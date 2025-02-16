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Томичи приняли участие в строительстве снежных иглу

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Вчера, 15 февраля, в северной части Городского сада прошел конкурс по строительству зимних хижин — иглу. Они представляют собой купол высотой около двух метров, сложенный из снежных и ледяных блоков.

В мероприятии приняли участие десятки томичей. В работе они использовали лопаты и пилы, главным строительным материалом стали снежные глыбы.

Как возводились снежные жилища в центре Томска — в нашем фоторепортаже.

Фото: Савелий Петрушев

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