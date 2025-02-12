Томичей приглашают написать диктант на немецком языке

На следующей неделе томичи могут принять участие во Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat» и написать диктант на немецком языке.

Как сообщают организаторы, в этом году мероприятие пройдет уже в 13-й раз. Всего на территории Томской области будет работать 12 площадок, из которых семь — в Томске. Уточняется, что открытая площадка, куда сможет прийти любой желающий и проверить свои знания, будет в Томске только одна. Расположится она в Российско-немецком доме.

— В этом году у нас гораздо больше [языковых] уровней, чем в прошлом году. У нас будут писать диктант пять групп. Можно присоединиться к одной из них, начиная с уровня А1 и заканчивая уровнем C1 — то есть от самых начинающих до самых продолжающих, — рассказывает координатор диктанта, сотрудник Российско-немецкого дома Татьяна Перковская. — Также для тех, кто хочет написать диктант, но не может это сделать в назначенный день, уже несколько лет предусмотрен онлайн-формат.

По словам Татьяны Перковской, в этом году Российско-немецкий дом планирует принять около 60 участников. Большая целевая группа диктанта — это студенты, но также принимают участие в акции и работающие люди, и пенсионеры, и даже дети. Как отмечает организаторы, возрастных ограничений не предусмотрено.

Обычно написание диктанта занимает около часа. Порядок такой: сначала текст читается полностью, затем каждое предложение по три раза, в конце весь текст зачитывается еще один раз. По словам Перковской, в этом году тексты будут читать один носитель языка, а также два профессора Томского политеха и ТГУ. О чем будут тексты этого года, заранее не разглашается:

— Могу сказать, что тексты для диктанта обычно касаются истории российских немцев и их культуры, возможно, отдельных личностей. Часто они бывают связаны с юбилейными датами, которые немецкое сообщество празднует. Например, в прошлом году мы писали текст об Алисе Фрейндлих (советская и российская актриса театра и кино — прим. авт.), а также про самую многодетную семью в мире, так как был Год семьи. То есть, темы самые актуальные. В этом году, возможно, один текст будет связан с Великой Отечественной войной или с историей немцев в этой войне, — отмечает Татьяна Перковская.

Она подчеркивает, что для Томска акция «Tolles Diktat» является значимой, так как именно в нашем городе в 2013 году она зародилась. Тогда первый диктант на немецком языке написали около 130 томичей, а уже в следующем году к акции присоединились соседние регионы — Алтайский край, Омская и Новосибирская области. Спустя десять лет, в 2024 году, площадки для написания диктанта были открыты в 78 регионах России и девяти странах. В общей сложности в акции прошлого года приняли участие около 40 тысяч человек.

Акция «Tolles Diktat» пройдет в Томске в течение двух дней по адресу: ул. Красноармейская, 71. В первый день, 19 февраля, с 18:30 напишут диктант группы с уровнями языка: А1, А2 и С1. Во второй день, 20 февраля, также с 18:30 приглашаются участники с уровнями языка: B1 и B2. Необходима регистрация.

Чтобы написать диктант онлайн, необходимо сообщить о своем участие на сайте «Tolles Diktat». Онлайн-трансляция состоится 21 февраля с 13.00 по московскому времени. После этого запись диктанта будет доступна в личном кабинете всем зарегистрировавшимся участникам до 28 февраля 2025 года. Длительность трансляции составит приблизительно 60 минут. Для написания и сохранения диктанта у участников будет три часа. По окончанию текст необходимо отправить на проверку.

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