п, 41

Киргизка п, 45 строение 1

Киргизка п, 45а

Киргизка п, 48

Киргизка п, 49

Киргизка п, 50а

Киргизка п, 52в стр.1

Киргизка п, 54а

Киргизка п, 55

Киргизка п, 58

Киргизка п, 59/1

Киргизка п, 59а

Киргизка п, 60

Киргизка п, 60/2

Киргизка п, 60а

Киргизка п, 60Б

Киргизка п, 60г

Киргизка п, 62

Киргизка п, 62а

Киргизка п, 65

Киргизка п, 69

Киргизка п, 71

Киргизка п, 72

Киргизка п, 73

Киргизка п, 74

Киргизка п, 75

Киргизка п, 78

Киргизка п, 79

Киргизка п, 79а

Киргизка п, 79г

Киргизка п, 80

Киргизка п, 80 стр.1

Киргизка п, 80/1

Киргизка п, 80/4

Киргизка п, 80а

Киргизка п, 80е

Киргизка п, 81Б

Киргизка п, 81в

Киргизка п, 81д корп.2

Киргизка п, 81ж

Киргизка п, 81з стр.3

Киргизка п, 81к

Киргизка п, 82

Киргизка п, 82/1

Киргизка п, 82а

Киргизка п, 82Б стр.1

Киргизка п, 82ж

Киргизка п, 83

Киргизка п, 83в

Киргизка п, 83г

Киргизка п, 83д

Киргизка п, 83е

Киргизка п, 83к

Киргизка п, 84

Киргизка п, 84а

Киргизка п, 85

Киргизка п, 86

Киргизка п, 86 корпус 1

Киргизка п, 87

Киргизка п, 87/2

Киргизка п, 88

Киргизка п, 89

Киргизка п, 91

Киргизка п, 92

Киргизка п, 92/1

Киргизка п, 97

Киргизка п, 103

Киргизка п, 105

Киргизка п, 106

Киргизка п, 107

Киргизка п, 108 корпус 2

Киргизка п, 108/1

Киргизка п, 109

Киргизка п, 110

Киргизка п, 115

Киргизка п, 115а

Киргизка п, 116

Киргизка п, 118

Киргизка п, 119а

Киргизка п, 119а стр.1

Киргизка п, 120 стр.1

Киргизка п, 136

Киргизка п, 138

Киргизка п, 140

Киргизка п, 140/1

Киргизка п, 159

Кирпичная ул, 1

Кирпичный пер, 2

Кирпичный пер, 3

Кирпичный пер, 4

Кирпичный пер, 5

Кирпичный пер, 7

Кирпичный пер, 8

Кирпичный пер, 10

Кирпичный проезд, 3

Кирпичный проезд, 5

Кирпичный проезд, 7

Кирпичный проезд, 9

Кирпичный проезд, 11

Кирпичный проезд, 13

Кирпичный проезд, 13/2

Кирпичный проезд, 15

Кирпичный проезд, 17

Кирпичный проезд, 19

Ключевской проезд, 3а

Ключевской проезд, 4

Ключевской проезд, 5

Ключевской проезд, 6

Ключевской проезд, 7

Кольцевой проезд, 4

Кольцевой проезд, 7

Кольцевой проезд, 8

Кольцевой проезд, 8а

Кольцевой проезд, 8Б

Кольцевой проезд, 10

Кольцевой проезд, 12

Кольцевой проезд, 12/1

Кольцевой проезд, 12а

Кольцевой проезд, 14

Кольцевой проезд, 15

Кольцевой проезд, 15/1

Кольцевой проезд, 16

Кольцевой проезд, 17

Кольцевой проезд, 18

Кольцевой проезд, 19

Кольцевой проезд, 20

Кольцевой проезд, 21

Кольцевой проезд, 22

Кольцевой проезд, 22/1

Кольцевой проезд, 24

Кольцевой проезд, 25

Кольцевой проезд, 26

Кольцевой проезд, 27

Кольцевой проезд, 28

Кольцевой проезд, 30

Кольцевой проезд, 33

Кольцевой проезд, 33/1

Кольцевой проезд, 33/2

Кольцевой проезд, 34

Кольцевой проезд, 34а

Кольцевой проезд, 36

Кольцевой проезд, 38

Кольцевой проезд, 38а

Кольцевой проезд, 39

Кольцевой проезд, 39/1

Кольцевой проезд, 40

Кольцевой проезд, 40а

Кольцевой проезд, 40Б

Кольцевой проезд, 40в

Кольцевой проезд, 41

Кольцевой проезд, 43

Кольцевой проезд, 43/1 стр.1

Кольцевой проезд, 43/3

Кольцевой проезд, 43/4

Кольцевой проезд, 49

Кольцевой проезд, 53

Кольцевой проезд, 53а

Кольцевой проезд, 53Б

Кольцевой проезд, 55

Кольцевой проезд, 55/1

Кольцевой проезд, 55Б

Кольцевой проезд, 57

Кольцевой проезд, 57а

Кольцевой проезд, 57Б

Кольцевой проезд, 59

Комсомольский пр-кт, 1

Комсомольский пр-кт, 5

Комсомольский пр-кт, 7

Костромская ул, 9

Костромская ул, 10

Костромская ул, 11

Костромская ул, 12

Костромская ул, 13

Костромская ул, 14

Костромская ул, 15

Костромская ул, 16

Костромская ул, 17

Костромская ул, 18

Костромская ул, 20

Костромская ул, 21

Костромская ул, 22

Костромская ул, 23

Костромская ул, 25

Костромская ул, 30

Кошурникова ул, 1

Кошурникова ул, ½

Кошурникова ул, 3

Кошурникова ул, 5

Кошурникова ул, 5а

Кошурникова ул, 7

Кошурникова ул, 9

Кошурникова ул, 11

Красного Пожарника пер, 1

Красного Пожарника пер, 2

Красного Пожарника пер, 3

Красного Пожарника пер, 3/1

Красного Пожарника пер, 4

Красного Пожарника пер, 5

Красного Пожарника пер, 6

Красного Пожарника пер, 7

Красного Пожарника пер, 8

Красного Пожарника пер, 9

Красного Пожарника пер, 10

Красного Пожарника пер, 11

Красного Пожарника пер, 12

Красного Пожарника пер, 13

Красного Пожарника пер, 14

Красного Пожарника пер, 15

Красноярская ул, 17а

Кривая ул, 2

Кривая ул, 3

Кривая ул, 4

Кривая ул, 4/1

Кривая ул, 5

Кривая ул, 6

Кривая ул, 7

Кривая ул, 8

Кривая ул, 8/1

Кривая ул, 8/2

Кривая ул, 9

Кривая ул, 9а

Кривая ул, 11

Кривая ул, 13

Кривая ул, 15

Кривая ул, 17

Кривая ул, 27

Кривая ул, 29

Кривая ул, 31

Кривая ул, 33

Крутоовражный п, 1

Крутоовражный п, 5

Крутоовражный п, 6

Крутоовражный п, 6/с1

Крутоовражный п, 15

Крутоовражный п, 43а

Крутоовражный п, 43в

Крутоовражный п, 43г

Крутоовражный п, 43д

Крутоовражный п, 56а

Крутоовражный п, 76Б строение 1

Кузнечный взвоз, 1

Кузнечный взвоз, 3

Кузнечный взвоз, 3/1

Кузнечный взвоз, 5

