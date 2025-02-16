Томичи приняли участие в строительстве снежных иглу
16 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
Вчера, 15 февраля, в северной части Городского сада прошел конкурс по строительству зимних хижин — иглу. Они представляют собой купол высотой около двух метров, сложенный из снежных и ледяных блоков.
В мероприятии приняли участие десятки томичей. В работе они использовали лопаты и пилы, главным строительным материалом стали снежные глыбы.
Как возводились снежные жилища в центре Томска — в нашем фоторепортаже.
Фото: Савелий Петрушев
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