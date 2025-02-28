Пять предложенных томичами общественных пространств благоустроят в Томске

28 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске выбрали пять проектов благоустройства общественных пространств, предложенных томичами. На их реализацию направят около 15 млн рублей, что вполовину больше, чем в прошлом году.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, всего на конкурс, который проходит третий год, было представлено 10 проектов на общую сумму около 28 млн рублей. Инициаторы презентовали комиссии свои предложения по благоустройству и озеленению общественных пространств, детских и спортивных площадок, ремонту дорог и обустройству контейнерных площадок.

Комиссия отобрала пять из них. Проект «Росинка. Наше время»: предполагает благоустройство места возле футбольного поля в пос. Росинка Здесь жители смогут кататься на велосипедах, роликовых коньках, скейтах и играть в подвижные игры.

Проект «Оживление» предусматривает обустройство тротуаров вдоль детского сада, жилых домов и детской площадки, обустройство парковочных мест, освещение пешеходной зоны, отсыпка грунтом, песком и щебнем территории в мкр. Каштак.

Инициаторы проекта «Изумрудная улица» предлагают провести озеленение участка вдоль дома по ул. Киевская, 30 и установить фигуры героев одноименного произведения: Элли, Тотошки, Льва, Страшилы и Железного Дровосека. Возле дома будет обустроена зеленая территория: волнообразно высажена живая изгородь из пузыреплодника или кизильника, за ними краснолистные яблони и ели.

В рамках проекта «Солнечный сквер» планируется создание общественного пространства по ул. Вокзальная, 23/1. Здесь жители хотят установить сцену, скамейки, оформить дорожки, посадить деревья и кустарники.

Инициаторы проекта «Взлет» предложили создать спортивную площадку с игровыми элементами на территории домов по ул. Грузинская, 26 и ул. Междугородняя, 24. Здесь предполагается установить баскетбольную стойку, брусья, турник, скамью для пресса, спортивные тренажеры, теннисный стол. Рядом должны расположиться детский игровой и спортивный комплекс с горкой, а также песочница и качели.

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