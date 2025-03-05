Росимущество предлагает инвесторам отреставрировать два исторических дома в томском Нарыме

5 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях объявило торги по двум лотам на право льготной аренды двух исторических домов в селе Нарым Томской области, известном как место ссылки в XX веке, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

По аналогии с программой Томска «Аренда за рубль», Росимущество предлагает потенциальным арендаторам по стартовой цене 1 рубль получить на 49 лет исторические здания магазина бывшего купца Завадовского и бывшей столовой и библиотеки политссыльных. Победитель аукциона обязуется за два года подготовить проект сохранения объекта, затем еще за семь лет отреставрировать объект, чтобы его можно было использовать, уточняется на сайте для проведения торгов.

В аукционной документации говорится, что оба здания располагаются на одной из главных улиц села — Куйбышева. В первом доме — кирпичном — в начале XX века располагался магазин купца Заводовского, куда на имя Федота Тобольжина поступали корреспонденция и денежные переводы от Центрального комитета партии, Надежды Крупской, большевистского «Красного Креста». Так, деньги, минуя почту и полицию, поступали политическим ссыльным Нарыма, чтобы те могли организовать побег или помочь нуждающимся больным. Отмечается, что адрес был известен Владимиру Ленину, а также был указан в записной книжке Крупской.

Бывший магазин Завадовского — одноэтажное кирпичное здание с двускатной крышей. Фриз здания украшен кирпичным декором в виде ступенчатых зубчиков, углы и пилястры выделены рустовкой. Окна лучковые с замковым камнем.

Второй дом — деревянный, участвует в формировании исторической застройки улиц периода конца XIX века — начала XX века. Изначально он был двухэтажным, в 1985 году перестроен. Наиболее ценный период в истории дома начинается с 1907 по 1911 годы, когда он был сдан в аренду для размещения в нем столовой и библиотеки для политических ссыльных. Площадь дома — 109 кв. м., располагается на участке площадью 731 кв. м.

Оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии.

Заявки на участие в аукционе по обоим лотам принимаются до 15 июня, торги пройдут 17 июня.

Нарым — самое старое русское поселение Томской области, основанное в 1596 году. Известно как место ссылки в царское время и в период сталинских репрессий. Имеет статус исторического поселения.

Как сообщалось, томская программа «Аренда за рубль» (или Дом за рубль») предлагает инвесторам взять в долгосрочную аренду дома-памятники, отремонтировать под собственные нужды и получить льготу по арендной плате на 49 лет. На время ремонта в течение двух лет стоимость аренды будет снижена в 10 раз и составит от 70 до 120 тыс. рублей в год, а после ремонта и до окончания долгосрочной аренды — 1 рубль в год. В программе могут участвовать как деревянные, так и каменные дома.

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