Кузнечный взвоз, 6

Кузнечный взвоз, 8

Кузнечный взвоз, 10

Кузнечный взвоз, 14

Кустарный пер, 1

Кустарный пер, 3

Кустарный пер, 4

Кустарный пер, 4а

Кустарный пер, 5

Кустарный пер, 6

Кустарный пер, 7

Кустарный пер, 9

Кустарный пер, 10

ЛПК 2-й п, 104

ЛПК 2-й п, 104 стр.1

ЛПК 2-й п, 104 стр.2

ЛПК 2-й п, 105

ЛПК 2-й п, 109/1

ЛПК 2-й п, 140Б

ЛПК 2-й п, 158

ЛПК 2-й п, 162

ЛПК 2-й п, 162а стр.1

ЛПК 2-й п, 162а стр.1

ЛПК 2-й п, 163

ЛПК 2-й п, 164а

ЛПК 2-й п, 165

ЛПК 2-й п, 172

ЛПК 2-й п, 198

ЛПК 2-й п, 201а

ЛПК 2-й п, 257а

ЛПК 2-й п, 265

ЛПК 2-й п, 269

Ленская ул, 12

Ленская ул, 14

Ленская ул, 16

Ленская ул, 18

Ленская ул, 45

Ленская ул, 45/1

Ленская ул, 47

Ленская ул, 49

Ленская ул, 49а

Ленская ул, 51

Ленская ул, 53

Ленская ул, 53

Ленская ул, 57

Ленская ул, 59/1

Ленская ул, 59/2

Ленская ул, 59/3

Лермонтова ул, 51

Лермонтова ул, 51 корпус 1

Лермонтова ул, 51 стр.1

Лермонтова ул, 58а

Лермонтова ул, 60

Лизы Чайкиной ул, 6

Лизы Чайкиной ул, 7

Лизы Чайкиной ул, 8

Лизы Чайкиной ул, 9

Лизы Чайкиной ул, 11

МПС ул, 6

МПС ул, 8

МПС ул, 15

МПС ул, 16

МПС ул, 18

Макарова ул, 9

Макарова ул, 10

Макарова ул, 11

Макарова ул, 12

Макарова ул, 12а

Макарова ул, 14

Макарова ул, 15

Макарова ул, 16

Макарова ул, 17

Макарова ул, 18

Макарова ул, 20

Макарова ул, 21

Макарова ул, 22

Макарова ул, 23

Макарова ул, 24

Макарова ул, 25

Макарова ул, 26

Макарова ул, 28

Макарова ул, 30

Макарова ул, 31а

Макарова ул, 44

Макарова ул, 44 стр.5

Макушина пер, 3

Макушина пер, 5

Макушина пер, 7

Макушина пер, 8

Макушина пер, 8

Макушина пер, 12

Макушина пер, 14

Макушина пер, 14/1

Макушина пер, 14а

Макушина пер, 14Б

Макушина пер, 16

Макушина пер, 18

Макушина пер, 20

Макушина пер, 22

Макушина пер, 24

Макушина пер, 26

Мамонтова ул, 2

Мамонтова ул, 3

Мамонтова ул, 4

Мамонтова ул, 5

Мамонтова ул, 7

Мамонтова ул, 9

Мамонтова ул, 12

Мамонтова ул, 13

Мамонтова ул, 13а

Мамонтова ул, 14

Мамонтова ул, 15

Мамонтова ул, 16

Мамонтова ул, 17

Мамонтова ул, 18

Мамонтова ул, 19

Мамонтова ул, 21

Мариинский пер, 3

Мариинский пер, 5

Мариинский пер, 7

Мариинский пер, 9

Мира пр-кт, 1

Мира пр-кт, ½

Мира пр-кт, 3

Мира пр-кт, 4 стр.5

Мира пр-кт, 5

Мира пр-кт, 10

Мира пр-кт, 10/1

Мира пр-кт, 10а

Мира пр-кт, 11

Мира пр-кт, 12а

Мира пр-кт, 13

Мира пр-кт, 13/1

Мира пр-кт, 13/2

Мира пр-кт, 13/3

Мира пр-кт, 15

Мира пр-кт, 15/1

Мира пр-кт, 16а

Мира пр-кт, 17

Мира пр-кт, 17 стр.1

Мира пр-кт, 17/1

Мира пр-кт, 19

Мира пр-кт, 19/1

Мира пр-кт, 19а

Мира пр-кт, 20

Мира пр-кт, 21

Мира пр-кт, 21а

Мира пр-кт, 21в

Мира пр-кт, 21г

Мира пр-кт, 21ж

Мира пр-кт, 22

Мира пр-кт, 23

Мира пр-кт, 26

Мира пр-кт, 27

Мира пр-кт, 27а

Мира пр-кт, 27в

Мира пр-кт, 27д

Мира пр-кт, 28

Мира пр-кт, 29

Мира пр-кт, 29а

Мира пр-кт, 30

Мира пр-кт, 30

Мира пр-кт, 31

Мира пр-кт, 31/1

Мира пр-кт, 31Б

Мира пр-кт, 33

Мира пр-кт, 33 строение 1

Мира пр-кт, 33/1

Мира пр-кт, 33а

Мира пр-кт, 33Б

Мира пр-кт, 35

Мира пр-кт, 35/2

Мира пр-кт, 36

Мира пр-кт, 37

Мира пр-кт, 38

Мира пр-кт, 39

Мира пр-кт, 39а

Мира пр-кт, 40 стр.6

Мира пр-кт, 40а

Мира пр-кт, 40Б

Мира пр-кт, 40стр.2

Мира пр-кт, 41

Мира пр-кт, 41а

Мира пр-кт, 42

Мира пр-кт, 45

Мира пр-кт, 46

Мира пр-кт, 47

Мира пр-кт, 48

Мира пр-кт, 48/3

Мира пр-кт, 48/4

Мира пр-кт, 48а

Мира пр-кт, 50

Мира пр-кт, 50а

Мира пр-кт, 52

Мира пр-кт, 52 стр.4

Мира пр-кт, 52а

Мира пр-кт, 56

Мира пр-кт, 58

Мира пр-кт, 66

Мира пр-кт, 68

Мира пр-кт, 70 усл

Мира пр-кт, 70/1

Мира пр-кт, 70а

Мира пр-кт, 72

Мира пр-кт, 72/1

Мира пр-кт, 72/2

Мира пр-кт, 72а

Мира пр-кт, 74

Мира пр-кт, 74/2

Мира пр-кт, 74/3

Мира пр-кт, 74/4

Мира пр-кт, 76

Мира пр-кт, 78

Михаила Попова ул, 2

Михаила Попова ул, 3

Михаила Попова ул, 4

Михаила Попова ул, 5

Михаила Попова ул, 6

Михаила Попова ул, 7

Морской пер, 6

Морской пер, 11

Морской пер, 13

Морской пер, 14

Морской пер, 15

Морской пер, 16

Морской пер, 17

Морской пер, 18

Морской пер, 20

Московский тр, 82

Мостовая 1-я ул, 2

Мостовая 1-я ул, 3

Мостовая 1-я ул, 4

Мостовая 1-я ул, 6

Мостовая 1-я ул, 7

Мостовая 1-я ул, 8

Мостовая 1-я ул, 9

Мостовая 1-я ул, 10

Мостовая 1-я ул, 11

Мостовая 1-я ул, 12

Мостовая 1-я ул, 13

Мостовая 1-я ул, 13 корпус 1

Мостовая 1-я ул, 14

Мостовая 1-я ул, 16

Мостовая ул, 1/1

Мостовая ул, 16а

Мостовая ул, 18/1

Мостовая ул, 18/1 стр.1

Мостовая ул, 18/1 стр.2

Мостовая ул, 18/1 стр.3

Мостовая ул, 20/2

Мостовая ул, 28 строение 2

Мостовая ул, 28 строение 3

Мостовая ул, 28 строение 6

Мостовая ул, 28 строение 10

Мостовая ул, 28 строение 11

Мостовая ул, 28а

Мостовая ул, 28Б

Мостовая ул, 30 строение 2

Мостовая ул, 30 строение 4

Мостовая ул, 30 строение 5

Мостовая ул, 30 строение 6

Мостовая ул, 32Б

Мостовой пер, 1а

Мостовой пер, 3 стр.1

Нагорный пер, 1

Нагорный пер, 3

Нагорный пер, 5

