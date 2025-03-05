В Томской области наблюдается всплеск заболеваемости кишечной инфекцией

5 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

С конца января в Томской области фиксируется еженедельное увеличение заболевших острой кишечной инфекцией примерно на сто человек. Около 70% заболевших — дети дошкольного и школьного возраста. Всего на данный момент выявлено более трех тысяч случаев заражения, сообщил журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

— На фоне того относительного благополучия, которые складываются у нас по острым респираторным инфекциям, в этом году у нас отмечается осложнение по острым кишечным инфекциям. За последнюю календарную неделю был зарегистрирован 631 случай острой кишечной инфекции, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и во столько же раз выше среднемноголетних значений. Это достаточно высокие цифры, и темпов на снижение у нас нет. Идет только нарастание, — отмечает Рудиков.

Среди основных причин всплеска заболеваемости начальник эпидотдела называет климатические особенности этой зимы, при которых инфекция может существовать и интенсивно распространяться. Также, по его словам, особенностью этого сезона стало большое количество бессимптомных носителей инфекции среди взрослых:

— Человек совершенно не подозревает, что является выделителем инфекции. Он клинически себя нормально чувствует, но при этом очень интенсивно идет выделение, — объясняет специалист.

При этом на сегодняшний день крупных очагов заражения в регионе не выявлено. Рудиков подчеркивает, что в основном случаи заражения фиксируются локально — от одного до семи заболевших на одно учреждение. Практически каждый факт заболевания — это норовирусная инфекция. У взрослых она, как правило, протекает в виде разжиженного стула в течение 1-2 дней, у детей может сопровождаться рвотой и повышением температуры до 38°C.

— Норовирусная инфекция — достаточно высокозаразное заболевание. Её можно сопоставить с ветряной оспой, которая распространяется воздушно-капельным путём. Норовирусная инфекция распространяется контактно-бытовым, это болезнь «грязных рук». Чтобы заразиться, достаточно всего лишь 10 вирусных частиц. Это очень маленькая инфицирующая доза. И это еще раз объясняет, почему дети болеют более интенсивно — у них иммунитет недостаточно сформирован и для них этой дозы достаточно для того, чтобы развилось заболевание, — говорит Андрей Рудиков.

Для предотвращения заболеваний сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют томичам соблюдать правила гигиены: мыть руки перед приемом пищи, вытираться своим полотенцем, не пить и не есть из чужой посуды, для детей — не брать пальцы и игрушки в рот. При обнаружении симптомов острой кишечной инфекции следует остаться дома и незамедлительно обратиться в больницу.

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