Томских урбанистов и краеведов приглашают на онлайн-курс по Urban History

3 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Томичей приглашают записаться на онлайн-курс «Концептуальная урбанистика», посвященный краеведению, региональной и локальной истории.

Курс направлен на изучение научного направления, известного в мире как Urban History. Сегодня эта область знаний исследует города, урбанизацию, городской образ жизни, городские процессы и сообщества в исторической ретроспективе.

Основная цель курса — это показать и научить тому, как историки исследуют города и урбанизацию, а также попытаться сформировать сообщество профессионалов из историков, архитекторов, урбанистов, дизайнеров, краеведов и других, заинтересованных в развитии Urban History в России.

На курсе томичам расскажут, как формировалась Urban History в западной науке и как она развивалась в России. На занятиях разговор также пойдёт об основных методах и теоретических подходах, которые используют историки в реконструкции прошлого городов: теории модернизации, средовом подходе, историко-культурологических и историко-архитектурных исследованиях, изучении городской идентичности. В заключительной части будет обсуждаться исторический дискурс в современных городских проектах.

Перед каждой лекцией участникам будет высылаться дополнительная литература для чтения. В конце занятия планируется обсуждение пройденной темы. Также во время курса будут разбираться проекты слушателей — тех, кто профессионально хочет заниматься исторической урбанистикой.

— Эта программа является весьма актуальной для томских краеведов, историков, музейщиков и экскурсоводов. Дело в том, что в Томске так и не сложилась полноценная научная школа по исторической урбанистике, — отметил преподаватель курса, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, руководитель магистратуры «Концептуальная урбанистика» ТюмГУ Игорь Стась. — Вместе с тем, этот город имеет огромный потенциал для развития исторических городских исследований — старейший истфак в Сибири, невероятное архитектурное наследие, сильное и большое краеведческое сообщество.

Игорь Стась также отмечает, что будущее исторической урбанистики в Сибири за Томском.

Подробнее ознакомиться с программой, а также записаться на курс можно здесь.

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