Нагорный пер, 6

Нагорный пер, 7

Нагорный пер, 7/1

Нагорный пер, 8

Нагорный пер, 12

Народная ул, 2

Народная ул, 6

Нарымская ул, 3

Нарымская ул, 4

Нарымская ул, 4а

Нарымская ул, 6

Нарымская ул, 10

Нарымская ул, 12

Нахимова ул, 3/1 стр.4

Нахимова ул, 3/1 стр.9

Нахимова ул, 3/1 стр.10

Нахимова ул, 3/1 стр.19

Новаторский пер, 1

Новаторский пер, 2

Новаторский пер, 3

Новаторский пер, 4

Новаторский пер, 5

Новаторский пер, 6

Новаторский пер, 7

Новаторский пер, 8

Новаторский пер, 10

Новаторский пер, 12

Новаторский пер, 14

Новаторский пер, 15

Новаторский пер, 16

Новаторский пер, 17

Новаторский пер, 26

Новаторский пер, 26/2

Новаторский пер, 30

Новаторский пер, 32

Новаторский пер, 34

Новаторский пер, 36

Новаторский пер, 38

Ново-Ачинская ул, 2а

Ново-Ачинская ул, 3

Ново-Ачинская ул, 4

Ново-Ачинская ул, 4 стр.1

Ново-Ачинская ул, 5

Ново-Ачинская ул, 6

Ново-Ачинская ул, 7

Ново-Деповская 1-я ул, 10 стр.1

Ново-Деповская 1-я ул, 10а

Ново-Деповская ул, 1/1

Ново-Деповская ул, 1а

Ново-Деповская ул, 2

Ново-Деповская ул, 3

Ново-Деповская ул, 3/2

Ново-Деповская ул, 4

Ново-Деповская ул, 6

Ново-Деповская ул, 7а

Ново-Деповская ул, 10

Ново-Деповская ул, 12

Ново-Деповская ул, 14

Ново-Деповская ул, 16

Ново-Деповская ул, 18а

Ново-Деповская ул, 20

Ново-Деповская ул, 26

Ново-Деповская ул, 30

Ново-Деповская ул, 32

Ново-Деповская ул, 34

Ново-Деповская ул, 36

Ново-Чулымский пер, 3

Ново-Чулымский пер, 6

Ново-Чулымский пер, 7

Ново-Чулымский пер, 8

Ново-Чулымский пер, 9

Ново-Чулымский пер, 10

Ново-Чулымский пер, 11

Новый пер, 1

Новый пер, 5

Новый пер, 8

Новый пер, 9

Новый пер, 10

Новый пер, 11

Новый пер, 12

Новый пер, 15

Новый пер, 17

ОктяБрьская ул, 2

ОктяБрьская ул, 4

ОктяБрьская ул, 5

ОктяБрьская ул, 6

ОктяБрьская ул, 8

ОктяБрьская ул, 10

ОктяБрьская ул, 10а

ОктяБрьская ул, 12

ОктяБрьская ул, 13

ОктяБрьская ул, 14а

ОктяБрьская ул, 15/1

ОктяБрьская ул, 16

ОктяБрьская ул, 16а

ОктяБрьская ул, 16в

ОктяБрьская ул, 17

ОктяБрьская ул, 17/1

ОктяБрьская ул, 18

ОктяБрьская ул, 18/1

ОктяБрьская ул, 19

ОктяБрьская ул, 20

ОктяБрьская ул, 21

ОктяБрьская ул, 22

ОктяБрьская ул, 22/1

ОктяБрьская ул, 23

ОктяБрьская ул, 24

ОктяБрьская ул, 25

ОктяБрьская ул, 26

ОктяБрьская ул, 27

ОктяБрьская ул, 28

ОктяБрьская ул, 28а

ОктяБрьская ул, 29

ОктяБрьская ул, 29/1

ОктяБрьская ул, 30

ОктяБрьская ул, 31

ОктяБрьская ул, 31/1

ОктяБрьская ул, 32

ОктяБрьская ул, 32а

ОктяБрьская ул, 33

ОктяБрьская ул, 34

ОктяБрьская ул, 35

ОктяБрьская ул, 36

ОктяБрьская ул, 37

ОктяБрьская ул, 38

ОктяБрьская ул, 39

ОктяБрьская ул, 39/1

ОктяБрьская ул, 40

ОктяБрьская ул, 41

ОктяБрьская ул, 42

ОктяБрьская ул, 43

ОктяБрьская ул, 43/1

ОктяБрьская ул, 44

ОктяБрьская ул, 45

ОктяБрьская ул, 46

ОктяБрьская ул, 47

ОктяБрьская ул, 49

ОктяБрьская ул, 51

ОктяБрьская ул, 51а

ОктяБрьский Взвоз ул, 8

ОктяБрьский Взвоз ул, 10

Осенний пер, 2

Осенний пер, 3

Осенний пер, 11

Осенний пер, 25

Паровозный пер, 1

Паровозный пер, 3

Паровозный пер, 9

Паровозный пер, 10

Паровозный пер, 13

Паровозный пер, 15

Паровозный пер, 15а

Паровозный пер, 16

Паровозный пер, 17

Паровозный пер, 18

Паровозный пер, 19

Паровозный пер, 20

Паровозный пер, 21а

Паровозный пер, 22

Паровозный пер, 23а

Паровозный пер, 23Б

Паровозный пер, 23г

Паровозный пер, 24

Паровозный пер, 24а

Паровозный пер, 26а

Паровозный пер, 27

Паровозный пер, 27Б

Паровозный пер, 28

Паровозный пер, 29

Паровозный пер, 30

Паровозный пер, 32

Паровозный пер, 32Б

Паровозный пер, 34

Паровозный пер, 34а

Паровозный пер, 34Б

Паровозный пер, 34в

Паровозный пер, 34г

Паровозный пер, 36а

Паровозный пер, 36Б

Паровозный пер, 36в

Паровозный пер, 36г

Паровозный пер, 36д

Паровозный пер, 36е

Паровозный пер, 38

Паровозный пер, 40

Паровозный пер, 42

Паровозный пер, 44

Паровозный проезд, 1

Паровозный проезд, 3

Паровозный проезд, 4

Паровозный проезд, 5

Паровозный проезд, 5а

Паровозный проезд, 6

Паровозный проезд, 7а

Паровозный проезд, 8

Паровозный проезд, 10

Паровозный проезд, 14

Партизанская ул, 1а

Партизанская ул, 2

Партизанская ул, 2а

Партизанская ул, 3

Партизанская ул, 3а

Партизанская ул, 4

Партизанская ул, 4/1

Партизанская ул, 5

Партизанская ул, 6

Партизанская ул, 7

Партизанская ул, 8

Партизанская ул, 8 стр.1

Партизанская ул, 8/1

Партизанская ул, 8в

Партизанская ул, 8г

Партизанская ул, 8д

Партизанская ул, 9

Партизанская ул, 9/1

Партизанская ул, 9/2

Партизанская ул, 9/3

Партизанская ул, 9/5

Партизанская ул, 9Б

Партизанская ул, 10

Партизанская ул, 11/1

Партизанская ул, 15/2

Партизанская ул, 15/2

Партизанская ул, 15а

Партизанская ул, 16

Партизанская ул, 16а

Партизанская ул, 17

Партизанская ул, 19

Партизанская ул, 21

Партизанская ул, 21/1

Партизанская ул, 21а

Партизанская ул, 23

Партизанская ул, 23/1

Партизанская ул, 25

