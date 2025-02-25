Томичей приглашают на масленичные гуляния на Ново-Соборной

25 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В воскресенье, 2 марта, в Томске на площади Ново-Соборной пройдут масленичные гуляния с мастер-классами, играми, конкурсами и молодецкими забавами, сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие стартуют в 12.00. В 13.00 на главной сцене Ново-Соборной площади начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов города. Через полчаса заработает масленичный столб, где все желающие смогут побороться за ценные призы.

Гуляния завершатся к 17.30. Тогда состоится торжественное награждение победителей на главной сцене.

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