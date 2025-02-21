АКРА подтвердило рейтинг Томской области и ее облигаций «ВВВ+(RU)» со «стабильным» прогнозом

21 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ВВВ+(RU)», прогноз — «стабильный», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные агентства.

Рейтинг выпусков облигаций региона серий 35067 (объем при размещении 20 млрд рублей, срок обращения — до 23 июля 2027 года) и 34072 (10 млрд рублей, до 12 декабря 2027 года) также подтвержден на уровне «ВВВ+(RU)».

«Кредитный рейтинг Томской области обусловлен умеренно низким уровнем долговой нагрузки при умеренных рисках рефинансирования долговых обязательств, положительной операционной эффективностью бюджета и его умеренной потребностью в использовании дополнительного финансирования. Рейтинг сдерживается умеренно низким показателем ликвидности и умеренными качественными оценками бюджетного профиля», — отмечает агентство.

По итогам 2024 года долг региона увеличился на 2% к показателю на начало года и составил 49 млрд руб. Долговой портфель на 76% был представлен бюджетными кредитами, 23% формировали облигации (в том числе облигации для населения, что является особенностью долговой политики региона, однако их доля составляет порядка 5% от общего объема ценных бумаг), а оставшаяся часть приходилась на банковские кредиты.

Доходы областного бюджета в 2024 году увеличились на 5% к показателю 2023 года. При этом рост налоговых и неналоговых доходов (ННД) составил 4% в годовом выражении, что стало следствием увеличения поступлений по НДФЛ (+19%), по налогам на товары и услуги (+13%) и налогам на совокупный доход (+30%). Однако поступления по налогу на прибыль сократились на 22%. Безвозмездные поступления увеличились на 7% год к году преимущественно за счет повышения объемов текущих трансфертов на 5%.

Расходная часть бюджета Томской области за прошлый год увеличилась на 6%, в том числе на 10% выросли текущие расходы. Дефицит бюджета составил 2% ННД, а для его финансирования использовались как средства бюджетных и автономных учреждений, так и заемное финансирование.

Согласно актуальной версии закона о бюджете области, ее доходы в 2025 году увеличатся на 9% к итоговым показателям 2024 года, при этом рост ННД составит 15%, что будет главным образом обусловлено увеличением поступлений по налогу на прибыль (+41%) и по НДФЛ (+13%). Безвозмездные поступления утверждены на 8% ниже фактического исполнения за прошлый год. Рост расходной части бюджета ожидается на уровне 7%, при этом объем капитальных расходов практически не изменится. Область планирует исполнить бюджет в 2025 году без дефицита.

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