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Томским замгубернатора по строительству стал чиновник из Новосибирска

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Сегодня, 10 февраля, новым заместителем губернатора Томской области по строительству и архитектуре назначен Алексей Кондратьев, ранее работавший заместителем мэра в Новосибирске. Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Мазур, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Кондратьев Алексей Валерьевич родился в 1972 году в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный технический университет: в 1994 году — по специальности «Лазерные системы», в 1998 году — по специальности «Финансы и кредит».

Работал в органах местного самоуправления и государственной власти Новосибирской области. В том числе, начальником отдела в департаменте имущества и земельных отношений администрации Новосибирской области, главой администрации Октябрьского района Новосибирска, а также в мэрии Новосибирска — начальником департамента земельных и имущественных отношений, начальником департамента строительства и архитектуры, заместителем мэра Новосибирска с 2014 по 2024 годы.

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