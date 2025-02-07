В Томске ограничат движение на двух участках улиц
В выходные в Томске будет ограничено движение в районе улицы Белозерская, а на следующей неделе — по улице Калужская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Так, в субботу, 8 февраля, с 14.00 до 6.00 понедельника, 10 февраля, будет перекрыта ул. Белозерская между домами №14 и 8а. В это время специалисты ООО «Автокран» проведут работы по прокладке газопровода.
На следующей неделе на ул. Калужская, 9а будет ограничен въезд во двор с 8.00 четверга, 13 февраля, до 20.00 субботы, 15 февраля.
Движение транспорта на этих участках будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками, установленными на период проведения работ.
Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута по городу и быть внимательным на дороге.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».