Партизанская ул, 25/1

Первомайский пер, 1/1

Первомайский пер, 1а

Первомайский пер, 3

Первомайский пер, 3а

Первомайский пер, 3а стр.1

Первомайский пер, 5 стр.1

Первомайский пер, 6

Первомайский пер, 8

Переездный пер, 1

Переездный пер, 2

Переездный пер, 3

Песочный пер, 19

Песочный пер, 21

Песочный пер, 23

Песочный пер, 25

Песочный пер, 27

Песочный пер, 29

Песочный пер, 31

Песочный пер, 35

Песочный пер, 37

Песочный пер, 39

Песочный пер, 40

Песочный пер, 40а

Песочный пер, 41

Песочный пер, 42

Песочный пер, 43

Песочный пер, 45

Песочный пер, 48

Песочный пер, 50

Песочный пер, 50/1

Песочный пер, 50а

Песочный пер, 52

Песочный пер, 52/1

Песочный пер, 54

Песочный пер, 56

Песочный пер, 58

Песочный пер, 60

Пирусского ул, 2

Пирусского ул, 2а

Пирусского ул, 3

Пирусского ул, 4

Пирусского ул, 5

Пирусского ул, 7

Пирусского ул, 9а

Пирусского ул, 9Б

Пирусского ул, 9в

Пирусского ул, 10

Пирусского ул, 11

Пирусского ул, 13

Пирусского ул, 15

Пирусского ул, 16

Пирусского ул, 18

Пирусского ул, 22

Пирусского ул, 24

Пирусского ул, 26

Пирусского ул, 28

Пирусского ул, 30

Погрузконтора ул, 1

Погрузконтора ул, 2

Подшипниковый пер, 1

Подшипниковый пер, 2

Подшипниковый пер, 3

Подшипниковый пер, 4

Потанина ул, 1

Потанина ул, 2

Потанина ул, 2а

Потанина ул, 3

Потанина ул, 4

Потанина ул, 4а

Потанина ул, 5

Потанина ул, 6

Потанина ул, 7

Потанина ул, 8

Потанина ул, 9

Потанина ул, 10

Потанина ул, 10 стр.1

Потанина ул, 11

Потанина ул, 12

Потанина ул, 13

Потанина ул, 14

Потанина ул, 15

Потанина ул, 16

Потанина ул, 17

Потанина ул, 18 кв.1

Потанина ул, 18 кв.2

Потанина ул, 19

Потанина ул, 19а

Потанина ул, 20

Потанина ул, 21

Потанина ул, 22

Потанина ул, 23

Потанина ул, 25

Потанина ул, 26

Потанина ул, 27

Потанина ул, 29

Потанина ул, 30

Потанина ул, 31

Потанина ул, 32

Потанина ул, 34

Потанина ул, 36

Потанина ул, 37

Потанина ул, 38

Потанина ул, 39

Потанина ул, 40

Потанина ул, 41

Потанина ул, 42

Потанина ул, 45

Потанина ул, 46

Потанина ул, 47

Потанина ул, 48

Потанина ул, 49

Потанина ул, 50

Потанина ул, 51

Потанина ул, 52

Потанина ул, 53

Потанина ул, 54

Потанина ул, 56

Потанина ул, 57

Потанина ул, 58

Потанина ул, 59

Потанина ул, 60

Потанина ул, 62

Потанина ул, 63

Потанина ул, 64

Потанина ул, 65

Потанина ул, 65/1

Потанина ул, 66

Потанина ул, 67

Потанина ул, 67а

Потанина ул, 68

Потанина ул, 69

Потанина ул, 69а

Потанина ул, 69Б

Потанина ул, 69в

Потанина ул, 70

Потанина ул, 71

Потанина ул, 73

Потанина ул, 75

Проектируемый пер, 5

Проектируемый проезд, 1а

Проектируемый проезд, 3

Проектируемый проезд, 5

Проектируемый проезд, 8

Производственный пер, 1

Производственный пер, 3

Производственный пер, 4

Пролетарский пер, 3

Пролетарский пер, 4

Пролетарский пер, 5

Пролетарский пер, 6

Пролетарский пер, 7

Пролетарский пер, 7/1

Пролетарский пер, 8

Пролетарский пер, 9

Пролетарский пер, 9а

Пролетарский пер, 10

Пролетарский пер, 11

Пролетарский пер, 12

Пролетарский пер, 13

Пролетарский пер, 14

Профсоюзная ул, 2/15 стр.1

Путевой пер, 9

Путевой пер, 10

Путевой пер, 11

Путевой пер, 12

Путевой пер, 12а

Путевой пер, 12Б

Путевой пер, 12в

Путевой пер, 14

Путевой пер, 16

Путевой пер, 19

Путевой пер, 19а

Путевой пер, 20

Путевой пер, 20

Путевой пер, 21

Путевой пер, 22

Путевой пер, 23

Путевой пер, 24

Путевой пер, 25

Путевой пер, 26

Путевой пер, 27

Путевой пер, 28

Путевой пер, 30

Путевой пер, 31

Путевой пер, 32

Путевой пер, 33

Путевой пер, 34

Путевой пер, 35

Путевой пер, 36 стр.9

Путевой пер, 36а

Путевой пер, 37 корпус 1

Путевой пер, 38

Путевой пер, 38 стр.1

Путевой пер, 39

Путевой пер, 39а

Путевой пер, 41в

Путевой пер, 43

Путевой пер, 45

Путевой пер, 51

Путевой пер, 53

Путевой пер, 55 корпус 1

Путевой пер, 57

Путевой пер, 59

Путевой пер, 59а

Путевой пер, 61а

Путевой пер, 61Б

Путевой пер, 61г

Путевой пер, 61д

Путевой пер, 61е

Путевой пер, 61ж

Путевой пер, 61з

Путевой пер, 61и

Путевой пер, 63

Путевой пер, 63а

Путевой пер, 63Б

Путевой пер, 63е

Путевой пер, 63ж

Путевой пер, 63з

Путевой пер, 65

Путевой пер, 67

Путевой пер, 73

Путевой пер, 75

Путевой пер, 77

Путевой пер, 79

Путевой пер, 79

Путевой пер, 81

Путевой пер, 83

Путевой пер, 85

Путевой пер, 87

Путевой пер, 87 стр.1

Путевой пер, 89

Путевой пер, 91

Путевой переулок, 61

Путевой проезд, 1

Путевой проезд, 1а

Путевой проезд, 2

Путевой проезд, 3

Путевой проезд, 4

Путевой проезд, 5

Путевой проезд, 6

Путевой проезд, 6

Путевой проезд, 7

Путевой проезд, 8

Путевой проезд, 9

Путевой проезд, 10

Путевой проезд, 11

Путевой проезд, 12

Путевой проезд, 13

Путевой проезд, 14

Путевой проезд, 15

Путевой проезд, 16

Путевой проезд, 17

Пушкина пер, 5

Пушкина пер, 6

Пушкина пер, 6а

Пушкина пер, 8

Пушкина пер, 8 стр.1

Пушкина пер, 8 стр.2

Пушкина ул, 2

Пушкина ул, 3

Пушкина ул, 3 стр.1

