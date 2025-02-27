«Газпром нефть» выделит гранты на социальные проекты в Томской области

27 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томской области в 2025 году поставят интерактивный спектакль по мотивам «Бременских музыкантов», пройдут конкурс для юных музыкантов и гончарные мастер-классы. Эти и другие проекты стали победителями грантового конкурса компании «Газпром нефть».

Всего при грантовой поддержке «Газпромнефть-Востока» будет реализовано 12 социальных инициатив. Главный критерий для предоставления гранта — польза проекта для общества и конкретной территории. Инициативы оценивают эксперты по социальному проектированию и креативных индустрий, НКО и представители региональных органов власти.

Наибольшее количество грантов в 2025 году будет выделено на культурные проекты. Так, в Томске пройдет обучение проводников-кинологов из числа добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Школьники смогут погрузиться в изучение необычного мира грибов благодаря новому оборудованию для проведения научных исследований. А в Парабели поставят интерактивный спектакль, во время которого актеры и вокалисты будут общаться со зрителями.

«Газпром нефть» предоставляет финансовую и экспертную поддержку проектам по программе социальных инвестиций «Родные города», также обучая социальному проектированию участников грантового конкурса.

Всего за время действия грантового конкурса в Томской области было реализовано более 170 проектов. В числе самых ярких инициатив — создание воркаут-площадки на территории кампуса Томского политехнического университета, экологическая инициатива по сохранению уникального родникового озера и благоустройство рекреационной зоны, а также проект по поиску пропавших в лесу людей.

— «Грантовый конкурс помогает неравнодушным жителям реализовать свои идеи и улучшить жизнь родных регионов. Мы стремимся поддержать таких людей не только финансами, но и экспертизой. Для компании важно, чтобы социальные инициативы приносили долгосрочную пользу и вдохновляли жителей наших регионов на новые проекты», — отметил начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

— В поездках по районам не перестаю радоваться проектам, которые жители реализовали вместе с социально ответственным бизнесом. «Газпромнефть-Восток» — один из примеров такого бизнеса: компания заинтересована в развитии территории своей деятельности, в улучшении жизни людей. Нефтяники активно поддерживают инициативы граждан и общественности, помогают осуществить задуманное, — подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур.

— В этом году на грантовый конкурс был подан 81 проект, и каждый из них по-своему интересен. В результате работы экспертной комиссии было принято решение поддержать для реализации 12 лучших инициатив от муниципальных организаций, некоммерческих объединений и активных граждан. Все они предложили идеи, которые позволят сделать жизнь в районах нашей деятельности комфортнее и интереснее. Грантовый конкурс «Газпром нефти» уникален, поскольку это реальная возможность для самореализации увлеченных и неравнодушных людей, живущих рядом с нами, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

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