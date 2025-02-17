Завтра в Томске автобус №4 изменит схему движения

17 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Завтра, 18 февраля, в Томске из-за проведения аварийных работ на сетях теплоснабжения временно изменится схема движения автобуса №4.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, маршрутки будут двигаться по следующей схеме: ул. Елизаровых — Транспортная площадь — ул. Нахимова — ул. Ф. Лыткина — проезд Вершинина — далее по маршруту.

Движение другого транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать изменения при планировании маршрута по городу и быть внимательными на дороге.

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