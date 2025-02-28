18+
18+
РЕКЛАМА

Пять предложенных томичами общественных пространств благоустроят в Томске

Город, Городское благоустройство, Томские новости, город общественные пространства комфортная среда интересные новости Томска Пять предложенных томичами общественных пространств благоустроят в Томске

В Томске выбрали пять проектов благоустройства общественных пространств, предложенных томичами. На их реализацию направят около 15 млн рублей, что вполовину больше, чем в прошлом году.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, всего на конкурс, который проходит третий год, было представлено 10 проектов на общую сумму около 28 млн рублей. Инициаторы презентовали комиссии свои предложения по благоустройству и озеленению общественных пространств, детских и спортивных площадок, ремонту дорог и обустройству контейнерных площадок.

Комиссия отобрала пять из них. Проект «Росинка. Наше время»: предполагает благоустройство места возле футбольного поля в пос. Росинка Здесь жители смогут кататься на велосипедах, роликовых коньках, скейтах и играть в подвижные игры.

Проект «Оживление» предусматривает обустройство тротуаров вдоль детского сада, жилых домов и детской площадки, обустройство парковочных мест, освещение пешеходной зоны, отсыпка грунтом, песком и щебнем территории в мкр. Каштак.

Инициаторы проекта «Изумрудная улица» предлагают провести озеленение участка вдоль дома по ул. Киевская, 30 и установить фигуры героев одноименного произведения: Элли, Тотошки, Льва, Страшилы и Железного Дровосека. Возле дома будет обустроена зеленая территория: волнообразно высажена живая изгородь из пузыреплодника или кизильника, за ними краснолистные яблони и ели.

В рамках проекта «Солнечный сквер» планируется создание общественного пространства по ул. Вокзальная, 23/1. Здесь жители хотят установить сцену, скамейки, оформить дорожки, посадить деревья и кустарники.

Инициаторы проекта «Взлет» предложили создать спортивную площадку с игровыми элементами на территории домов по ул. Грузинская, 26 и ул. Междугородняя, 24. Здесь предполагается установить баскетбольную стойку, брусья, турник, скамью для пресса, спортивные тренажеры, теннисный стол. Рядом должны расположиться детский игровой и спортивный комплекс с горкой, а также песочница и качели.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске «Адмиралы» вышли на новый маршрут 6А

12 февраля 2025
Томские новости

Суд признал самостроем трехэтажное кирпичное здание в историческом центре Томска

13 февраля 2025
Томские новости

В Томске до вечера субботы перекроют участок ул. Дзержинского

30 января 2025
Томские новости

В Томске пройдет вечер памяти Белостокской трагедии

12 февраля 2025
Томские новости

В Томске ищут перевозчиков на маршрут № 8/9

31 января 2025
Люди

«Видите тут отпечаток рыбы? А он есть!» Как томский палеонтолог Степан Иванцов изучает остатки древних животных

25 февраля 2025
Томские новости

Восемь сортов тюльпанов увидят томичи на выставке в Трубачево

22 февраля 2025
Томские новости

В Томске открылся юбилейный Сибирский фестиваль керамики

15 февраля 2025
Томские новости

Северчане просят остановить стройку нового ЖК на месте соснового бора

7 февраля 2025
>