Пушкина ул, 4

Пушкина ул, 5

Пушкина ул, 5/1

Пушкина ул, 5а

Пушкина ул, 6

Пушкина ул, 7а

Пушкина ул, 8

Пушкина ул, 8 стр.1

Пушкина ул, 8/2

Пушкина ул, 8а

Пушкина ул, 9

Пушкина ул, 9а

Пушкина ул, 10

Пушкина ул, 10/1 стр.3

Пушкина ул, 10/2

Пушкина ул, 10а

Пушкина ул, 12

Пушкина ул, 13

Пушкина ул, 14

Пушкина ул, 15

Пушкина ул, 15/1

Пушкина ул, 15а

Пушкина ул, 15Б

Пушкина ул, 16

Пушкина ул, 16 стр.1

Пушкина ул, 16/1

Пушкина ул, 16/2

Пушкина ул, 16/3

Пушкина ул, 17

Пушкина ул, 18

Пушкина ул, 18/1

Пушкина ул, 19

Пушкина ул, 20/2

Пушкина ул, 21а

Пушкина ул, 21Б стр.1

Пушкина ул, 21в

Пушкина ул, 22

Пушкина ул, 23

Пушкина ул, 24

Пушкина ул, 25а

Пушкина ул, 25Б

Пушкина ул, 25в

Пушкина ул, 27

Пушкина ул, 27 стр.1

Пушкина ул, 27/1

Пушкина ул, 27/2

Пушкина ул, 27а

Пушкина ул, 27Б

Пушкина ул, 27г

Пушкина ул, 27д

Пушкина ул, 27е

Пушкина ул, 27ж

Пушкина ул, 27з

Пушкина ул, 28

Пушкина ул, 28в

Пушкина ул, 29

Пушкина ул, 30

Пушкина ул, 31

Пушкина ул, 31а

Пушкина ул, 32

Пушкина ул, 32а

Пушкина ул, 33

Пушкина ул, 34

Пушкина ул, 34/1

Пушкина ул, 34а

Пушкина ул, 35

Пушкина ул, 36

Пушкина ул, 37

Пушкина ул, 38

Пушкина ул, 40

Пушкина ул, 40/1

Пушкина ул, 42

Пушкина ул, 42а

Пушкина ул, 46

Пушкина ул, 46 стр.1

Пушкина ул, 46а

Пушкина ул, 48

Пушкина ул, 48/3

Пушкина ул, 48/4

Пушкина ул, 48/5

Пушкина ул, 48/6

Пушкина ул, 48/7

Пушкина ул, 48/8

Пушкина ул, 48/9

Пушкина ул, 48/11

Пушкина ул, 48/13

Пушкина ул, 48а

Пушкина ул, 48в

Пушкина ул, 48д

Пушкина ул, 48ж

Пушкина ул, 52

Пушкина ул, 52а

Пушкина ул, 52Б

Пушкина ул, 52Б

Пушкина ул, 52в

Пушкина ул, 52г

Пушкина ул, 52д

Пушкина ул, 52е

Пушкина ул, 52е стр.1

Пушкина ул, 54

Пушкина ул, 54/1

Пушкина ул, 54/1 стр.1

Пушкина ул, 54Б

Пушкина ул, 56

Пушкина ул, 56/1

Пушкина ул, 56/1

Пушкина ул, 57

Пушкина ул, 57а

Пушкина ул, 59

Пушкина ул, 59/1

Пушкина ул, 60

Пушкина ул, 61

Пушкина ул, 61/1

Пушкина ул, 61/1 стр.4

Пушкина ул, 61/2

Пушкина ул, 61/3

Пушкина ул, 61а

Пушкина ул, 62

Пушкина ул, 63

Пушкина ул, 63 /15

Пушкина ул, 63 стр.2

Пушкина ул, 63 стр.4

Пушкина ул, 63 стр.5

Пушкина ул, 63 стр.7

Пушкина ул, 63 стр.8

Пушкина ул, 63 стр.9

Пушкина ул, 63 стр.10

Пушкина ул, 63 стр.12

Пушкина ул, 63 стр.28

Пушкина ул, 63/4 стр.21

Пушкина ул, 63/7

Пушкина ул, 63/52

Пушкина ул, 63г

Пушкина ул, 64

Пушкина ул, 65

Пушкина ул, 65/1

Пушкина ул, 65/2

Пушкина ул, 65а

Пушкина ул, 65Б

Пушкина ул, 69

Пушкина ул, 71

Пушкина ул, 73

Пушкина ул, 73а

Пушкина ул, 75

Пушкина улица, 34а

РаБочая ул, 12

РаБочая ул, 14

РаБочая ул, 16

РаБочая ул, 18

РаБочая ул, 24а

РаБочий пер, 10

РаБочий пер, 12

РаБочий пер, 13

РаБочий пер, 15

РаБочий пер, 25

РаБочий пер, 29 стр.1

РаБочий пер, 31

РаБочий пер, 33

РаБочий пер, 35

Раздольная ул, 2

Раздольная ул, 2а

Раздольная ул, 2в

Раздольная ул, 6/1

Раздольная ул, 20/2

Светлый пер, 46/6

Северный городок ул, 1

Северный городок ул, 3

Северный городок ул, 7

Северный городок ул, 7а

Северный городок ул, 44

Северный городок ул, 48

Северный городок ул, 48/1

Северный городок ул, 49

Северный городок ул, 50

Северный городок ул, 51

Северный городок ул, 52

Северный городок ул, 53

Северный городок ул, 54

Северный городок ул, 57

Северный городок ул, 58

Северный городок ул, 59

Северный городок ул, 61

Северный городок ул, 61/1

Северный городок ул, 67

Северо-Каштачная ул, 3

Северо-Каштачная ул, 10

Северо-Каштачная ул, 13а

Северо-Каштачная ул, 17

Северо-Каштачная ул, 18

Северо-Каштачная ул, 19

Северо-Каштачная ул, 20

Северо-Каштачная ул, 20/1

Северо-Каштачная ул, 21

Северо-Каштачная ул, 22

Северо-Каштачная ул, 23

Северо-Каштачная ул, 25

Северо-Каштачная ул, 26

Северо-Каштачная ул, 28 корпус 1

Северо-Каштачная ул, 33

Северо-Каштачная ул, 36

Северо-Каштачная ул, 44

Северо-Каштачная ул, 45

Северо-Каштачная ул, 46 стр.1

Северо-Каштачная ул, 47

Северо-Каштачная ул, 50

Северо-Каштачная ул, 50Б

Северо-Каштачная ул, 53

Северо-Каштачная ул, 109

Северо-Каштачный 1-й пер, 1/1

Северо-Каштачный 1-й пер, ½

Северо-Каштачный 2-й пер, 3

Северо-Каштачный 2-й пер, 5

Северо-Каштачный 2-й пер, 8

Северо-Каштачный 2-й пер, 9

Северо-Каштачный п, 33

Смирнова ул, 1

Смирнова ул, 1Б

Смирнова ул, 1г

Смирнова ул, 1ж

Смирнова ул, 1з

Смирнова ул, 2а

Смирнова ул, 3

Смирнова ул, 3 стр. 5

Смирнова ул, 3 стр. 10

Смирнова ул, 3а

Смирнова ул, 3Б

Смирнова ул, 4

Смирнова ул, 5

Смирнова ул, 5/1

Смирнова ул, 5/1

Смирнова ул, 5/2

Смирнова ул, 5/3

Смирнова ул, 5/8

Смирнова ул, 5/10

Смирнова ул, 5/14

Смирнова ул, 5а

Смирнова ул, 5Б стр.1

Смирнова ул, 5д

Смирнова ул, 7

Смирнова ул, 7/1

Смирнова ул, 7/8 стр.1

Смирнова ул, 7/9

Смирнова ул, 7/11

Смирнова ул, 7/13

Смирнова ул, 7/14

Смирнова ул, 7/25, 7/26

Смирнова ул, 7Б

Смирнова ул, 9

Смирнова ул, 9 /11

Смирнова ул, 9 стр.1

Смирнова ул, 9 стр.2

