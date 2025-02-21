В томском Ботсаду зацвел 85-летний банан

21 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Ботсад ТГУ

Райский банан зацвел в холодной субтропической оранжерее Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета. Это растение является гибридом двух видов — банана заострённого и банана Бальбиса, растущих в Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба ТГУ.

— Бананы — это травы, часто очень высокие, до 10 метров, — объясняет директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — Наши бананы имеют высоту от пяти до семи метров. Бананы цветут в Ботаническом саду ТГУ ежегодно и у них регулярно поспевают плоды, однако обычно соцветия бананов сложно уведет посетителям — они находятся на большой высоте. В этом году можно увидеть сразу два цветущих банана вблизи от смотровой площадки.

Цветки у бананов не очень декоративные и некрупные, но само цветущее соцветие большое — до 70 сантиметров длиной. В процессе эволюции у бананов сформировались механизмы, препятствующие самоопылению: женские цветки располагаются в основании соцветия, а мужские — на самой верхушке.

— Сейчас у бананов в Ботсаду ТГУ фаза женского цветения. Также на одном из бананов можно увидеть созревающий урожай плодов. К сожалению, у нашего банана плоды содержат много семян и мало мякоти, поэтому в пищу они не используется. Но у бананов едят не только плоды, но и листья: в них заворачивают мясо и другие продукты для запекания или приготовления пищи на пару, — добавляет Михаил Ямбуров.

Банану, растущему в Ботаническом саду ТГУ около 85 лет. Его корневище может жить десятки лет под землей, и каждый год от него отрастают новые стволики с пучком крупных листьев на вершине. Стволики эти не настоящие, а собраны из черешков листьев. Они живут около двух лет: в первый год вырастают до своего максимального размера, в начале второго года начинается цветение, к концу года урожай созревает и ствол погибает, а от корневища отрастают новые стволики.

— Сейчас в коллекции сада 10 видов и сортов бананов, пять из которых в прошлом году нам подарила томская биотехнологическая компания «Дарвин». Через два-три года можно будет полюбоваться цветением и плодоношением этих новых сортов бананов в оранжереях нашего сада, — отмечает Ямбуров.

Посмотреть на цветение бананов можно в течение двух недель на самостоятельных экскурсиях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00 либо по четвергам на экскурсии в составе организованной группы с экскурсоводом.

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