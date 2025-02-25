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Эксперты поделятся опытом организации работы НКО с томскими организациями

Благотворительность, Город, Томские новости, мероприятия благотворительность куда сходить интересные новости Томска Эксперты поделятся опытом организации работы НКО с томскими организациями

В четверг, 27 февраля, в Томске пройдет первый региональный форум развития некоммерческих организаций и социальных проектов «Воздействие-2025». Его участники соберутся, чтобы обсудить свою работу и усилить взаимодействие.

Как уточняют организаторы, в рамках форума запланированы выступления ведущих экспертов в сфере развития НКО и социальных проектов из Москвы, Новосибирска и Томска. Среди них директор Дивизиона развития сектора некоммерческих организаций Агентства стратегических инициатив Владимир Вайнер, заместитель Председателя Совета Ассоциации Добро.рф Татьяна Константинова, президент Фонда Сибирский центр поддержки общественных инициатив Елена Малицкая и другие. Модератором форума выступит руководитель Научно-проектного сообщества социального предпринимательства Дарья Анисимова.

Участники обсудят, как НКО развивать сообщество, взаимодействовать с грантодателями и партнерами, выстраивать стратегии, коммуникации и определять свой социальный эффект. Одна из важных частей «Воздействия» — возможность познакомиться с коллегами по сектору, представителями органов власти и потенциальными партнерами.

Форум пройдет в четверг, 27 февраля, в «Точке кипения — Томск» на пр. Ленина, 26. Чтобы принять в нем участие необходимо зарегистрироваться.

Начало в 12.00.

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