Смирнова ул, 9 стр.3

Смирнова ул, 9 стр.9

Смирнова ул, 9 стр.15

Смирнова ул, 9/1

Смирнова ул, 9/3

Смирнова ул, 9/10

Смирнова ул, 9/19

Смирнова ул, 11

Смирнова ул, 13

Смирнова ул, 15

Смирнова ул, 15а

Смирнова ул, 16

Смирнова ул, 19

Смирнова ул, 20/1

Смирнова ул, 21

Смирнова ул, 22

Смирнова ул, 23

Смирнова ул, 24

Смирнова ул, 25

Смирнова ул, 26

Смирнова ул, 27

Смирнова ул, 28

Смирнова ул, 28 стр.1

Смирнова ул, 28 стр.2

Смирнова ул, 29

Смирнова ул, 30

Смирнова ул, 30Б

Смирнова ул, 30в

Смирнова ул, 31

Смирнова ул, 32а

Смирнова ул, 33

Смирнова ул, 34

Смирнова ул, 35

Смирнова ул, 36

Смирнова ул, 38

Смирнова ул, 38/1

Смирнова ул, 38/2

Смирнова ул, 38/2

Смирнова ул, 38/3

Смирнова ул, 38/4

Смирнова ул, 38/5

Смирнова ул, 38/6

Смирнова ул, 38а

Смирнова ул, 40

Смирнова ул, 40/1

Смирнова ул, 40/2

Смирнова ул, 40/3

Смирнова ул, 40/5

Смирнова ул, 42

Смирнова ул, 42/1

Смирнова ул, 42/2

Смирнова ул, 42/3

Смирнова ул, 42/3 стр 3

Смирнова ул, 43 стр.1

Смирнова ул, 43/2

Смирнова ул, 44

Смирнова ул, 44/1

Смирнова ул, 44/2

Смирнова ул, 44/4

Смирнова ул, 45

Смирнова ул, 48

Смирнова ул, 48/1

Смирнова ул, 48/3

Смирнова ул, 48а

Смирнова ул, 48а стр. 3

Смирнова ул, 48Б

Смирнова ул, 48Б стр. 2

Смирнова ул, 48г

Смирнова ул, 50

Смирнова ул, 50

Смирнова ул, 50/1

Смирнова ул, 56

Смирнова ул, 58а

Смирнова ул, 68

Солнечный пер, 3

Солнечный пер, 4

Солнечный пер, 8

Солнечный пер, 10

Солнечный пер, 12

Солнечный пер, 12/1

Соляная пл, 1

Соляная пл, 1а

Соляная пл, 2

Соляная пл, 2

Соляная пл, 2

Соляная пл, 2

Соляная пл, 2

Соляная пл, 3

Соляная пл, 4

Соляная пл, 5

Соляная пл, 6 стр. 2

Соляная пл, 6 стр. 8

Соляная пл, 9

Соляная пл, 9/1

Соляная пл, 11

Соляной пер, 1

Соляной пер, 1/1

Соляной пер, 2

Соляной пер, 3

Соляной пер, 5

Соляной пер, 6

Соляной пер, 6Б

Соляной пер, 6в

Соляной пер, 7

Соляной пер, 10

Соляной пер, 12

Соляной пер, 13

Соляной пер, 14

Соляной пер, 14/1

Соляной пер, 14/2

Соляной пер, 15

Соляной пер, 16

Соляной пер, 17

Соляной пер, 18

Соляной пер, 20

Соляной пер, 24/1

Соляной пер, 28

Соляной пер, 34а

Соляной пер, 38

Соляной пер, 40

Соляной пер, 42

Соляной пер, 42а

Соляной пер, 44

Соляной пер, 46

Соляной пер, 48

Соляной пер, 50

Средне-Кирпичная ул, 1

Средне-Кирпичная ул, 4

Средне-Кирпичная ул, 5

Средне-Кирпичная ул, 5/1

Средне-Кирпичная ул, 6

Средне-Кирпичная ул, 7

Средне-Кирпичная ул, 7 стр.1

Средне-Кирпичная ул, 7а

Средне-Кирпичная ул, 8

Средне-Кирпичная ул, 9

Средне-Кирпичная ул, 9а

Средне-Кирпичная ул, 9Б

Средне-Кирпичная ул, 10

Средне-Кирпичная ул, 11

Средне-Кирпичная ул, 11/1

Средне-Кирпичная ул, 11/2

Средне-Кирпичная ул, 12

Средне-Кирпичная ул, 12/1

Средне-Кирпичная ул, 13

Средне-Кирпичная ул, 13 стр.1

Средне-Кирпичная ул, 14

Средне-Кирпичная ул, 14/1

Средне-Кирпичная ул, 15

Средне-Кирпичная ул, 16

Средне-Кирпичная ул, 17

Средне-Кирпичная ул, 18

Средне-Кирпичная ул, 19

Средне-Кирпичная ул, 20

Средне-Кирпичная ул, 21

Средне-Кирпичная ул, 22

Средне-Кирпичная ул, 23

Средне-Кирпичная ул, 24а

Средне-Кирпичная ул, 30

Средне-Кирпичная ул, 32

Средне-Кирпичная ул, 32/1

Средне-Кирпичная ул, 34

Средне-Кирпичная ул, 34Б

Средне-Кирпичная ул, 36

Средне-Кирпичная ул, 36/1

Средне-Кирпичная ул, 42

Ставропольский пер, 1

Ставропольский пер, 2

Ставропольский пер, 3

Ставропольский пер, 4

Ставропольский пер, 5

Ставропольский пер, 7

Ставропольский пер, 8

Ставропольский пер, 10

Ставропольский пер, 12

Ставропольский пер, 14

Старо-Деповская ул, 1

Старо-Деповская ул, 1/3

Старо-Деповская ул, 1а

Старо-Деповская ул, 2

Старо-Деповская ул, 2 стр.1

Старо-Деповская ул, 3

Старо-Деповская ул, 3/1 стр. 1

Старо-Деповская ул, 4

Старо-Деповская ул, 5

Старо-Деповская ул, 7

Старо-Деповская ул, 8

Старо-Деповская ул, 9

Старо-Деповская ул, 10

Старо-Деповская ул, 11

Старо-Деповская ул, 12

Старо-Деповская ул, 13

Старо-Деповская ул, 14

Старо-Деповская ул, 15

Старо-Деповская ул, 17

Старо-Деповская ул, 18

Старо-Деповская ул, 19

Старо-Деповская ул, 20

Старо-Деповская ул, 21

Старо-Деповская ул, 22

Старо-Деповская ул, 23

Старо-Деповская ул, 24

Старо-Деповская ул, 25

Старо-Деповская ул, 26

Старо-Деповская ул, 28

Старо-Деповская ул, 29

Старо-Деповская ул, 30

Старо-Деповская ул, 31

Старо-Деповская ул, 32

Старо-Деповская ул, 33

Старо-Деповская ул, 34

Старо-Деповская ул, 35

Старо-Деповская ул, 36

Старо-Деповская ул, 37

Старо-Деповская ул, 38

Старо-Деповская ул, 39

Старо-Деповская ул, 39 стр.1

Старо-Деповская ул, 39 стр.2

Старо-Деповская ул, 39 стр.3

Старо-Деповская ул, 39 стр.4

Старо-Деповская ул, 39 стр.5

Старо-Деповская ул, 40

Старо-Деповская ул, 41

Старо-Деповская ул, 42

Старо-Деповская ул, 44

Старо-Деповская ул, 46

Старо-Деповская ул, 48

Старо-Деповская ул, 49

Старо-Деповская ул, 49а

Старо-Деповская ул, 49а стр. 1

