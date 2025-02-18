Томичам расскажут, почему Кощей Бессмертный — не беспомощный старик

18 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Первый музей славянской мифологии

В субботу, 22 февраля, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Царь, дурак, богатырь: образ мужчины в фольклоре». Экскурсоводы Виктория Корепанова и Анастасия Татаринова расскажут томичам о сказочных, былинных и легендарных образах мужских персонажей.

Как уточняют организаторы, на лекции раскроют неоднозначность героев и злодеев славянской мифологии.

— Узнаем почему Иван — дурак, а Кощей Бессмертный не беспомощный старик. Окунемся в былины и увидим, что богатыри — это не простые воины, — обещают организаторы.

Также гости лекции узнают о мужской инициации и о том, как попасть в «волчье братство».

Лекция пройдет в субботу, 22 февраля, по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов — 450 рублей.

Начало в 17.00.

18+

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