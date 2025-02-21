«Газпромнефть-Восток» украсил Томск в зимние праздники и получил благодарность от мэрии

21 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» занял второе место в городском конкурсе «Зимний Томск», на котором мэрия города отметила лучшие новогодние декорации. Территория возле офиса предприятия, расположенного в Томске на проспекте Нахимова, была празднично оформлена новой экспозицией.

Рядом с елкой, украшенной шарами и гирляндой, были установлены большие сказочные фигуры зайца и медведя, а также объемные декоративные шары. Особенностью этих элементов стало их внутреннее освещение, которое создавало яркую и праздничную атмосферу в темное время суток.

Конкурс «Зимний Томск» оценивает лучшие решения предприятий по оформлению городских пространств. В этом году в общей сложности было представлено 368 проектов, из которых жюри отдельно отметило экспозицию «Газпромнефть-Востока».

— Награждение победителей проходит торжественно в мэрии. Это подчеркивает значимость вклада горожан в праздничное убранство города и создает дополнительный стимул для дальнейшего участия в подобных мероприятиях. Офис нашего предприятия расположен рядом с административным зданием, лицеем, торговыми центрами и новая локация привлекала внимание томичей, которые охотно фотографировались на ее фоне, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Зима у нас в Сибири долгая и хочется скрасить это время года яркими огнями и настроением праздника. Приятно осознавать, что с каждым годом все больше организаций присоединяются к украшению города. В этом году почти 370 участников отозвались на наш призыв! Хочется сказать большое спасибо «Газпромнефть-Востоку» за неравнодушное отношение к любимому городу. Все вместе мы создали настроение нового года! — подчеркнул мэр Томска Дмитрий Махиня.

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