Процесс банкротства томского ДРСУ связан с качеством управления — власти

11 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Процедура банкротства ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (Областное ДРСУ) связана с качеством управления предприятием, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Анатолия Рожкова.

«Предприятие с финансовой точки зрения — банкрот. Причин можно обсуждать очень много. Первая причина — это качество управления. И даже если вышестоящие органы говорят: „Бери и делай дорогу“, то надо на берегу договариваться, какие будут последствия, чтобы убыточные проекты им компенсировали», — сказал Рожков.

Также, по его словам, причинами для начала банкротства стали затраты на содержание дорог и взятые большие объемы работ по реконструкции и капремонту дорог.

«Контракт (на содержание — прим. ред.) разыгран так, что всего они (ДРСУ — прим. ред.) получали от нормативного содержания 50%. Вторая причина — кинулись в огромном объеме проводить реконструкцию и капитальный ремонт объектов, выручая где-то, в том числе и нас для того, чтобы выполнить план», — добавил Рожков.

Вице-губернатор отметил, что когда на подряд выходит частная компания, то она набирает сотрудников на короткий сезон, а областное ДРСУ содержало персонал все время на средства от текущего содержания, которое и так составляло 50% от необходимого.

«Мы были вынуждены обратиться в арбитражный суд для того, чтобы назначить процедуру финансового оздоровления, чтобы зашел конкурсный управляющий. Это дает нам возможность остановить все объективно предъявленные требования», — подчеркнул Рожков.

По его словам, в областном ДРСУ будет вводиться финансовая модель для расчета с долгами, однако, считает вице-губернатор, «оздоровить предприятие будет сложно».

«Первое, что мы сделали, мы в декабре отторговались и из областного дорожного фонда увеличили расходы на содержание дорог. (...) Коэффициент сделали от нормативного — 0,7. Надо было единицу делать, но — откуда деньги? Это позволит немного оздоровиться, а дальше, как только разгребемся, я не исключаю, что мы придем на уровень областной думы. Но это не сейчас», — сказал Рожков.

Вместе с тем в дальнейшем он не исключил возможности финансовой поддержки областного ДРСУ из бюджета Томской области в связи с тем, что предприятие «выполняет социально значимую задачу, и регион несет за него ответственность».

Как сообщалось, в начале текущего года Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в Областном ДРСУ до 1 июля 2025 года. Банкротство ДРСУ было инициировано самим дорожным предприятием в начале декабря 2024 года. Сумма задолженности компании составляла 1,56 млрд рублей.

ГУП Томской области «Областное ДРСУ» зарегистрировано в 2009 году. Компания является подрядчиком региональных проектов по строительству, ремонту и содержанию дорог.

По итогам 2023 года выручка ДРСУ снизилась на 19,6% по сравнению с показателем 2022 года и составила 3 млрд рублей, чистый убыток вырос на 8% — до 283,3 млн рублей.

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