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Сегодня в Томске останутся без воды больше 30 домов

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Сегодня, 14 февраля, в Томске в районе улицы Дальне-Ключевская запланировано массовое отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Так, с 16:00 до 18:00 будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам:

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и заменой аварийной запорной арматуры на водопроводной линии в районе ул. Дальне-Ключевской.

Отмечается, что подвоз воды будет организован по адресу: ул. Большая Подгорная, 46-57.

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