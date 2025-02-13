В Томске откроется выставка татарской культуры

В следующую пятницу, 21 февраля, в Томском областном краеведческом музее имени М. Б. Шатилова откроется выставка «Татарский код». Она расскажет об истории, традициях и современных достижениях томских татар.

Как сообщают организаторы, экспозиция включает три тематических блока: археология, предметы быта и искусства, национальные традиции и праздники. Отдельный блок посвящен современным татарам — как они живут, взаимодействуют, какой вклад вносят в развитие Томска и области.

«В соответствии с концепцией акцент будет сделан не столько на этнографию, сколько на историю этноса: выставка расскажет, как из разнородного тюркского населения, которое расселялось в Сибири с VII по XVI век, складывалась татарская сибирская народность, как и почему на землях князя Тояна появился город Томск и какую роль сыграли в дальнейшем сложении и развитии этноса вплоть до сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Среди экспонатов томичи смогут увидеть женское татарское свадебное платье первой половины XX века, покрытый арабской вязью сундук, хомуты и седла, посуду и предметы быта. Часть экспозиции взята из фондов областного краеведческого музея и частных коллекций, часть — предоставил Центр татарской культуры, а также школьные и общественные музеи в Черной Речке, Эуште и других населенных пунктах.

Выставка расположится по адресу: пр. Ленина, 75.

Уточняется, что задействован будет не только основной зал, но и парадная лестница, ведущая на второй этаж. На стенах вдоль нее будут размещены работы томских художников, посвященные праздникам и обычаям томских татар.

Какой была жизнь коренных томских татар в прошлые годы, можно посмотреть на фотографиях из архива ТОКМ в нашем материале: Фотофонд. Татары города Томска.

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