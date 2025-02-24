Аффилированная с ГК «Лама» структура получит 5,3% агрохолдинга «Томский»

24 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «АПК Первомайский-ЛК» (аффилировано с ГК «Лама», Томская область) получило 5,3% российского-китайского АО «Агрохолдинг «Томский» благодаря заключению мирного соглашения в деле о банкротстве ООО «Агрокапитал».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел, что банкротство «Агрокапитала» завершено через процедуру заключения мирового соглашения. Арбитражный суд Томской области утвердил соглашение, сторонами которого выступили сам «Агрокапитал» (должник), ИП Еременко К.В. (единственный кредитор) и «АПК Первомайский-ЛК» (третье лицо).

Стороны договорились, что третье лицо погасит 42,5 млн рублей долга перед кредитором за должника. Должник же в счет возмещения расходов передаст «АПК Первомайский-ЛК» имущество: 5,3% акций АО «Агрохолдинг «Томский» (остальные 94,7% принадлежат «Китайско-российской компании развития сельского хозяйства», зарегистрированной в Китае), а также право требования (дебиторскую задолженность) к Владимиру Тиссену и АО «Агрохолдинг «Томский». Тиссен — учредитель и гендиректор «Агрокапитала», с марта 2023 года находится под домашним арестом. По мнению прокуратуры, Тиссен довел компанию до банкротства, ущерб составил 36 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, «АПК Первомайский-ЛК» через ООО «Новый век» принадлежит Ирине Звягинцевой (45%) и Павлу Князеву (55%). При этом в ходе судебных разбирательств сообщалось об аффилированности «Нового века» и ГК «Лама». Кроме того, «Новый век» зарегистрирован по тому же адресу, что другие активы «Ламы». Князев руководит одним из крупных активов ГК, является его совладельцем.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Томской области рассматривает ряд дел о банкротстве «Агрокапитала» и связанных с ним структур. В том числе в стадии банкротства находится российско-китайское АО «Агрохолдинг «Томский».

Параллельно суд рассматривает иск от ООО «Новый век» о взыскании с входящего в агрохолдинг ООО «Березовская ферма» (также в стадии банкротства — наблюдении) 485 млн рублей по займам 2020 года. В 2022 году «Лама» взяла имущество агрохолдинга — ферму «Березовскую» и АПК «Первомайский» — в аренду. Эти активы располагали как стадом КРС, так и площадями под посевы. Однако арендаторы ликвидировали стадо, законсервировали помещения, поставили их под охрану.

Вместе с тем, 11 февраля 2025 года состоялось собрание кредиторов агрохолдинга «Томский», на котором они единогласно решили согласовать погашение задолженности «Березовской фермы» и АПК «Первомайский» перед агрохолдингом путем предоставления отступного. Подробности этого решения не приводятся.

Изначально российско-китайский «Агрохолдинг «Томский» планировал до 2024 года вложить 6 млрд рублей в АПК Томской области, но ввести удалось только мясную ферму «Березовскую». В планах были также ввод молочной фермы и освоение земель для производства зерна и кормов. Единственное прибыльное предприятие группы — комплекс «Первомайский» (выручка в 2021 году составила 65,7 млн рублей). Другие предприятия «Томского» либо убыточны, либо не фиксировали прибыль.

Группа компаний «Лама» (розничная торговая сеть) была создана в 1993 году. В настоящее время она объединяет несколько десятков разноформатных магазинов, представленных в Томске и Северске под торговыми марками «Абрикос», «Абрикос плюс», «Лама», «Смайл сити», «Мирамикс», «Мармелайт». Также с ГК «Лама» аффилирован крупнейший в Томске торгово-развлекательный центр «Изумрудный город». Бенефициар части юрлиц группы, по данным ЕГРЮЛ, Моника Хапова (в том числе отвечающего за магазины Spar ООО «Спар-Томск» с ежегодной выручкой в 7-9 млрд рублей).

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