Сегодня в Томске останутся без воды больше 30 домов

14 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 14 февраля, в Томске в районе улицы Дальне-Ключевская запланировано массовое отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Так, с 16:00 до 18:00 будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Большая Подгорная, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 53а, 54, 55, 57, 61/1, 70, 71, 73, 73 стр.2, 87;

ул. Дальне-Ключевская, 11;

пер. Карповский, 24, 30/1, 32, 32 корпус 1;

ул. Малая Подгорная, 1, 1а, 2а, 3а, 4, 6;

ул. Р. Люксембург, 45;

пер. Сакко, 18, 23, 25, 27, 27 стр.1.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и заменой аварийной запорной арматуры на водопроводной линии в районе ул. Дальне-Ключевской.

Отмечается, что подвоз воды будет организован по адресу: ул. Большая Подгорная, 46-57.

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