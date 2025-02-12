В Томске «Адмиралы» вышли на новый маршрут 6А

12 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Сегодня, 12 февраля, на дороги Томска вышли низкопольные троллейбусы с увеличенным автономным ходом «Адмирал». Они будут ездить под номером 6А от Приборного завода до площади Ленина.

Как сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня, эти троллейбусы позволят снизить напряжение в час пик в спальных районах. Также их можно будет отследить по системе ГЛОНАСС.

— Параллельно работаем над новой маршрутной схемой, а также смотрим разные варианты увеличения подвижного состава муниципального транспорта, — отметил глава города.

Смеха движение маршрута 6А Фото: пресс-служба мэрии

В прямом направлении троллейбусы 6А будут ездить по маршруту: Приборный завод, улица Лесная, «Зеленый массив», Школа №53, «Черёмушки», улица Лазарева, Областная ГИБДД, улица Клюева, улица Клюева, 26, улица Обручева, мкр. «Зеленые горки», мкр. «Наука», ул. Осенняя, ул. Каспийская, Автоцентр, Троллейбусное депо, ул. Кулагина, областной рынок, ул. Льва Толстого, ул. Шевченко, Комсомольский проспект, ул. Тверская, ул. Красноармейская, ул. Белинского, Краеведческий музей, Главпочтамт, Театр Юного Зрителя, площадь Ленина

В обратном направлении: Площадь Ленина, Театр Юного Зрителя, Главпочтамт, Краеведческий музей, ул. Гоголя, ул. Тверская, ул. Киевская, Комсомольский проспект, ул. Шевченко, ул. Льва Толстого, Областной рынок, ул. Кулагина, Троллейбусное депо, Автоцентр, ул. Каспийская, ул. Осенняя, мкр «Наука», мкр. «Зеленые горки», ул. Обручева, ул. Клюева, 26, ул. Клюева, Областная ГИБДД, ул. Лазарева, «Черемушки», Школа №53, с/к «Кедр», ул. Высоцкого, ул. Лесная-1, ул. Лесная-2, Приборный завод.

В будние дни троллейбусы начнут работу с остановки «Приборный завод» в 6.39, а закончат — в 18.31. С остановки «Площадь Ленина» первый троллейбус будут уезжать в 7.41, последний — отправится в 19.33.

В выходные и праздничные дни время первого и последнего рейса с остановки «Приборный завод» — 8.07 и 18.41 соответственно; с остановки «Площадь Ленина» — 9.01 и 19.35 соответственно.

Фото: пресс-служба мэрии

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».