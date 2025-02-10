Томская область вошла в топ-3 по проданным историческим зданиям

10 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томская область входить в тройку лидеров по количеству проданных объектов культурного наследия за последних семь лет. Об этом сообщает аналитический центр ДОМ.РФ.

По его данным, с 2018 года в России было выкуплено сто исторических зданий в 27 регионах. Общая площадь объектов превышает 135 тыс. кв. м. В топ-5 регионов попали: Москва (27), Санкт-Петербург (16), Томская область (8), Приморский край (8) и Свердловская область (5). По три памятника были переданы инвесторам в Нижегородской и Челябинской областях, по два — в Волгоградской, Пензенской, Омской, Московской, Тверской, Тюменской и Ярославской областях. Ещё в 13 регионах РФ было реализовано по одному ОКН.

Новых собственников получили усадьбы, доходные дома, предприятия, административные здания, школы и больницы, построенные в период с XVII по первую треть ХХ веков.

На начало 2025 года уже восстановлены и используются инвесторами 13 реализованных памятников, в том числе и в Томской области. Среди восстановленных ОКН называются здание харчевни «Славянский базар» в Томске, дом Барскова в Торжке, дом Александровского в Саратове и помещения усадьбы Голицыных в Нижнем Новгороде и др. Сегодня в них располагаются офисы, гостиницы, рестораны, кафе, образовательные центры.

Напомним, ДОМ.РФ занимается реализацией неиспользуемой федеральной недвижимости практически на всей территории страны. Среди реализуемых лотов достаточно много объектов культурного наследия.

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