Бригаду профильных врачей будут отправлять из Томска в района области

18 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, их архива издания

На базе Томской областной клинической больницы формируют выездную бригаду, которая в этом году начнет выезжать в районы региона. Таким образом предполагается расширить возможности оказания медпомощи узкими специалистами.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, состав бригады формируется с учетом заявок районных больниц. Самыми востребованными стали пульмонологи, кардиологи, эндокринологи и онкологи.

— Мы расширяем систему медицинской помощи жителям отдаленных районов. К передвижным мобильным комплексам и «Плавучей поликлинике» добавятся выезды узких специалистов. Таким образом надеемся уменьшить кадровый дефицит медиков в отдаленных районах Томской области, — отметила заместитель губернатора по социальной политике Светлана Грузных.

Уточняется, что специалисты будут выезжать в районы на специально приобретенном автомобиле. На данный момент формируется график работы бригады, спрогнозированный с учетом погодных условий. В северные районы врачи будут добираться авиацией.

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