Девять домов в Томске остались без воды из-за аварии на водопроводе

19 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 19 февраля, в Томске из-за повреждения водопроводной линии диаметром 500 мм в районе ул. Большая Подгорная, 95 остались без воды девять домов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, отключение продлится до 17.00. До тех пор без воды остались жители домов, расположенных по адресам:

ул. Большая Подгорная, 78, 80, 82, 91а, 93, 95;

пер. Рылеева, 2, 6, 8.

В пресс-службе уточняют, что для жильцов домов, попавших в зону отключения, организован подвоз воды по адресу ул. Большая Подгорная, 93-95.

На время работы ресурсников временно изменена схема движения трамвайного маршрута №1. До 12.00 они будут ходить до остановки «ул. Дальне-Ключевская» в оба направления.

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