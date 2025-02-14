Томичи завоевали четыре медали в Кубке России по фристайлу
14 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Томские спортсмены завоевали четыре медали на IV этапе Кубка России по фристайлу.
Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, турнир прошел в Ленинградской области. В нем принимали участие спортсмены со всей страны.
Представитель томской команды Мансур Рафиков стал первым в дисциплине «могул», «серебро» завоевала томичка Маргарита Вавилина. В парном могуле серебряным призером стала Алена Сунцова, третье место заняла Маргарита Вавилина.
Фристайлисты тренируются под руководством Артема и Анны Валинтеевых.
Могул — дисциплина лыжного фристайла, которая включает спуск на горных лыжах по бугристому склону (по буграм, или могулам) и выполнении прыжков на трамплинах.
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