В Томске ограничат движение на двух участках улиц

7 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В выходные в Томске будет ограничено движение в районе улицы Белозерская, а на следующей неделе — по улице Калужская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в субботу, 8 февраля, с 14.00 до 6.00 понедельника, 10 февраля, будет перекрыта ул. Белозерская между домами №14 и 8а. В это время специалисты ООО «Автокран» проведут работы по прокладке газопровода.



На следующей неделе на ул. Калужская, 9а будет ограничен въезд во двор с 8.00 четверга, 13 февраля, до 20.00 субботы, 15 февраля.



Движение транспорта на этих участках будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками, установленными на период проведения работ.



Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута по городу и быть внимательным на дороге.

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