Старо-Деповская ул, 49а стр. 2

Старо-Деповская ул, 50

Старо-Деповская ул, 51 строение 1

Старо-Деповская ул, 52

Старо-Деповская ул, 54

Старо-Деповская ул, 54а

Старо-Деповская ул, 55

Старо-Деповская ул, 56

Старо-Деповская ул, 58

Старо-Деповская ул, 58а

Старо-Деповской п, 1

Старо-Деповской п, 3

Старо-Деповской п, 6

Старо-Деповской п, 6

Старо-Деповской п, 12

Старо-Деповской п, 13

Старо-Деповской пер, 1

Старо-Деповской пер, 1а

Старо-Деповской пер, 3

Старо-Деповской пер, 3/1

Старо-Деповской пер, 3/1 стр.1

Старо-Деповской пер, 3/1 стр.3

Старо-Деповской пер, 4

Старо-Деповской пер, 5

Старо-Деповской пер, 5/1

Старо-Деповской пер, 5/2

Старо-Деповской пер, 6

Старо-Деповской пер, 8

Старо-Деповской пер, 11

Старо-Деповской пер, 12

Старо-Деповской пер, 13

Старо-Деповской пер, 14

Старо-Карьерный п, 123

Старо-Карьерный п, 130

Старо-Карьерный п, 134

Старо-Карьерный п, 134а

Старо-Карьерный п, 134Б

Старо-Карьерный п, 138Б

Стрелочная ул, 1а

Стрелочная ул, 1Б

Стрелочная ул, 1в

Стрелочная ул, 1г

Стрелочная ул, 3а

Стрелочная ул, 5

Стрелочная ул, 7

Стрелочная ул, 13

Стрелочная ул, 15

Стрелочная ул, 23

Сухумская ул, 5

Сухумская ул, 7

Сухумская ул, 9

Таврическая ул, 3

Таврическая ул, 4

Таврическая ул, 4а

Таврическая ул, 7

Таврическая ул, 9

Таврическая ул, 12

Таврическая ул, 15

Таврическая ул, 17

Таврическая ул, 25

Таврическая ул, 27

Таймырский пер, 16а

Телевизионный пер, 3

Техническая ул, 1

Техническая ул, 1в

Техническая ул, 2

Техническая ул, 3

Техническая ул, 3а

Техническая ул, 4

Техническая ул, 6

Техническая ул, 6а

Техническая ул, 8/1 корпус 1

Техническая ул, 9

Томский садовод СТ, 2

Томский садовод СТ, 5

Транспортная ул, 1

Транспортная ул, 1а

Транспортная ул, 2

Транспортная ул, 2Б

Транспортная ул, 3

Транспортная ул, 4

Транспортная ул, 4а

Транспортная ул, 5

Транспортная ул, 5/1

Транспортная ул, 6

Транспортная ул, 6а

Транспортная ул, 7

Транспортная ул, 8

Транспортная ул, 10

Транспортная ул, 13

Транспортная ул, 14

Транспортная ул, 15

Транспортная ул, 16

Транспортная ул, 16а

Транспортная ул, 17

Транспортная ул, 18

Транспортная ул, 18а

Транспортная ул, 20

Транспортная ул, 20а

Транспортная ул, 22

Транспортная ул, 24

Транспортная ул, 26

Транспортная ул, 28

Транспортная ул, 29а

Транспортная ул, 30

Транспортная ул, 32

Транспортная ул, 34Б

Транспортная ул, 35

Транспортная ул, 35 корпус 1

Транспортная ул, 36

Транспортная ул, 37

Транспортная ул, 38

Транспортная ул, 38а

Транспортная ул, 40

Транспортный проезд, 1

Транспортный проезд, 2

Транспортный проезд, 3

Транспортный проезд, 4

Транспортный проезд, 5

Транспортный проезд, 6

Транспортный проезд, 7

Транспортный проезд, 8

Транспортный проезд, 9а

Транспортный проезд, 10

Транспортный проезд, 11

Транспортный проезд, 12

Транспортный проезд, 13

Транспортный проезд, 14

Транспортный проезд, 15

Транспортный проезд, 16

Транспортный проезд, 17

Транспортный проезд, 17

Транспортный проезд, 18

Транспортный проезд, 19

Транспортный проезд, 21

Транспортный проезд, 23

Транспортный проезд, 23а

Транспортный проезд, 25

Угрюмова Александра ул, 2

Угрюмова Александра ул, 2/7

Угрюмова Александра ул, 2Б

Урожайный пер, 29

Урожайный пер, 30

Урожайный пер, 31

Урожайный пер, 32

Урожайный пер, 33

Усть-Киргизка 1-я ул, 2

Усть-Киргизка 1-я ул, 7

Усть-Киргизка 1-я ул, 9

Усть-Киргизка 1-я ул, 10а

Усть-Киргизка 1-я ул, 12

Усть-Киргизка 1-я ул, 21 стр.1

Усть-Киргизка 1-я ул, 24

Усть-Киргизка 2-я ул, 1

Усть-Киргизка 2-я ул, 2

Усть-Киргизка 2-я ул, 2/2

Усть-Киргизка 2-я ул, 4

Усть-Киргизка 2-я ул, 4 стр.1

Усть-Киргизка 2-я ул, 7

Усть-Киргизка 2-я ул, 23 стр.1

Усть-Киргизка 2-я ул, 23 стр.12

Усть-Киргизка 2-я ул, 23а

Усть-Киргизка 3-я ул, 1

Усть-Киргизка 3-я ул, 4

Усть-Киргизка 3-я ул, 5

Усть-Киргизка 3-я ул, 10

Усть-Киргизка 3-я ул, 11

Усть-Киргизка 3-я ул, 13

Усть-Киргизка 3-я ул, 14

Усть-Киргизка 3-я ул, 15

Усть-Киргизка 3-я ул, 18

Усть-Киргизка 3-я ул, 19

Усть-Киргизка 3-я ул, 21

Усть-Киргизка 3-я ул, 23

Усть-Киргизка 3-я ул, 24

Усть-Киргизка 3-я ул, 25

Усть-Киргизка 3-я ул, 25а

Усть-Киргизка 3-я ул, 25Б

Усть-Киргизка 3-я ул, 25Б стр.1

Усть-Киргизка 3-я ул, 27

Усть-Киргизка 3-я ул, 28

Усть-Киргизка 3-я ул, 28а

Усть-Киргизка 3-я ул, 29

Усть-Киргизка 3-я ул, 30

Усть-Киргизка 3-я ул, 30 стр. 1

Усть-Киргизка 3-я ул, 31

Усть-Киргизка 3-я ул, 32а

Усть-Киргизка 3-я ул, 34

Усть-Киргизка 3-я ул, 40

Усть-Киргизка 4-я ул, 2а

Усть-Киргизка 4-я ул, 3

Усть-Киргизка 4-я ул, 4

Усть-Киргизка 4-я ул, 5

Усть-Киргизка 4-я ул, 6а

Усть-Киргизка 4-я ул, 7а

Усть-Киргизка 4-я ул, 7Б

Усть-Киргизка 5-я ул, 3

Усть-Киргизка 5-я ул, 15

Усть-Киргизка 5-я ул, 15 стр.1

Усть-Киргизка 5-я ул, 15а

Усть-Киргизка 5-я ул, 16

Усть-Киргизка 6-я ул, 5а

Усть-Киргизка 6-я ул, 8

Усть-Киргизка 6-я ул, 10

Усть-Киргизка 6-я ул, 12

Усть-Киргизка 6-я ул, 12Б

