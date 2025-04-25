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Жители почти 3 тыс. домов в Томске останутся без воды 15-17 мая

Город, ЖКХ, Томские новости, график когда дадут воду отключение интересные новости Томска Жители почти 3 тыс. домов в Томске останутся без воды 15-17 мая

В середине мая жителей Ленинского и Октябрьского районов Томска ожидает масштабное отключение воды, связанное с капремонтом сетей водоснабжения.

Как сообщает «Томскводоканал», отключение продлится с 23.30 четверга, 15 мая, до 20.00 субботы, 17 мая. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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