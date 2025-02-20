18+
18+
РЕКЛАМА

Томские ученые создали новую теплостанцию, которая может работать при более низких температурах

Город, Образование и наука, Томские новости, ТПУ, ученые образование вузы большой университет исследования интересные новости Томска Томские ученые создали новую теплостанцию, которая может работать при более низких температурах

Инженеры Томского политеха собрали опытный образец геотермальной тепловой электростанции (ГеоЭС) мощностью до 25 киловатт. Разработка, в отличие от существующих в России аналогов, использует органический цикл Ренкина, что позволяет ей работать при более низких температурах.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, цикл Ренкина — это термодинамический цикл преобразования тепла в работу с помощью рабочего тела. В качестве рабочих тел могут выступать, в зависимости от параметров источника тепла, углеводороды, силиконовые масла, хладагенты.

— В нашей разработке в качестве рабочего тела выступает хладагент — озонобезопасный газ R245fa из группы фреонов. Причем, так как наша ГеоЭС работает по технологии замкнутого или бинарного цикла, используется хладагент, кипящий при более низких температурах, — от 47 и более градусов Цельсия. Это позволяет потенциально расширить географию регионов, где можно будет использовать ГеоЭС. Существующие же ГеоЭС могут функционировать только при температуре выше 100 градусов Цельсия, — говорит руководитель проекта, доцент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Станислав Янковский.

В своем исследовании ученые ТПУ проанализировали имеющиеся данные о геотермальной отрасли России и других стран и собрали карту наиболее перспективных для развития подобных технологий регионов страны. В их число вошли Камчатка, Сахалин, Курилы, Северный Кавказ, Западная Сибирь. Анализ подтвердил, что Томская область также перспективна для развития геотермальной энергетики.

— При построении карты геотермального потенциала учитывались геологические критерии и потребность Томской области в более дешевой электроэнергии. Мы проанализировали плотность геотермальных ресурсов, температуру на глубине от одного до четырех километров, интенсивность теплового потока, плотность населения, стоимость энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, — говорит участник проекта, инженер Центра Хериот-Ватт ТПУ Глеб Шишаев.

Опытный экспериментальный образец ГеоЭС установлен на территории кампуса Томского политеха. Он состоит из нескольких модулей: блока подогревателя, испарителя, конденсатора, винтового детандера, генератора и оснащена необходимым измерительным оборудованием и системой управления. Она может управляться и контролироваться дистанционно. При разработке использовались, преимущественно, отечественные комплектующие.

— ГеоЭС работает следующим образом: флюид геотермального источника под давлением поднимается из скважины, через теплообменник передает тепло хладагенту. Хладагент, закипая, передает энергию винтовому детандеру, на валу которого установлен генератор. И генератор вырабатывает электроэнергию. При этом отработанный хладагент будет конденсироваться и запускаться на следующий цикл. Кроме того, тепло от флюида можно будет параллельно использовать для отопления потребителей, — добавляет Станислав Янковский.

В перспективе, технология может помочь решить сразу две задачи — по электро- и теплоснабжению. А благодаря технологии замкнутого цикла минимизируются выбросы в окружающую среду.

С помощью опытного экспериментального образца ученые могут полностью смоделировать процесс, изучить все необходимые параметры. Уже выявлена минимальная температура геотермального источника, при которой КПД станции будет положительным и будет вырабатываться электроэнергия нужных параметров. Это не менее 60 градусов Цельсия.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске появится новый пешеходный переход на ул. Лебедева

29 января 2025
Томские новости

Томичей приглашают на спектакль по фронтовым письмам немецких солдат

9 февраля 2025
Томские новости

В Томске устраняют последствия шквалистого ветра

23 января 2025
Томские новости

Суд признал самостроем трехэтажное кирпичное здание в историческом центре Томска

13 февраля 2025
Томские новости

Завтра в Томске автобус №4 изменит схему движения

17 февраля 2025
Томские новости

Татьянин день в Томске отметят конкурсами, мастер-классами и экскурсиями

24 января 2025
Томские новости

Томичам расскажут, почему Кощей Бессмертный — не беспомощный старик

18 февраля 2025
Томские новости

«Ростелеком» в 2024 году построил оптику в 19 селах Томской области

3 февраля 2025
Томские новости

Томлесдрев планирует расширить производство — власти

27 января 2025
>