Усть-Киргизка 6-я ул, 15

Усть-Киргизка 6-я ул, 16

Усть-Киргизка 6-я ул, 17

Усть-Киргизка 6-я ул, 18

Усть-Киргизка 6-я ул, 18/2

Усть-Киргизка 6-я ул, 18Б

Усть-Киргизка 6-я ул, 21

Усть-Киргизка 6-я ул, 33а

Усть-Киргизский 2-й туп, 6

Ференца Мюнниха ул, 1

Ференца Мюнниха ул, 3

Ференца Мюнниха ул, 5

Ференца Мюнниха ул, 5Б

Ференца Мюнниха ул, 7

Ференца Мюнниха ул, 7/1

Ференца Мюнниха ул, 7Б

Ференца Мюнниха ул, 7г

Ференца Мюнниха ул, 8

Ференца Мюнниха ул, 8/2

Ференца Мюнниха ул, 8а

Ференца Мюнниха ул, 9

Ференца Мюнниха ул, 10

Ференца Мюнниха ул, 11

Ференца Мюнниха ул, 11Б

Ференца Мюнниха ул, 12

Ференца Мюнниха ул, 12/1

Ференца Мюнниха ул, 13

Ференца Мюнниха ул, 14

Ференца Мюнниха ул, 15

Ференца Мюнниха ул, 15/1

Ференца Мюнниха ул, 17

Ференца Мюнниха ул, 17а

Ференца Мюнниха ул, 19а

Ференца Мюнниха ул, 22

Ференца Мюнниха ул, 26

Ференца Мюнниха ул, 28

Ференца Мюнниха ул, 30

Ференца Мюнниха ул, 32

Ференца Мюнниха ул, 34

Ференца Мюнниха ул, 36

Ференца Мюнниха ул, 36/1

Ференца Мюнниха ул, 38

Ференца Мюнниха ул, 40

Ференца Мюнниха ул, 42

Ференца Мюнниха ул, 42/1

Ференца Мюнниха ул, 42а

Ференца Мюнниха ул, 44

Ференца Мюнниха ул, 46

Фестивальная ул, 1

Фестивальная ул, 2

Фестивальная ул, 3

Фестивальная ул, 4

Фестивальная ул, 5

Фестивальная ул, 7

Фестивальная ул, 8

Фестивальная ул, 9

Фестивальная ул, 9 стр.2

Фестивальная ул, 9 стр.3

Фестивальная ул, 10

Фестивальная ул, 12

Фестивальная ул, 14

Фестивальная ул, 16/1

Фестивальная ул, 18

ХаБаровская ул, 2

ХаБаровская ул, 6

ХаБаровская ул, 8

ХаБаровская ул, 10

ХаБаровская ул, 12

ХаБаровская ул, 16

ХаБаровская ул, 18

Харьковская ул, 1

Харьковская ул, 2

Харьковская ул, 3

Харьковская ул, 4

Харьковская ул, 6

Харьковская ул, 7

Харьковская ул, 8

Харьковская ул, 9

Харьковская ул, 10

Харьковская ул, 12

Харьковская ул, 16

Харьковская ул, 18

Читинская ул, 1

Читинская ул, 2

Читинская ул, 3

Читинская ул, 5

Чулымская ул, 2

Чулымская ул, 4

Чулымская ул, 6

Чулымская ул, 10

Чулымская ул, 12

Чулымская ул, 13

Чулымская ул, 14

Чулымская ул, 15

Чулымская ул, 16

Чулымская ул, 17

Чулымская ул, 19

Чулымская ул, 21

Чулымская ул, 22

Чулымская ул, 23

Чулымская ул, 24

Чулымская ул, 25

Чулымская ул, 26

Чулымская ул, 27

Чулымская ул, 31

Чулымская ул, 35

Чулымская ул, 36

Чулымская ул, 37

Чулымская ул, 38

Чулымская ул, 39

Чулымская ул, 40а

Чулымская ул, 42

Чулымская ул, 44

Чулымская ул, 45

Чулымская ул, 46

Чулымская ул, 48

Чулымская ул, 65

Чулымская ул, 65/1

Чулымская ул, 67

Чулымская ул, 69

Чулымская ул, 77

Чулымская ул, 79

Чулымская ул, 79а

Чулымская ул, 81

Чулымская ул, 81/1

Школьный пер, 3

Школьный пер, 4

Школьный пер, 5

Школьный пер, 6

Школьный пер, 7

Школьный пер, 7а

Школьный пер, 8

Школьный пер, 8/1

Школьный пер, 8/2

Школьный пер, 9

Школьный пер, 10

Школьный пер, 10/1

Школьный пер, 11

Школьный пер, 11а

Школьный пер, 12

Школьный пер, 12/1

Школьный пер, 13

Школьный пер, 14

Школьный пер, 15

Школьный пер, 16

Школьный пер, 16 корпус 1

Школьный пер, 18

Школьный пер, 19

Школьный пер, 20

Школьный пер, 21

Школьный пер, 22

Школьный пер, 24а

Школьный пер, 25

Школьный пер, 25 стр.1

Школьный пер, 26

Школьный пер, 27

Школьный пер, 27 стр.1

Школьный пер, 29

Школьный пер, 31

Школьный пер, 33

Школьный туп, 1

Школьный туп, 2

Школьный туп, 5

Якимовича ул, 2

Якимовича ул, 6

Якимовича ул, 6а

Якимовича ул, 7/1

Яковлева ул, 2

Яковлева ул, 2/1

Яковлева ул, 4

Яковлева ул, 5

Яковлева ул, 6

Яковлева ул, 6/2

Яковлева ул, 9

Яковлева ул, 12

Яковлева ул, 14

Яковлева ул, 14/1

Яковлева ул, 14/2

Яковлева ул, 15

Яковлева ул, 16

Яковлева ул, 18

Яковлева ул, 18а

Яковлева ул, 19

Яковлева ул, 20

Яковлева ул, 21

Яковлева ул, 22

Яковлева ул, 23

Яковлева ул, 24

Яковлева ул, 25

Яковлева ул, 26

Яковлева ул, 27

Яковлева ул, 28

Яковлева ул, 29

Яковлева ул, 30

Яковлева ул, 32

Яковлева ул, 32/c1

Яковлева ул, 34

Яковлева ул, 36

Яковлева ул, 37

Яковлева ул, 38

Яковлева ул, 39

Яковлева ул, 39/2

Яковлева ул, 41

Яковлева ул, 41/1

Яковлева ул, 41/2

Яковлева ул, 41а

Яковлева ул, 42

Яковлева ул, 43

Яковлева ул, 44а

Яковлева ул, 45

Яковлева ул, 46/с1

Яковлева ул, 47

Яковлева ул, 47 строение 1

Яковлева ул, 48

Яковлева ул, 49

Яковлева ул, 50

Яковлева ул, 51

Яковлева ул, 53

Яковлева ул, 55

Яковлева ул, 58а

Яковлева ул, 59

Яковлева ул, 61

Яковлева ул, 63

Яковлева ул, 64

Яковлева ул, 65

Яковлева ул, 65/1

Яковлева ул, 66

Яковлева ул, 68

Яковлева ул, 70

Яковлева ул, 74

Яковлева ул, 74/1

Яковлева ул, 74/2

Яковлева ул, 75

Яковлева ул, 76

Яковлева ул, 76/с3

Яковлева ул, 77

Яковлева ул, 79

Яковлева ул, 81

Яковлева ул, 85

Яковлева ул, 85а

Яковлева ул, 87

Яковлева ул, 87а

Яковлева ул, 91

Яковлева ул, 93

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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