Новосибирская «Крепость. Зимняя» объединит любителей рюмочной культуры

14 февраля 2025 / Томский Обзор

В это воскресенье, 16 февраля, в Новосибирске на площадке руинпаба «Типография» (Красный проспект, 22) пройдет Второй сибирский фестиваль настоек «Крепость. Зимняя». Любители рюмочной культуры из разных городов Сибири смогут попробовать 44 сорта авторских напитков.

Первая «Крепость» состоялась во дворике на Коммунистической 43-45 в августе прошлого года. Тогда в фестивале участвовали всего шесть рюмочных, но интерес к событию был большим, собрав полную площадку горожан. Поэтому организаторы решили проводить его дважды в год. Летний фестиваль проходил в экспромт-формате. К зимней «Крепости» полноценно готовились, собрав большую программу. Организовывают ее, как и летом, Игорь Каменев, Данил Воросов и Вячеслав Бочкарев — представители барной эко-системы Rooks.

Резидентов на сей раз будет 11, они представят авторские напитки в четырех категориях: «настойка», «наливка», «зимняя» и «эксперимент» — всего получится 44 вида. Среди них будут такие неординарные варианты, как «яблоки на снегу», «каламанси бузина», «кизил яблоко лимон» и даже «пуэр копченый».

Также на фестивале можно будет познакомиться и обсудить актуальные вопросы с представителями рюмочной культуры города — цель «Крепости» именно в том, чтобы создать такую площадку для общения по теме. Расскажут посетителям и про то, как сделать настойки в домашних условиях по старой технологии, а какие вещи позволяет воплотить в жизнь современное оборудование, когда крепкий напиток можно приготовить всего за 1 день. Также обещают задорную музыкальную программу, дружное пение застольных песен, ярмарку памятных футболок и выездной тату-бар от студии «Революция».

— Если говорить про концепцию, то мы, как владельцы двух рюмочных, видим тенденцию на этот формат заведения, растущую популярность настоек, наливок и других подобных напитков, — объясняет Игорь Каменев, один из организаторов фестиваля. — Они востребованы и в крупных ресторанах, и даже в пивных барах. Эти напитки — часть советской эпохи и 90-х, сейчас рюмочная культура переживает небывалый бум. Я вижу тут «три кита». Сейчас популярен такой формат, как неорюмочные или фьюжн-рюмочные, они отсылают к прошлому. У поколения людей 30-50 лет, а это целевая аудитория рюмочных, есть тяга ко всему аналоговому — к винилу, пленочным фотоаппаратам. Такие вещи вызывают ностальгию. Еще, если говорить про поколение людей, кому сейчас 30-45 лет, то они смотрели такие фильмы, как «Особенности национальной охоты», где пьют крепкие напитки. Кто-то скажет, что это «пропаганда, романтизация пьянства». Но я недавно пересмотрел фильмы — когда герои выпивают лишнего, ничего хорошего с ними не происходит. Во-вторых, интерес к рюмочной культуре — это желание делать что-то новое, необычное. Крафтовое пиво дома вряд ли сваришь. Это потребует много времени, денег и не факт, что получится. А у формата настоек огромные возможности для творчества. И третье, основное, что влияет на популярность этого напитка — это экономический момент. Не знаю, что может быть более выгодно с точки зрения соотношения себестоимости и цены, чем наливки и настойки. Другие напитки и блюда с ними не сравнятся. Точке общепита выгодно производить собственные настойки, а гостю выгодно их пить — это довольно дешево с точки зрения соотношения «цена» и «градус напитка». Еще привлекательный момент — само предвкушение, что ты выпьешь несколько видов, попробуешь неожиданные вкусовые сочетания.

Следующая «Крепость» пройдет во второй половине лета 2025 года. У организаторов есть планы приглашать коллег из рюмочных других сибирских городов, как резидентов, ведущих лекториев, практикумов. Глобальная цель — превратить «Крепость» в фестиваль, который объединит несколько сибирских городов.

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